Wie Intouch Games mit Hilfe von Akamai erstklassige Unterhaltung bietet

Intouch Games ist ein branchenführendes Technologieunternehmen im iGaming-Sektor. Das Unternehmen begann 2001 als Anbieter physischer Spielautomaten, seit der Übernahme durch die Skywind Group im Jahr 2022 bieten sie nun iGaming-Lösungen für Spieler und B2B-Partner an. Mit mehr als 11 Millionen Spielern im Vereinigten Königreich und mehr als 500 Spielen ist Intouch Games ein einflussreiches Unternehmen innerhalb der iGaming-Branche.
Keine Angst, den eigenen Weg zu gehen
Warum ist Intouch Games einzigartig? Alle seine Spiele werden vom Unternehmen selbst entworfen und entwickelt. So hat das Unternehmen die vollständige Kontrolle über die Spiele, ihre Designs, ihren Wert und das allgemeine Nutzererlebnis. Für Intouch Games ist es wichtig, seine kreative Freiheit zu bewahren und gleichzeitig bestmöglich auf Markttrends und Kundenbedürfnisse zu reagieren.
Performance und Sicherheit maximieren
Aufgrund der wachsenden Anzahl von Nutzern, Websites und angebotenen Spielen benötigte Intouch Games Unterstützung dabei, seinen Spielern das beste Erlebnis zu bieten. In einem wettbewerbsorientierten Markt wie iGaming gibt es keinen Platz für Latenz. Oft entscheiden Bruchteile von Sekunden die Qualität des Nutzererlebnisses.
Aus diesem Grund entschied sich Intouch Games für eine Zusammenarbeit mit Akamai. Der Großteil des Gaming-Traffics wird über Akamai bereitgestellt. Mit unserem Application Load Balancer kann das Unternehmen die Performance und Verfügbarkeit seiner Inhalte maximieren. Der Dynamic Site Accelerator von Akamai beschleunigt hochgradig interaktive Websites und bietet Transparenz und Informationen zu Nutzung, Besuchern und Online-Aktivitäten, um Intouch Games bei der Bereitstellung dynamischer, interaktiver Inhalte in großem Umfang zu unterstützen. Und mit Hilfe unserer Sicherheitslösungen, einschließlich unseres Web Application Protectors, kann Intouch Games mühelos seine Webanwendungen und APIs schützen.
Robert Harrison, CTO bei Intouch Games, sagte zur Zusammenarbeit mit Akamai: „In einem Bereich, in dem das Spielerlebnis alles ist, müssen wir sicherstellen, dass wir die neuesten Sicherheitsstandards einhalten und ein nahtloses Erlebnis bieten. Akamai ermöglicht es uns, genau das zu tun. Wir sind so froh, dass wir auf Akamai umgestellt haben, da wir mit seinen Lösungen die Erwartungen unserer Kunden nicht nur erfüllen, sondern sogar übertreffen konnten.“
Über Intouch Games
Intouch Games ist ein preisgekröntes und führendes Technologieunternehmen in der iGaming-Branche mit insgesamt 8 Casinomarken in seinem Portfolio. Etabliert hat sich das Unternehmen im Jahr 2007 mit seinem ersten Onlinecasino mFortune und wurde um PocketWin, Dr. Slot, Mr Spin, Cashmo, Casino 2020, Bonus Boss bzw. Jammy Monkey erweitert. Das Unternehmen fokussiert sich vorrangig auf das Vereinigte Königreich und hat markenübergreifend über 11 Millionen Mitglieder, die aus über 500 Spielen auswählen können. Alle Spiele werden ausschließlich vom unternehmensinternen engagierten Team von erfahrenen Entwicklern kreiert. Dies stellt sicher, dass jedes Spiel ein einzigartiges Erlebnis bietet. So stehen Qualität, Innovation und Kundenservice im Mittelpunkt aller Aktivitäten von Intouch Games.
Über Akamai
Akamai ist das Unternehmen für Cybersicherheit und Cloud Computing, das das digitale Leben unterstützt und schützt. Unsere marktführenden Sicherheitslösungen, überlegene Threat Intelligence und unser globales Betriebsteam bieten ein gestaffeltes Sicherheitskonzept, um die Daten und Anwendungen von Unternehmen überall zu schützen. Die Cloud-Computing-Lösungen von Akamai bieten als Full-Stack-Gesamtpaket Performance und erschwingliche Preise auf der weltweit am stärksten verteilten Plattform. Globale Unternehmen vertrauen auf Akamai für die branchenführende Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Expertise, die sie benötigen, um ihr Geschäft selbstbewusst auszubauen. Weitere Informationen finden Sie unter akamai.com und akamai.com/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.