長年にわたる当社のエリートパートナーであるDefenxは、コスト削減と同時にグローバル規模での信頼性、セキュリティ、パフォーマンスを確保できる新しいクラウドプロバイダーを探していました。そこで当社は、Linode、つまりAkamai Cloudへの移行を提案したのです。 BV Tech Groupの一部門であるDefenxは、Akamaiソリューションを使用して、英国市場にサイバーセキュリティ、コンテンツセキュリティ、サポートを提供しています。LickLibrary、Time for Diamonds、Ingeusなどの主要な顧客を対象に、さまざまな業界で事業を展開しています。

Defenxは、Linodeへの移行プロセスが特にスムーズで、時間とコストの効率が非常に高いことに気づきました。ワークロードの移行が4～5日から4～5時間に短縮され、クラウドコストを60% 近く削減できました。顧客のアーカイブ、Webワークロード、すべてのデータアプリケーションの移行も容易でした。トランスコーディングインフラは顧客第一のコンプライアンスアプローチを取っており、優れたパフォーマンスを発揮しました。



DefenxおよびFidogroupのCTO、Lino Gambella氏は、Akamaiとのパートナーシップについて次のように述べています。「これほどまでに他にはない価格設定、実装速度、統合されたセキュリティアプローチを提供するクラウドプロバイダーはなかなか見つかりません。今では、Akamaiがワンストップショップとしてあらゆるニーズに対応してくれます。2023年の共同体制にも、引き続き大いに期待しています。」



DefenxおよびFidogroupのCEO、Giovanni Cicu氏は、こう述べています。「15年以上にわたり、Akamaiと緊密な信頼関係を築いてきました。顧客として関係をスタートしたDefenxは、その後エリートパートナーになりました。今ではAkamaiを自社チームの一員のように捉えています。可能性は無限大であり、Akamaiは当社のグローバル展開やスケーリング、新規市場開拓を力強くサポートしてくれます。」



今後の展開として、AkamaiはBV Tech Groupのクラウドワークロードを移行し、DefenxはLinodeとAkamai Cloudを顧客に提供する予定です。

