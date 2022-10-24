Así es como Intouch Games ofrece entretenimiento de fama mundial con la ayuda de Akamai

Intouch Games es una empresa tecnológica líder en la industria en el sector de iGaming. Comenzó como proveedor de máquinas de juegos físicas en 2001. En 2002 la empresa adquirió Skywind Group en 2022, y ahora ofrece soluciones iGaming tanto a jugadores como a partner de B2B. Con más de 11 millones de jugadores en el Reino Unido y más de 500 juegos originales, Intouch Games es realmente una fuerza a tener en cuenta en la industria del iGaming.

Sin miedo a hacer las cosas de manera diferente

¿Qué hace que Intouch Games sea una empresa única? Todos sus juegos son diseñados y desarrollados internamente. De esa manera, la empresa tiene control total sobre los juegos, sus diseños, su valor y la experiencia general del usuario. Para Intouch Games, es importante mantener su libertad creativa y, al mismo tiempo, satisfacer las tendencias del mercado y las necesidades de los clientes de la mejor manera posible.

Maximizando el rendimiento y la seguridad

Con un número cada vez mayor de usuarios, sitios web y juegos ofrecidos, Intouch Games necesitaba asistencia para ofrecer la mejor experiencia a los jugadores. En un mercado tan competitivo como el del iGaming, no hay lugar para la latencia. Unos microsegundos deciden si el cliente tendrá una gran experiencia.

Por ello, Intouch Games decidió colaborar con Akamai. De hecho, la mayor parte de su tráfico de juegos se suministra a través de Akamai. Nuestro Application Load Balancer les permite maximizar el rendimiento y la disponibilidad de su contenido. Además, el Dynamic Site Accelerator de Akamai acelera los sitios web altamente interactivos y proporciona visibilidad e inteligencia sobre el uso, los visitantes y la actividad online para ayudar a Intouch Games a ofrecer contenido dinámico e interactivo a gran escala. Y con la ayuda de nuestras soluciones de seguridad, incluido nuestro Web Application Protector, hacemos posible que Intouch Games proteja sus aplicaciones web y API sin esfuerzo.

Hablando sobre su colaboración con Akamai, Robert Harrison, director de Tecnología de Intouch Games, afirma: "En un campo donde la experiencia del jugador lo es todo, debemos asegurarnos de cumplir con los estándares de seguridad más recientes y, al mismo tiempo, ofrecer una experiencia fluida. Akamai nos permite hacer eso y estamos muy contentos de haber cambiado a Akamai, ya que sus soluciones nos han permitido satisfacer y superar las expectativas de nuestros clientes".

Acerca de Intouch Games

Intouch Games es una empresa tecnológica galardonada y líder en la industria de iGaming, con un total de 8 marcas de casino en su cartera de productos. Fundada en 2007 con su primer casino onç mFortune, Intouch Games se amplió con PocketWin, Dr Slot, Mr Spin, Cashmo, Casino 2020, Bonus Boss y Jammy Monkey, respectivamente. Centrada principalmente en el Reino Unido, cuenta con más de 11 millones de miembros en todas sus marcas y más de 500 juegos entre los que los jugadores pueden elegir. Con un equipo dedicado de desarrolladores expertos, todos sus juegos se diseñan exclusivamente de manera interna, lo que garantiza que cada juego sea una experiencia única y que la calidad, la innovación y el servicio al cliente estén en el centro de toda la actividad de Intouch Games.