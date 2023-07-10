Macmillan Cancer Support, 전략적 기술 파트너로 Akamai 선정

암 환자에게 전문 헬스케어, 정보, 재정 지원을 제공하는 영국 최대 자선 단체 중 하나인 Macmillan Cancer Support가 Akamai Technologies를 주요 전략적 기술 파트너로 선정했습니다.

Akamai의 Guardicore Segmentation 솔루션은 앞으로도 Macmillan에 제로 트러스트 원칙을 적용할 수 있는 가장 간단하고 빠르며 직관적인 방법을 제공할 것입니다. 인프라 세그멘테이션 접근 방식보다 더 빠르게 배포 가능한 이 솔루션은 고객의 네트워크에 대한 우수한 가시성과 제어 기능을 제공합니다.

Macmillan Cancer Support의 정보 보안 책임자 팀 오닐(Tim O'Neill)은 "Akamai와 협력하기 전에는 워크플로를 세그멘테이션할 수 없었습니다."라며 “레거시 시스템에 상당한 문제가 있었고, 알림에 대한 피로도도 높았습니다. 하지만 시스템을 전환하려면 프로젝트당 최소 100만 파운드에 달하는 막대한 비용이 필요했습니다. Akamai의 Guardicore는 가시성이 우수하고 간소한 솔루션으로, 업무 방식에 진정한 혁신을 가져온 비용 효율적인 방법을 제공했습니다."라고 말했습니다.

정보 보안에 대한 강력한 접근 방식을 도입함으로써 Macmillan Cancer Support는 영국 어디서나 모든 암 환자를 효과적으로 지원하는 중요한 역할을 계속해서 수행할 수 있습니다. 개인정보 보호는 환자에게 최상의 진료를 제공하고 기밀 유지와 관련해 환자를 안심시켜 주는 핵심 요소입니다. 아울러 Macmillan과 같은 조직은 ISO 27001 보안 표준을 포함한 규정을 준수하기 위해, 가능한 공격에 대비해 최상의 보안 예방 조치를 취해야 합니다.

오닐은 "Akamai Guardicore Segmentation의 진정한 차별성은 사용과 구축이 매우 쉽다는 것입니다.”라며 "원래대로라면 네트워크를 세그멘테이션하는 데 몇 년이 걸렸겠지만, Akamai의 도움으로 단 몇 달 만에 완료할 수 있었습니다. 최소한의 측면 이동부터 이벤트 연대기까지 놀라운 가시성을 확보함으로써 가장 큰 위협으로부터 우리 자신을 효과적으로 보호할 수 있었습니다. Akamai가 주요 전략적 기술 파트너 중 하나가 된 것을 기쁘게 생각하며, 앞으로도 사람들에게 필요한 지원을 제공하는 데 필요한 모든 것을 함께할 수 있기를 기대합니다."라고 말했습니다.