Wie Intouch Games mit Hilfe von Akamai erstklassige Unterhaltung bietet

Aufgrund der wachsenden Anzahl von Nutzern, Websites und angebotenen Spielen benötigte Intouch Games Unterstützung dabei, seinen Spielern das beste Erlebnis zu bieten. In einem wettbewerbsorientierten Markt wie iGaming gibt es keinen Platz für Latenz. Oft entscheiden Bruchteile von Sekunden die Qualität des Nutzererlebnisses.

Aus diesem Grund entschied sich Intouch Games für eine Zusammenarbeit mit Akamai. Der Großteil des Gaming-Traffics wird über Akamai bereitgestellt. Mit unserem Application Load Balancer kann das Unternehmen die Performance und Verfügbarkeit seiner Inhalte maximieren. Der Dynamic Site Accelerator von Akamai beschleunigt hochgradig interaktive Websites und bietet Transparenz und Informationen zu Nutzung, Besuchern und Online-Aktivitäten, um Intouch Games bei der Bereitstellung dynamischer, interaktiver Inhalte in großem Umfang zu unterstützen. Und mit Hilfe unserer Sicherheitslösungen, einschließlich unseres Web Application Protectors, kann Intouch Games mühelos seine Webanwendungen und APIs schützen.

Robert Harrison, CTO bei Intouch Games, sagte zur Zusammenarbeit mit Akamai: „In einem Bereich, in dem das Spielerlebnis alles ist, müssen wir sicherstellen, dass wir die neuesten Sicherheitsstandards einhalten und ein nahtloses Erlebnis bieten. Akamai ermöglicht es uns, genau das zu tun. Wir sind so froh, dass wir auf Akamai umgestellt haben, da wir mit seinen Lösungen die Erwartungen unserer Kunden nicht nur erfüllen, sondern sogar übertreffen konnten.“