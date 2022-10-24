Como a Intouch Games oferece entretenimento de classe mundial com a ajuda da Akamai

Com um número cada vez maior de usuários, websites e jogos oferecidos, a Intouch Games precisava de suporte para fornecer a melhor experiência para os jogadores. Em um mercado competitivo como o de iGaming, a latência está fora de questão. Microssegundos são decisivos para que o cliente tenha uma excelente experiência.

É por isso que a Intouch Games decidiu colaborar com a Akamai. Na verdade, a maior parte do tráfego de jogos da empresa é entregue pela Akamai. Através do nosso Application Load Balancer, ela pode maximizar o desempenho e a disponibilidade do conteúdo. O Akamai Dynamic Site Accelerator aumenta a velocidade de websites altamente interativos e fornece visibilidade e inteligência sobre uso, visitantes e atividade online para ajudar a Intouch Games a entregar conteúdo dinâmico e interativo em escala. E com a ajuda de nossas soluções de segurança, incluindo nosso Web Application Protector, possibilitamos que a Intouch Games proteja suas aplicações e APIs da Web sem dificuldades.

Sobre a colaboração com a Akamai, Robert Harrison, CTO da Intouch Games, afirma: "Em um setor em que a experiência do jogador é fundamental, devemos garantir que estejamos em conformidade com os padrões de segurança mais recentes e que ofereçamos uma experiência perfeita. A Akamai nos permite exatamente isso, e estamos muito felizes por migrarmos para as suas soluções, pois nos permitem atender e superar as expectativas de nossos clientes".