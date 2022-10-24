Comment Intouch Games fournit un divertissement de classe mondiale avec le concours d'Akamai

InTouch Games est une entreprise technologique leader du secteur de l'iGaming. Elle a commencé en tant que fournisseur de machines de jeu physiques en 2001, mais depuis l'acquisition de Skywind Group en 2022, elle fournit désormais des solutions iGaming aux joueurs et aux partenaires B2B. Avec plus de 11 millions de joueurs au Royaume-Uni et plus de 500 jeux originaux, Intouch Games est véritablement un acteur essentiel dans l'industrie du iGaming.
Oser faire les choses différemment
Qu'est-ce qui fait la particularité d'Intouch Games ? Tous ses jeux sont conçus et développés en interne. De cette façon, l'entreprise exerce un contrôle total sur ses jeux, leurs conceptions, leur valeur et l'expérience globale de l'utilisateur. Pour Intouch Games, il est important de conserver sa liberté de création tout en répondant de la meilleure façon possible aux tendances du marché et aux besoins des clients.
Optimiser les performances et la sécurité
Compte tenu de l'augmentation croissante du nombre d'utilisateurs, de sites Web et de jeux proposés, Intouch Games avait besoin de soutien pour offrir la meilleure expérience possible aux joueurs. Dans un marché concurrentiel comme celui de l'iGaming, la latence doit absolument être évitée. La qualité de l'expérience du client dépend de quelques microsecondes.
C'est pourquoi Intouch Games a décidé de collaborer avec Akamai. En fait, la majorité de son trafic de jeu est diffusé via Akamai. L'outil Application Load Balancer lui permet d'optimiser les performances et la disponibilité de son contenu. Dynamic Site Accelerator d'Akamai accélère les sites Web hautement interactifs et fournit une visibilité et des renseignements sur l'utilisation, les visiteurs et l'activité en ligne qui aident Intouch Games à diffuser du contenu dynamique et interactif à grande échelle. Nos solutions de sécurité, notamment Web Application Protector, permettent à Intouch Games de protéger facilement ses applications Web et ses API.
S'exprimant au sujet de la collaboration avec Akamai, Robert Harrison, directeur technique d'Intouch Games, a déclaré : « Dans un domaine où l'expérience du joueur est essentielle, nous devons nous assurer que nous sommes en conformité avec les dernières normes de sécurité et que nous offrons une expérience fluide. Cela est possible grâce à Akamai, et nous sommes très heureux d'avoir fait ce choix, car ses solutions nous ont permis de répondre aux attentes de nos clients et même de les dépasser. »
À propos d'Intouch Games
InTouch Games est une société technologique primée et leader dans le secteur des jeux électroniques, avec un total de 8 marques de casino dans son portefeuille. Fondée en 2007 avec son premier casino en ligne mFortune, Intouch Games s'est développée avec PocketWin, Dr Slot, Mr Spin, Cashmo, Casino 2020, Bonus Boss et Jammy Monkey, respectivement. Principalement axée sur le Royaume-Uni, elle compte plus de 11 millions de membres parmi toutes les marques et offre aux joueurs le choix entre plus de 500 jeux. Une équipe dédiée de développeurs experts produit tous les jeux exclusivement en interne et veille à ce que chaque jeu soit une expérience unique. La qualité, l'innovation et le service à la clientèle sont au cœur de toutes les activités d'Intouch Games.
À propos d'Akamai
Akamai est l'entreprise de cybersécurité et de Cloud Computing qui soutient et protège l'activité en ligne. Nos solutions de sécurité leaders du marché, nos informations avancées sur les menaces et notre équipe opérationnelle internationale assurent une défense en profondeur pour protéger les données et les applications des entreprises du monde entier. Les solutions de Cloud Computing complètes d'Akamai offrent des performances optimales à un coût abordable sur la plateforme la plus distribuée au monde. Les grandes entreprises du monde entier font confiance à Akamai pour bénéficier de la fiabilité, de l'évolutivité et de l'expertise de pointe nécessaires pour développer leur activité en toute sécurité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.