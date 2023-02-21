Defenx choisit Akamai pour un cloud plus sécurisé et plus performant

Lorsqu'un de nos partenaires Elite de longue date, Defenx, cherchait un nouveau fournisseur cloud pour réduire ses coûts tout en garantissant fiabilité, sécurité et performances à l'échelle mondiale, nous lui avons suggéré de passer à Linode, Akamai Cloud. Grâce aux solutions d'Akamai, Defenx fournit des services de cybersécurité, de sécurité du contenu et d'assistance au marché britannique. Cette division de BV Tech Group opère dans de nombreux secteurs, et compte parmi ses principaux clients LickLibrary, Time for Diamonds et Ingeus.

Defenx a constaté que le processus de transition vers Linode s'est avéré particulièrement fluide et a permis des gains significatifs de temps et de coûts. La migration des charges de travail a été réduite de 4 à 5 jours à seulement 4 à 5 heures, et Defenx a réalisé près de 60 % d'économies sur ses dépenses liées au cloud. Defenx a pu facilement déplacer les archives, les charges de travail Web et toutes les applications de données de ses clients. L'infrastructure de transcodage s'est révélée impressionnante, avec une approche de conformité axée sur le client.



Lino Gambella, directeur des technologies chez Defenx et Fidogroup, a déclaré au sujet du partenariat avec Akamai : « Il n'est pas facile de trouver un fournisseur de cloud qui offre des prix, une rapidité de mise en œuvre et une approche de sécurité intégrée sans précédent. Aujourd'hui, vous pouvez vraiment tout faire avec Akamai comme seul fournisseur et nous sommes très enthousiastes à l'idée de poursuivre notre collaboration en 2023. »



Giovanni Cicku, PDG de Defenx et Fidogroup, a déclaré : « Cela fait plus de 15 ans que nous entretenons une relation de confiance étroite avec Akamai. D'abord client, Defenx est devenu un partenaire d'élite, et nous considérons donc Akamai comme une extension de notre propre équipe. Le ciel est la seule limite, et Akamai peut nous aider à nous développer à l'international, à nous étendre et à conquérir de nouveaux marchés. »



À l'avenir, Akamai prendra en charge la migration des charges de travail cloud pour le groupe BV Tech, et Defenx proposera Linode, Akamai Cloud, à ses clients.

