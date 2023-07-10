Macmillan Cancer SupportがAkamaiをStrategic Tech Partnerに選択

Akamai Technologiesは、Macmillan Cancer Supportの主要なStrategic Tech Partnerに選ばれました。Macmillan Cancer Supportは英国最大の慈善団体の1つであり、がんに悩まされる人々に専門的な医療、情報、および財政的な支援を提供しています。

Akamai Guardicore Segmentationは、ゼロトラストの原則を実現するための最速かつ最もシンプルで直感的な方法を、Macmillanに提供し続けます。インフラセグメンテーションのアプローチよりも迅速に導入でき、お客様にネットワークに対する比類ない可視性と制御力を提供します。

Macmillan Cancer SupportでHead of Information Securityを務めるTim O'Neill氏は次のように述べています。「Akamaiと協力するまでは、ワークフローを分割することはできませんでした。従来のシステムではノイズが大量に発生してしまい、アラート疲れに陥っていました。しかし、システムの移行にかかるコストは莫大で、プロジェクトあたり少なくとも100万ポンド掛かる見込みでした。AkamaiのGuardicoreソリューションはコスト効率が高く、真の可視性とシンプルさが提供されたことで、働き方が革命的に改善しました。」

情報セキュリティに強力なアプローチを採ったことにより、Macmillan Cancer Supportは、英国中のがんに悩まされるすべての人に効果的な支援を提供するという、重要な役割を引き続き果たすことができます。患者の皆様に最善のケアを提供する際、自分に関するデータの機密性が常に保たれていると感じられるようにするためには、データプライバシーが重要になります。さらに、ISO 27001セキュリティ基準を含むコンプライアンスでは、Macmillanなどの組織は、考えられる攻撃に対して最善のセキュリティ対策を講じる必要があります。

「Akamai Guardicore Segmentationの最大の特長は、何といっても使いやすさと導入の容易さです」とO'Neill氏は言います。「ネットワークのセグメント化には何年もかかっていましたが、Akamaiのサポートのおかげで、数か月でそれを実現できました。最小のラテラルムーブメント（横方向の移動）からイベントの時系列表記まで、驚くべき可視性を提供してくれます。おかげで、最大の脅威からも組織を効果的に保護することができました。Akamaiが当社の主要なStrategic Tech Partnersの1つになったことを嬉しく思います。これからもAkamaiと一緒に、人々が必要とするサポートを提供するために必要なことは、何でも行っていきます。」