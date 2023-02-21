Defenx 选择 Akamai 以获取更具性价比和安全性的云服务

Defenx 是我们的长期 Elite 级别合作伙伴之一。当该公司寻找新的云服务提供商以降低成本，同时确保全球范围内的稳定性、安全性和性能时，我们建议他们过渡到 Akamai Cloud 产品 Linode。Defenx 是 BV Tech Group 的分支机构，通过 Akamai 解决方案为英国市场提供网络安全、内容安全和支持服务。他们在多个行业中开展业务，重要客户包括 LickLibrary、Time for Diamonds 和 Ingeus 等。

Defenx 发现，向 Linode 的过渡过程特别顺利，并且大大节省了相关的时间和成本。工作负载的迁移时间从 4 到 5 天缩短为 4 到 5 个小时，而且 Defenx 节省了将近 60% 的云计算开支。Defenx 轻松地完成了客户存档、Web 工作负载以及所有数据应用程序的迁移。转码基础架构令人印象深刻，采用了客户至上的合规方法。



在谈到与 Akamai 的合作时，Defenx 和 Fidogroup 的首席技术官 Lino Gambella 表示：“要找到一家在价格上有显著优势、实施速度快且提供综合性安全方法的云服务提供商并非易事。现在，Akamai 的一站式服务可以满足您的任何需求，我们非常高兴能够在 2023 年继续合作。”



Defenx 和 Fidogroup 的首席执行官 Giovanni Cicu 表示：“我们与 Akamai 的合作已经超过 15 年，双方建立了紧密的信赖关系。Defenx 最初只是我们的客户，后来成为了 Elite 级别合作伙伴，所以我们将 Akamai 视为我们团队不可或缺的一部分。Akamai 带来了无限可能，能够助力我们走向全球、扩大规模并开拓新市场。”



接下来，Akamai 将为 BV Tech Group 迁移云工作负载，而 Defenx 将会向其客户提供 Akamai Cloud 产品 Linode。

