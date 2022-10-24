Intouch Games 是 iGaming 领域卓越的科技公司。该公司于 2001 年成立，最早是一家实体游戏机供应商，但自 2022 年被 Skywind 集团收购后实现了转型，目前为游戏玩家和 B2B 合作伙伴提供 iGaming 解决方案。Intouch Games 公司在英国本土拥有 1100 万玩家，旗下已开发超过 500 款原创游戏。在 iGaming 行业，Intouch Games 的实力不容小觑。
与众不同，不惧未来
Intouch Games 公司有什么独特之处？Intouch Games 旗下所有游戏均是在公司内部进行设计和开发的。这意味着公司可全面把控所有游戏及其设计、价值及整体用户体验。对于 Intouch Games 而言，至关重要的是在保持创作自由的同时，以尽可能最好的方式适应市场趋势并满足顾客需求。
实现性能和安全性的最大提升
随着用户、网站和开发的游戏不断增加，Intouch Games 公司需要更多的支持，才能为玩家提供出色体验。而在 iGaming 这个竞争激烈的市场中，玩家对延迟是零容忍的。玩家能否获得满意的体验，一切只在微秒间。
为此，Intouch Games 决定与 Akamai 合作。事实上，Intouch Games 绝大多数的游戏流量都是通过 Akamai 传送的。借助 Akamai 的 Application Load Balancer，Intouch Games 可最大程度地提升其游戏的性能和可用性。此外，Akamai 的 Dynamic Site Accelerator 还可为高度交互的网站进行加速，提供有关使用情况、访问者和在线活动等方面的监测和情报，从而助力 Intouch Games 公司大规模提供动态、交互式内容。同时，在 Akamai 安全解决方案（包括 Akamai Web Application Protector）的帮助下，Intouch Games 公司能够轻松地为其网络应用程序和 API 提供保护。
言及与 Akamai 的合作，Intouch Games 的 CTO Robert Harrison 说道：“在这个玩家体验胜过一切的领域，我们必须确保自己符合最新的安全标准并提供完美无缺的体验。Akamai 能帮我们做到这一点，我们很高兴与 Akamai 达成合作，因为他们提供的方案使我们能够满足甚至超越顾客的期待。”
关于 Intouch Games
Intouch Games 是 iGaming 行业内屡获殊荣的卓越科技公司，目前旗下总共拥有 8 家博彩游戏品牌。2007 年，Intouch Games 公司的首个网络博彩游戏品牌 mFortune 上线，随后 Intouch Games 创立了 PocketWin、 Dr Slot、Mr Spin、Cashmo、Casino 2020、Bonus Boss 和 Jammy Monkey 多个博彩游戏品牌。英国是 Intouch Games 公司的主要市场，目前旗下所有品牌拥有超过 1100 万的玩家，可供玩家选择的游戏超过 500 多款。所有游戏都是由专业开发人员组成的专门团队独家开发的，这样便可确保每款游戏都能带给玩家独一无二的体验。而 Intouch Games 公司也一直在坚守提供高品质游戏、创新和客户服务这样的初心。
Akamai 简介
Akamai 是一家致力于赋能并保护线上业务的网络安全和云计算公司。我们业界领先的安全解决方案、卓越的威胁情报和全球运营团队，可为各地企业数据和应用程序提供纵深防御。Akamai 的全栈云计算解决方案依托全球分布广泛的平台，兼具高性能与成本效益。全球众多企业坚信，Akamai 能够提供卓越的可靠性保障、规模化扩展能力及专业技术，助其从容拓展业务。如需了解有关 Akamai Technologies 的详细信息，请访问 akamai.com/zh 和 akamai.com/zh/blog，或者扫描下方二维码，关注我们的微信公众号。