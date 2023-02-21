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Defenx 选择 Akamai 以获取更具性价比和安全性的云服务

February 20, 2023 Cambridge, MA USA

Defenx 是我们的长期 Elite 级别合作伙伴之一。当该公司寻找新的云服务提供商以降低成本，同时确保全球范围内的稳定性、安全性和性能时，我们建议他们过渡到 Akamai Cloud 产品 Linode。Defenx 是 BV Tech Group 的分支机构，通过 Akamai 解决方案为英国市场提供网络安全、内容安全和支持服务。他们在多个行业中开展业务，重要客户包括 LickLibrary、Time for Diamonds 和 Ingeus 等。

Defenx 发现，向 Linode 的过渡过程特别顺利，并且大大节省了相关的时间和成本。工作负载的迁移时间从 4 到 5 天缩短为 4 到 5 个小时，而且 Defenx 节省了将近 60% 的云计算开支。Defenx 轻松地完成了客户存档、Web 工作负载以及所有数据应用程序的迁移。转码基础架构令人印象深刻，采用了客户至上的合规方法。

在谈到与 Akamai 的合作时，Defenx 和 Fidogroup 的首席技术官 Lino Gambella 表示：“要找到一家在价格上有显著优势、实施速度快且提供综合性安全方法的云服务提供商并非易事。现在，Akamai 的一站式服务可以满足您的任何需求，我们非常高兴能够在 2023 年继续合作。”

Defenx 和 Fidogroup 的首席执行官 Giovanni Cicu 表示：“我们与 Akamai 的合作已经超过 15 年，双方建立了紧密的信赖关系。Defenx 最初只是我们的客户，后来成为了 Elite 级别合作伙伴，所以我们将 Akamai 视为我们团队不可或缺的一部分。Akamai 带来了无限可能，能够助力我们走向全球、扩大规模并开拓新市场。”

接下来，Akamai 将为 BV Tech Group 迁移云工作负载，而 Defenx 将会向其客户提供 Akamai Cloud 产品 Linode。

Akamai 简介

Akamai 是一家致力于赋能并保护线上业务的网络安全和云计算公司。我们业界领先的安全解决方案、卓越的威胁情报和全球运营团队，可为各地企业数据和应用程序提供纵深防御。Akamai 的全栈云计算解决方案依托全球分布广泛的平台，兼具高性能与成本效益。全球众多企业坚信，Akamai 能够提供卓越的可靠性保障、规模化扩展能力及专业技术，助其从容拓展业务。如需了解有关 Akamai Technologies 的详细信息，请访问 akamai.com/zhakamai.com/zh/blog，或者扫描下方二维码，关注我们的微信公众号。

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