Comment Intouch Games fournit un divertissement de classe mondiale avec le concours d'Akamai

Compte tenu de l'augmentation croissante du nombre d'utilisateurs, de sites Web et de jeux proposés, Intouch Games avait besoin de soutien pour offrir la meilleure expérience possible aux joueurs. Dans un marché concurrentiel comme celui de l'iGaming, la latence doit absolument être évitée. La qualité de l'expérience du client dépend de quelques microsecondes.

C'est pourquoi Intouch Games a décidé de collaborer avec Akamai. En fait, la majorité de son trafic de jeu est diffusé via Akamai. L'outil Application Load Balancer lui permet d'optimiser les performances et la disponibilité de son contenu. Dynamic Site Accelerator d'Akamai accélère les sites Web hautement interactifs et fournit une visibilité et des renseignements sur l'utilisation, les visiteurs et l'activité en ligne qui aident Intouch Games à diffuser du contenu dynamique et interactif à grande échelle. Nos solutions de sécurité, notamment Web Application Protector, permettent à Intouch Games de protéger facilement ses applications Web et ses API.

S'exprimant au sujet de la collaboration avec Akamai, Robert Harrison, directeur technique d'Intouch Games, a déclaré : « Dans un domaine où l'expérience du joueur est essentielle, nous devons nous assurer que nous sommes en conformité avec les dernières normes de sécurité et que nous offrons une expérience fluide. Cela est possible grâce à Akamai, et nous sommes très heureux d'avoir fait ce choix, car ses solutions nous ont permis de répondre aux attentes de nos clients et même de les dépasser. »