Como a Intouch Games oferece entretenimento de classe mundial com a ajuda da Akamai

A Intouch Games é uma empresa de tecnologia líder no setor de iGaming. Ela começou como fornecedora de máquinas de jogos físicos em 2001, mas desde a aquisição do Skywind Group em 2022, fornece soluções de iGaming para jogadores e parceiros B2B (Business-to-business). Com mais de 11 milhões de jogadores em todo o Reino Unido e mais de 500 jogos originais, a Intouch Games é realmente uma força a ser reconhecida no setor de iGaming.
Sem medo de fazer as coisas de forma diferente
Por que a Intouch Games se destaca? Todos os seus jogos são projetados e desenvolvidos internamente. Dessa forma, a empresa tem controle total sobre os jogos, seus projetos, seu valor e a experiência geral do usuário. Para a Intouch Games, é importante manter a liberdade criativa e, ao mesmo tempo, atender às tendências do mercado e às necessidades dos clientes da melhor forma possível.
Desempenho e segurança máximos
Com um número cada vez maior de usuários, websites e jogos oferecidos, a Intouch Games precisava de suporte para fornecer a melhor experiência para os jogadores. Em um mercado competitivo como o de iGaming, a latência está fora de questão. Microssegundos são decisivos para que o cliente tenha uma excelente experiência.
É por isso que a Intouch Games decidiu colaborar com a Akamai. Na verdade, a maior parte do tráfego de jogos da empresa é entregue pela Akamai. Através do nosso Application Load Balancer, ela pode maximizar o desempenho e a disponibilidade do conteúdo. O Akamai Dynamic Site Accelerator aumenta a velocidade de websites altamente interativos e fornece visibilidade e inteligência sobre uso, visitantes e atividade online para ajudar a Intouch Games a entregar conteúdo dinâmico e interativo em escala. E com a ajuda de nossas soluções de segurança, incluindo nosso Web Application Protector, possibilitamos que a Intouch Games proteja suas aplicações e APIs da Web sem dificuldades.
Sobre a colaboração com a Akamai, Robert Harrison, CTO da Intouch Games, afirma: "Em um setor em que a experiência do jogador é fundamental, devemos garantir que estejamos em conformidade com os padrões de segurança mais recentes e que ofereçamos uma experiência perfeita. A Akamai nos permite exatamente isso, e estamos muito felizes por migrarmos para as suas soluções, pois nos permitem atender e superar as expectativas de nossos clientes".
Sobre a Intouch Games
A Intouch Games é uma empresa de tecnologia premiada e líder no setor de iGaming, com um total de 8 marcas de cassino em seu portfólio. Fundada em 2007 com seu primeiro cassino online mFortune, a Intouch Games se expandiu para as marcas PocketWin, Dr Slot, Mr Spin, Cashmo, Casino 2020, Bonus Boss e Jammy Monkey, respectivamente. Com foco principal no Reino Unido, há mais de 11 milhões de membros de todas as marcas e mais de 500 jogos para os jogadores escolherem. Com uma equipe dedicada de programadores especializados, todos os jogos são desenvolvidos apenas internamente, garantindo que cada jogo seja uma experiência única e colocando qualidade, inovação e serviço ao cliente no centro de tudo o que a Intouch Games faz.
Sobre a Akamai
A Akamai é a empresa de cibersegurança e computação em nuvem que potencializa e protege negócios on-line. Nossas soluções de segurança líderes de mercado, inteligência avançada contra ameaças e equipe de operações globais oferecem defesa em profundidade para garantir a segurança de dados e aplicações empresariais em todos os lugares. As abrangentes soluções de computação em nuvem da Akamai oferecem desempenho e acessibilidade na plataforma mais distribuída do mundo. Empresas globais confiam na Akamai para obter a confiabilidade, a escala e a experiência necessárias para expandir seus negócios com confiança. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.