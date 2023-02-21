Defenx confía en Akamai para aumentar la rentabilidad y la seguridad de la nube

Defenx es uno de nuestros partners Elite más antiguos y, cuando se lanzó a la búsqueda de un nuevo proveedor de nube para reducir sus costes y garantizar la fiabilidad, la seguridad y el rendimiento de su infraestructura a escala global, le sugerimos que se pasara a Linode (Akamai Cloud). Defenx forma parte del Grupo BV Tech y ofrece servicios de ciberseguridad, seguridad del contenido y asistencia en el mercado británico gracias a las soluciones de Akamai. Opera en una gran variedad de sectores, con empresas como LickLibrary, Time for Diamonds e Ingeus entre sus principales clientes.

Defenx destaca la fluidez con la que han adoptado Linode, lo que les está ayudando a ahorrar tiempo y dinero. La migración de las cargas de trabajo se ha reducido de entre 4 y 5 días a entre 4 y 5 horas, y Defenx ha reducido casi un 60 % sus gastos de nube. También destaca la sencillez de trasladar las cargas de trabajo web, todas las aplicaciones de datos y las carpetas de sus clientes. La infraestructura de transcodificación es impresionante, con un enfoque de cumplimiento que da prioridad al cliente.



Lino Gambella, director de tecnología de Defenx y Fidogroup, habla de la colaboración con Akamai: "No es fácil encontrar un proveedor de nube que ofrezca precios tan competitivos, una implementación rápida y un marco de seguridad integrado. Akamai tiene una oferta completa, con todas las soluciones que necesitamos, y nos entusiasma seguir colaborando en 2023".



Giovanni Cicu, director ejecutivo de Defenx y Fidogroup, comenta lo siguiente: "Hemos disfrutado de una estrecha relación con Akamai marcada por la confianza durante más de 15 años. Comenzamos de cero, como cualquier cliente, pero Defenx se acabó convirtiendo en partner 'Elite', lo que ha hecho que consideremos a Akamai una extensión de nuestro propio equipo. El cielo es el límite y Akamai nos ayuda a expandirnos por todo el mundo, crecer e irrumpir en nuevos mercados".



En el futuro, Akamai seguirá migrando cargas de trabajo en la nube para el Grupo BV Tech y Defenx seguirá ofreciendo Linode (Akamai Cloud) a sus clientes.

