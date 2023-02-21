Defenx entscheidet sich für Akamai für eine preisgünstigere und sicherere Cloud

Als einer unserer langjährigen Elite-Partner, Defenx, nach einem neuen Cloudanbieter suchte, der seine Kosten senken und gleichzeitig Zuverlässigkeit, Sicherheit und Performance auf globaler Ebene sicherstellen konnte, schlugen wir vor, dass er auf Linode, Akamai Cloud, umsteigen sollte. Defenx, ein Geschäftsbereich der BV Tech Group, betreut den britischen Markt mit Cybersicherheit, Inhaltssicherheit und Support über Lösungen von Akamai. Sie sind in einer Vielzahl von Branchen tätig – LickLibrary, Time for Diamonds und Ingeus zählen zu ihren wichtigsten Kunden.

Defenx hat den Übergangsprozess zu Linode als besonders reibungslos empfunden, bei erheblichen Zeit- und Kosteneinsparungen. Die Workload-Migration wurde von 4–5 Tagen auf 4–5 Stunden reduziert und Defenx hat fast 60 % der Cloudausgaben eingespart. Defenx konnte die Archive, Web-Workloads und alle Datenanwendungen seiner Kunden problemlos verschieben. Die Transcodinginfrastruktur war beeindruckend und zeichnete sich durch einen kundenorientierten Compliance-Ansatz aus.



Lino Gambella, CTO bei Defenx und Fidogroup, sprach über die Partnerschaft mit Akamai und sagte: Es ist nicht einfach, einen Cloudanbieter zu finden, der so unübertroffene Preise, Implementierungsgeschwindigkeit und einen integrierten Sicherheitsansatz liefert. Jetzt können Sie mit Akamai alles aus einer Hand erledigen, und wir freuen uns sehr auf unsere kontinuierliche Zusammenarbeit im Jahr 2023.“



Giovanni Cicu, CEO bei Defenx und Fidogroup, dazu: „Wir haben seit über 15 Jahren eine zuverlässige, enge Beziehung zu Akamai. Als Kunde wurde Defenx dann zu einem Elite-Partner – wir sehen Akamai als Erweiterung unseres eigenen Teams. Nach oben sind keine Grenzen gesetzt, und Akamai kann uns dabei unterstützen, global zu werden, zu skalieren und neue Märkte zu erschließen.“



Im Hinblick auf die nächsten Schritte wird Akamai Cloud-Workloads für die BV Tech Group migrieren, und Defenx bietet seinen Kunden Linode, Akamai Cloud, an.

