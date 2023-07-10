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Macmillan Cancer SupportがAkamaiをStrategic Tech Partnerに選択

July 10, 2023 United Kingdom — London

Akamai Technologiesは、Macmillan Cancer Supportの主要なStrategic Tech Partnerに選ばれました。Macmillan Cancer Supportは英国最大の慈善団体の1つであり、がんに悩まされる人々に専門的な医療、情報、および財政的な支援を提供しています。

Akamai Guardicore Segmentationは、ゼロトラストの原則を実現するための最速かつ最もシンプルで直感的な方法を、Macmillanに提供し続けます。インフラセグメンテーションのアプローチよりも迅速に導入でき、お客様にネットワークに対する比類ない可視性と制御力を提供します。

Macmillan Cancer SupportでHead of Information Securityを務めるTim O'Neill氏は次のように述べています。「Akamaiと協力するまでは、ワークフローを分割することはできませんでした。従来のシステムではノイズが大量に発生してしまい、アラート疲れに陥っていました。しかし、システムの移行にかかるコストは莫大で、プロジェクトあたり少なくとも100万ポンド掛かる見込みでした。AkamaiのGuardicoreソリューションはコスト効率が高く、真の可視性とシンプルさが提供されたことで、働き方が革命的に改善しました。」

情報セキュリティに強力なアプローチを採ったことにより、Macmillan Cancer Supportは、英国中のがんに悩まされるすべての人に効果的な支援を提供するという、重要な役割を引き続き果たすことができます。患者の皆様に最善のケアを提供する際、自分に関するデータの機密性が常に保たれていると感じられるようにするためには、データプライバシーが重要になります。さらに、ISO 27001セキュリティ基準を含むコンプライアンスでは、Macmillanなどの組織は、考えられる攻撃に対して最善のセキュリティ対策を講じる必要があります。

「Akamai Guardicore Segmentationの最大の特長は、何といっても使いやすさと導入の容易さです」とO'Neill氏は言います。「ネットワークのセグメント化には何年もかかっていましたが、Akamaiのサポートのおかげで、数か月でそれを実現できました。最小のラテラルムーブメント（横方向の移動）からイベントの時系列表記まで、驚くべき可視性を提供してくれます。おかげで、最大の脅威からも組織を効果的に保護することができました。Akamaiが当社の主要なStrategic Tech Partnersの1つになったことを嬉しく思います。これからもAkamaiと一緒に、人々が必要とするサポートを提供するために必要なことは、何でも行っていきます。」

Akamaiについて

Akamaiは、オンラインビジネスの力となり、守るサイバーセキュリティおよびクラウドコンピューティング企業です。当社の市場をリードするセキュリティソリューション、優れた脅威インテリジェンス、グローバル運用チームによって、あらゆる場所でエンタープライズデータとアプリケーションを保護する多層防御を利用いただけます。Akamaiのフルスタック・クラウド・コンピューティング・ソリューションは、世界で最も分散化されたプラットフォームで高いパフォーマンスとコストを実現しています。多くのグローバル企業が、ビジネスの成長に必要な業界最高レベルの信頼性、拡張性、専門知識を提供できるAkamaiに信頼を寄せています。詳細については、akamai.comおよびakamai.com/blogをご覧いただくか、XLinkedInでAkamai Technologiesをフォローしてください。

Macmillan Cancer Supportについて

Macmillanでは、がんに関するあらゆるサービスを人々に提供します。がんと診断された方の不安に寄り添います。患者の方が可能な限り充実した人生を過ごせるように、必要なことは何でも行います。また、それに留まりません。私たちはがん患者の方々を支援するためのより良い方法を発見していきます。人生を変えるようなサポートを受けた全ての人の時間を、前に進めるための支援を行います。私たちはあらゆる支援を提供しています。しかし、皆さまからの援助がなければ、Macmillanを必要とするすべての人に、十分な支援を提供することはできません。ご寄付、ボランティア活動、募金、キャンペーンに関するお問い合わせは、0300 1000 200までお電話いただくか、macmillan.org.ukをご覧ください。

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