随着用户、网站和开发的游戏不断增加，Intouch Games 公司需要更多的支持，才能为玩家提供出色体验。而在 iGaming 这个竞争激烈的市场中，玩家对延迟是零容忍的。玩家能否获得满意的体验，一切只在微秒间。

为此，Intouch Games 决定与 Akamai 合作。事实上，Intouch Games 绝大多数的游戏流量都是通过 Akamai 传送的。借助 Akamai 的 Application Load Balancer，Intouch Games 可最大程度地提升其游戏的性能和可用性。此外，Akamai 的 Dynamic Site Accelerator 还可为高度交互的网站进行加速，提供有关使用情况、访问者和在线活动等方面的监测和情报，从而助力 Intouch Games 公司大规模提供动态、交互式内容。同时，在 Akamai 安全解决方案（包括 Akamai Web Application Protector）的帮助下，Intouch Games 公司能够轻松地为其网络应用程序和 API 提供保护。

言及与 Akamai 的合作，Intouch Games 的 CTO Robert Harrison 说道：“在这个玩家体验胜过一切的领域，我们必须确保自己符合最新的安全标准并提供完美无缺的体验。Akamai 能帮我们做到这一点，我们很高兴与 Akamai 达成合作，因为他们提供的方案使我们能够满足甚至超越顾客的期待。”