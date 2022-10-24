InTouch Games는 아이게이밍(iGaming) 분야에서 업계를 선도하는 기술 회사입니다. 2001년 물리적 게임기 벤더사로 시작했지만, 2022년 Skywind Group 인수 이후 플레이어와 B2B 파트너 모두에게 iGaming 솔루션을 제공하게 되었습니다. 영국 전역에 걸쳐 1100만여 명의 플레이어와 500여 개의 오리지널 게임을 보유한 InTouch Games는 아이게이밍 업계의 강자입니다.

다르게 일하는 것을 두려워하지 않습니다

InTouch Games만 특별한 점은 무엇일까요? 모든 게임을 자체적으로 설계하고 개발합니다. 따라서 게임, 디자인, 가치, 전반적인 사용자 환경을 완벽하게 제어할 수 있습니다. InTouch Games에서는 자유롭게 창의력을 발휘하면서 시장 트렌드와 고객 요구사항에 최선의 방식으로 대응해야 합니다.

성능 및 보안 극대화

InTouch Games는 사용자, 웹사이트, 제공되는 게임의 수가 증가함에 따라 플레이어들에게 최고의 경험을 제공하기 위한 지원이 필요했습니다. 아이게이밍처럼 치열한 경쟁 시장에서는 지연 시간이 발생하면 안 됩니다. 마이크로초 단위로 고객의 경험이 바뀔 수 있습니다.

그래서 InTouch Games는 Akamai와 협업하기로 결정했습니다. 실제로 대부분의 게임 트래픽은 Akamai를 통해 전송됩니다. Akamai의 Application Load Balancer를 사용하면 콘텐츠 성능과 가용성을 극대화할 수 있습니다. Akamai Dynamic Site Accelerator는 인터랙티브 웹사이트의 속도를 높이고, 사용 현황, 방문자, 온라인 활동에 대한 가시성과 인텔리전스를 제공하여 InTouch Games가 대규모 동적 인터랙티브 콘텐츠를 제공할 수 있게 지원합니다. Akamai는 또한 Web Application Protector를 포함한 보안 솔루션의 지원을 통해 InTouch Games가 웹 애플리케이션과 API의 보안을 손쉽게 강화할 수 있도록 지원합니다.

InTouch Games의 CTO 로버트 해리슨(Robert Harrison)은 Akamai와의 협업에 대해 "플레이어 경험이 가장 필요한 분야에서는 최신 보안 표준을 준수하고 원활한 환경을 제공해야 합니다. Akamai를 통해 고객의 기대를 충족시키는 것은 물론 그 이상의 서비스를 제공할 수 있게 되어 기쁩니다"라고 말했습니다.

InTouch Games 정보

InTouch Games는 아이게이밍 업계에서 화려한 수상 경력을 자랑하는 선도적인 기술 기업으로서 카지노 브랜드 총 8곳을 보유하고 있습니다. 2007년 첫 온라인 카지노 mFortune을 출시한 Intouch Games는 PocketWin, Dr Slot, Mr Spin, Cashmo, Casino 2020, Bonus Boss, Jammy Monkey를 차례로 출시하며 확장해 왔습니다. 영국을 중심으로 활동하는 InTouch Games는 1100만여 명의 회원과 500여 개의 게임을 보유하고 있습니다. InTouch Games는 전문 개발자로 구성된 팀으로 모든 게임을 자체 개발하여, 각 게임마다 독특한 경험을 선사하게 하고, 모든 활동의 중심에 품질, 혁신, 고객 서비스를 두고 있습니다.