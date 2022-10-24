Akamai のサポートにより世界トップクラスのエンターテインメントを提供する InTouch Games の事例

InTouch Games は、i ゲーミング部門で業界をリードするテクノロジー企業です。2001 年にゲーム機器ベンダーとしてスタートしましたが、2022 年の Skywind Group の買収以降、i ゲーミングソリューションをプレイヤーと B2B パートナーの両方に提供するようになりました。英国全体で 1,100 万人以上のプレイヤーと 500 種類以上のオリジナルゲームを持つ InTouch Games は、まさに i ゲーミング業界では無視できない存在です。

他と違うことを恐れない

InTouch Games が他社と異なる点は、すべてのゲームを社内で設計、開発していることです。このように、同社はゲーム、設計、価値、全体的なユーザー体験を完全に管理しています。InTouch Games にとって重要なのは、クリエイティブな自由を保ちながら、同時に市場の動向や顧客のニーズにできるだけ対応することです。

パフォーマンスとセキュリティを最大化

ユーザーや Web サイト、提供されるゲームの数は増え続けており、InTouch Games はプレイヤーに最高の体験を提供するためのサポートを必要としていました。i ゲーミングのような競争の激しい市場では、他に遅れを取っている余裕はありません。お客様が優れた体験を得られるかどうかは瞬時に決まります。

そこで、InTouch Games は Akamai との連携を決意しました。実際、ゲームトラフィックの大部分は Akamai を介して配信されています。Application Load Balancer を使用すると、コンテンツのパフォーマンスと可用性を最大限に高めることができます。Akamai Dynamic Site Accelerator を使用すると、高度にインタラクティブな Web サイトは高速化され、利用状況、訪問者、オンラインアクティビティに関する可視性とインテリジェンスが提供されるため、InTouch Games は動的なインタラクティブコンテンツを大規模に配信できるようになります。また、Web Application Protector などのセキュリティソリューションを活用することで、同社は Web アプリケーションや API を容易に保護することができます。

Akamai との連携について、InTouch Games の CTO を務める、Robert Harrison 氏は次のように述べています。「プレイヤー体験こそがすべてである分野では、必ず最新のセキュリティ基準に準拠し、シームレスな体験を提供する必要があります。当社は Akamai を利用することでそれを実現できました。Akamai のソリューションに切り替えたことで、お客様の期待を上回ることができたことを大変うれしく思います」

Intouch Games について

InTouch Games は、i ゲーミング業界で受賞歴を誇るトップクラスのテクノロジー企業で、ポートフォリオには合計 8 つのカジノブランドがあります。2007 年に設立され、最初にオンラインカジノの mFortune をリリースし、PocketWin、Dr Slot、Mr Spin、Cashmo、Casino 2020、Bonus Boss および Jammy Monkey を次々と展開しました。主に英国を中心に、ブランド全体で 1,100 万人以上の加入者がおり、プレイヤーは 500 種類以上のゲームから選択できます。ゲームはすべてエキスパート開発者から成る専任チームによって社内でのみ開発されるため、各ゲームの体験は独特であり、品質、イノベーション、カスタマーサービスを InTouch Games のあらゆる業務の中心に据えることができます。