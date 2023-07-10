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Macmillan Cancer Support escolhe a Akamai como parceira tecnológica estratégica

July 10, 2023 United Kingdom — London

A Akamai Technologies foi selecionada para atuar como principal parceira tecnológica estratégica da Macmillan Cancer Support, uma das maiores instituições de caridade britânicas que fornece assistência médica especializada, informações e apoio financeiro a pessoas afetadas pelo câncer.

A solução Akamai Guardicore Segmentation continuará a fornecer à Macmillan as formas mais simples, rápidas e intuitivas de aplicar os princípios Zero Trust. Ela é mais rápida de implantar do que as abordagens de segmentação de infraestrutura e fornece ao cliente visibilidade e controle inigualáveis de sua rede.

"Antes de trabalhar com a Akamai, não conseguíamos realmente segmentar nossos fluxos de trabalho", diz Tim O'Neill, chefe de segurança da informação da Macmillan Cancer Support. "Estávamos com muitos problemas em nossos sistemas legados, e nossa fadiga de alertas era real. Mas o custo da migração desses sistemas seria enorme, pelo menos £ 1 milhão por projeto. A solução Guardicore da Akamai forneceu um método econômico que realmente revolucionou a maneira como trabalhamos, dando-nos verdadeira visibilidade e simplicidade."

Essa abordagem robusta para a segurança da informação permitirá que a Macmillan Cancer Support continue cumprindo seu papel crucial de fornecer ajuda eficaz a qualquer pessoa afetada pelo câncer, em qualquer lugar do Reino Unido. A privacidade dos dados é fundamental quando se trata de oferecer aos pacientes o melhor atendimento possível, para que eles sintam que sua confidencialidade é mantida o tempo todo. Além disso, a conformidade regulamentar, incluindo os padrões de segurança ISO 27001, exige que organizações como a Macmillan tomem as melhores precauções de segurança possíveis contra possíveis ataques.

"O que realmente diferencia a Akamai Guardicore Segmentation é a incrível facilidade de uso e implementação", diz O'Neill. "Levaríamos anos para segmentar nossa rede, mas com a ajuda da Akamai, conseguimos fazer isso em questão de meses. Temos uma visibilidade incrível, desde o menor movimento lateral até a cronologia dos eventos. Isso fez com que pudéssemos nos proteger de forma eficaz contra as maiores ameaças. Estamos muito satisfeitos com o fato de a Akamai ser agora uma de nossas principais parceiras tecnológicas estratégicas e esperamos continuar fazendo o que for necessário para, juntos, oferecer às pessoas o suporte de que precisam."

Sobre a Akamai

A Akamai é a empresa de cibersegurança e computação em nuvem que potencializa e protege negócios on-line. Nossas soluções de segurança líderes de mercado, inteligência avançada contra ameaças e equipe de operações globais oferecem defesa em profundidade para garantir a segurança de dados e aplicações empresariais em todos os lugares. As abrangentes soluções de computação em nuvem da Akamai oferecem desempenho e acessibilidade na plataforma mais distribuída do mundo. Empresas globais confiam na Akamai para obter a confiabilidade, a escala e a experiência necessárias para expandir seus negócios com confiança. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.

Sobre a Macmillan Cancer Support

Na Macmillan, damos às pessoas com câncer o nosso melhor. Se você recebeu o diagnóstico, suas preocupações são nossas preocupações. Moveremos montanhas para ajudar você a viver a vida o mais plenamente possível. E não paramos por aí. Estamos nos esforçando para encontrar maneiras cada vez melhores de ajudar as pessoas com câncer, ajudando a antecipar o dia em que todos receberão um suporte transformador de vida desde o primeiro dia. Estamos fazendo o que for preciso. Mas sem a sua ajuda não podemos apoiar todos que precisam de nós. Para doar, ser voluntário, arrecadar dinheiro ou fazer campanha conosco, ligue para 0300 1000 200 ou acesse macmillan.org.uk.

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