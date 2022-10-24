Come Intouch Games riesce ad offrire un intrattenimento eccellente con l'aiuto di Akamai

Intouch Games è un'azienda tecnologica leader nel settore dell'iGaming, che ha iniziato la sua attività nel 2001 con la vendita di macchine da gioco, ma, dopo l'acquisizione di Skywind Group, ora fornisce soluzioni di iGaming a giocatori e partner B2B. Con oltre 11 milioni di giocatori nel Regno Unito e più di 500 giochi originali, Intouch Games è una forza di cui tenere conto nel settore dell'iGaming.

Nessuna paura di fare le cose in modo diverso

Cosa rende unica Intouch Games? Tutti i giochi che produce l'azienda sono progettati e sviluppati internamente. In tal modo, l'azienda ha il controllo completo sui giochi, sui loro progetti, sul loro valore e sulle user experience nel complesso. Per Intouch Games, è importante mantenere la propria libertà creativa, rispondendo, nel contempo, alle tendenze del mercato e alle esigenze dei clienti nel miglior modo possibile.

Massimizzazione di performance e sicurezza

Con un crescente numero di utenti, siti web e giochi proposti, Intouch Games aveva bisogno di assistenza per fornire le migliori experience ai suoi giocatori. In un mercato competitivo come l'iGaming, non c'è posto per i problemi di latenza. Un microsecondo decide se il cliente avrà o meno un'experience eccellente.

Ecco perché Intouch Games ha deciso di collaborare con Akamai. In pratica, la maggior parte del traffico relativo ai propri giochi viene distribuito tramite Akamai. Grazie all'uso della nostra soluzione Application Load Balancer, l'azienda riesce a massimizzare le performance e la disponibilità dei suoi contenuti. Akamai Dynamic Site Accelerator accelera siti web altamente interattivi e fornisce informazioni preziose su utilizzi, visitatori e attività online per aiutare Intouch Games a distribuire contenuti dinamici e interattivi su vasta scala. Inoltre, con l'aiuto delle nostre soluzioni per la sicurezza, inclusa la nostra Web Application Protector, possiamo consentire a Intouch Games di proteggere facilmente le proprie applicazioni web e le API.

A proposito della collaborazione con Akamai, Robert Harrison, CTO di Intouch Games, ha affermato: "In un campo in cui le experience dei giocatori sono tutto, dobbiamo garantire la nostra piena conformità agli standard più recenti in termini di sicurezza e un'experience senza problemi. Akamai ci consente di fare proprio questo. Siamo lieti di aver adottato le soluzioni di Akamai perché abbiamo potuto soddisfare e persino superare le aspettative dei nostri clienti".

Informazioni su Intouch Games

Intouch Games è una pluripremiata azienda tecnologica leader nel settore dell'iGaming con un totale di 8 brand di giochi da casinò tra i suoi prodotti. Dopo aver lanciato nel 2007 il suo primo gioco da casinò online, mFortune, Intouch Games ha ampliato la sua gamma di prodotti con PocketWin, Dr Slot, Mr Spin, Cashmo, Casino 2020, Bonus Boss e Jammy Monkey. Focalizzata principalmente sul Regno Unito, vanta oltre 11 milioni di membri in tutti i suoi brand e offre più di 500 giochi tra cui scegliere. Grazie ad un team dedicato di sviluppatori esperti, tutti i suoi giochi sono prodotti solo internamente garantendo un'experience esclusiva e mettendo la qualità, l'innovazione e l'assistenza clienti al cuore di tutte le attività svolte da Intouch Games.