Defenx escolhe a Akamai para uma nuvem mais segura e com melhor preço

Quando um de nossos parceiros elite de longa data, a Defenx, procurava um novo provedor de nuvem para reduzir seus custos, garantindo confiabilidade, segurança e desempenho em escala global, sugerimos que fizessem a transição para o Linode, Akamai Cloud. A Defenx, uma divisão do BV Tech Group, atende o mercado do Reino Unido com cibersegurança, segurança de conteúdo e suporte por meio das soluções da Akamai. Eles operam em diversos setores, com LickLibrary, Time for Diamonds e Ingeus entre seus principais clientes.

A Defenx considerou o processo de transição para o Linode particularmente tranquilo, com eficiências significativas em tempo e custo. A migração de cargas de trabalho foi reduzida de 4 a 5 dias para 4 a 5 horas, e a Defenx economizou cerca de 60% em seus gastos com nuvem. Foi fácil para a Defenx mover os arquivos, cargas de trabalho da web e todas as aplicações de dados de seus clientes. A infraestrutura de transcodificação tem se mostrado impressionante, com uma abordagem de conformidade centrada no cliente.



Falando sobre a parceria com a Akamai, Lino Gambella, CTO da Defenx e da Fidogroup, disse: "Não é fácil encontrar um provedor de nuvem que ofereça preços tão incomparáveis, velocidade de implementação e uma abordagem de segurança integrada. Agora, tudo pode ser realizado com centralidade na Akamai, e estamos muito animados com nossa colaboração contínua em 2023."



Giovanni Cicu, CEO da Defenx e da Fidogroup, disse: "Aproveitamos um relacionamento próximo e de confiança com a Akamai há mais de 15 anos. Começamos como clientes, depois a Defenx se tornou um parceiro elite, então vemos a Akamai como uma extensão da nossa própria equipe. O céu é o limite, e a Akamai pode nos ajudar a nos globalizar, escalar e conquistar novos mercados."



Futuramente, a Akamai migrará cargas de trabalho em nuvem para o BV Tech Group, e a Defenx oferecerá Linode, o Akamai Cloud, aos seus clientes.

