Defenx sceglie Akamai per un cloud più performante e sicuro a costi ridotti

Quando uno dei nostri dei partner di lunga data, Defenx, stava cercando un nuovo provider di servizi cloud in grado di ridurre i propri costi, garantendo, al contempo, l'affidabilità, la sicurezza e le performance su scala globale, gli abbiamo suggerito di passare a Linode con l'Akamai Cloud. Defenx, una divisione del gruppo BV Tech, offre servizi di cybersecurity, sicurezza dei contenuti e supporto nel Regno Unito tramite le soluzioni di Akamai. L'azienda opera in vari settori e, tra i suoi clienti principali, figurano LickLibrary, Time for Diamonds e Ingeus.

Per Defenx, il processo di transizione a Linode è stato semplicissimo ed estremamente efficiente in termini di tempi e costi. Il tempo necessario per la migrazione dei carichi di lavoro è stato ridotto da 4 - 5 giorni a 4 - 5 ore e Defenx ha risparmiato quasi il 60% sui costi del cloud. Per Defenx, è stato semplicissimo spostare gli archivi, i carichi di lavoro e tutte le applicazioni dei dati dei propri clienti. L'infrastruttura del transcoding è stata straordinaria con un approccio alla conformità incentrato sui clienti.



Parlando della partnership instaurata con Akamai, Lino Gambella, CTO di Defenx e Fidogroup, ha affermato: "Non è facile trovare un provider di servizi cloud in grado di offrire prezzi imbattibili, una tale velocità di implementazione e un approccio alla sicurezza integrato. Ora, si può davvero fare tutto con le soluzioni di Akamai come unico punto di riferimento. Ecco perché siamo così entusiasti della nostra continua collaborazione nel 2023".



Giovanni Cicu, CEO di Defenx e Fidogroup, ha affermato: "La nostra fidata e solida relazione commerciale con Akamai è iniziata da più di 15 anni. Dapprima come cliente delle soluzioni di Akamai, Defenx è poi diventato uno dei partner più importanti di Akamai, che ormai considera come un'estensione del proprio team. Akamai può aiutarci in modo illimitato ad espanderci a livello globale, a scalare e ad immettere i nostri prodotti in nuovi mercati".



Guardando al futuro, Akamai effettuerà la migrazione dei carichi di lavoro nel cloud per il gruppo BV Tech Group e Defenx offrirà i sistemi Linode con l'Akamai Cloud ai suoi clienti.

