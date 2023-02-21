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Defenxは、より低価格でセキュアなクラウドの実現にAkamaiを選択

February 20, 2023 Cambridge, MA USA

長年にわたる当社のエリートパートナーであるDefenxは、コスト削減と同時にグローバル規模での信頼性、セキュリティ、パフォーマンスを確保できる新しいクラウドプロバイダーを探していました。そこで当社は、Linode、つまりAkamai Cloudへの移行を提案したのです。 BV Tech Groupの一部門であるDefenxは、Akamaiソリューションを使用して、英国市場にサイバーセキュリティ、コンテンツセキュリティ、サポートを提供しています。LickLibrary、Time for Diamonds、Ingeusなどの主要な顧客を対象に、さまざまな業界で事業を展開しています。

Defenxは、Linodeへの移行プロセスが特にスムーズで、時間とコストの効率が非常に高いことに気づきました。ワークロードの移行が4～5日から4～5時間に短縮され、クラウドコストを60% 近く削減できました。顧客のアーカイブ、Webワークロード、すべてのデータアプリケーションの移行も容易でした。トランスコーディングインフラは顧客第一のコンプライアンスアプローチを取っており、優れたパフォーマンスを発揮しました。 

DefenxおよびFidogroupのCTO、Lino Gambella氏は、Akamaiとのパートナーシップについて次のように述べています。「これほどまでに他にはない価格設定、実装速度、統合されたセキュリティアプローチを提供するクラウドプロバイダーはなかなか見つかりません。今では、Akamaiがワンストップショップとしてあらゆるニーズに対応してくれます。2023年の共同体制にも、引き続き大いに期待しています。」

DefenxおよびFidogroupのCEO、Giovanni Cicu氏は、こう述べています。「15年以上にわたり、Akamaiと緊密な信頼関係を築いてきました。顧客として関係をスタートしたDefenxは、その後エリートパートナーになりました。今ではAkamaiを自社チームの一員のように捉えています。可能性は無限大であり、Akamaiは当社のグローバル展開やスケーリング、新規市場開拓を力強くサポートしてくれます。」

今後の展開として、AkamaiはBV Tech Groupのクラウドワークロードを移行し、DefenxはLinodeとAkamai Cloudを顧客に提供する予定です。

Akamaiについて

Akamaiは、オンラインビジネスの力となり、守るサイバーセキュリティおよびクラウドコンピューティング企業です。当社の市場をリードするセキュリティソリューション、優れた脅威インテリジェンス、グローバル運用チームによって、あらゆる場所でエンタープライズデータとアプリケーションを保護する多層防御を利用いただけます。Akamaiのフルスタック・クラウド・コンピューティング・ソリューションは、世界で最も分散化されたプラットフォームで高いパフォーマンスとコストを実現しています。多くのグローバル企業が、ビジネスの成長に必要な業界最高レベルの信頼性、拡張性、専門知識を提供できるAkamaiに信頼を寄せています。詳細については、akamai.comおよびakamai.com/blogをご覧いただくか、XLinkedInでAkamai Technologiesをフォローしてください。

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