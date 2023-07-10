Macmillan Cancer Support escolhe a Akamai como parceira tecnológica estratégica

A Akamai Technologies foi selecionada para atuar como principal parceira tecnológica estratégica da Macmillan Cancer Support, uma das maiores instituições de caridade britânicas que fornece assistência médica especializada, informações e apoio financeiro a pessoas afetadas pelo câncer.

A solução Akamai Guardicore Segmentation continuará a fornecer à Macmillan as formas mais simples, rápidas e intuitivas de aplicar os princípios Zero Trust. Ela é mais rápida de implantar do que as abordagens de segmentação de infraestrutura e fornece ao cliente visibilidade e controle inigualáveis de sua rede.

"Antes de trabalhar com a Akamai, não conseguíamos realmente segmentar nossos fluxos de trabalho", diz Tim O'Neill, chefe de segurança da informação da Macmillan Cancer Support. "Estávamos com muitos problemas em nossos sistemas legados, e nossa fadiga de alertas era real. Mas o custo da migração desses sistemas seria enorme, pelo menos £ 1 milhão por projeto. A solução Guardicore da Akamai forneceu um método econômico que realmente revolucionou a maneira como trabalhamos, dando-nos verdadeira visibilidade e simplicidade."

Essa abordagem robusta para a segurança da informação permitirá que a Macmillan Cancer Support continue cumprindo seu papel crucial de fornecer ajuda eficaz a qualquer pessoa afetada pelo câncer, em qualquer lugar do Reino Unido. A privacidade dos dados é fundamental quando se trata de oferecer aos pacientes o melhor atendimento possível, para que eles sintam que sua confidencialidade é mantida o tempo todo. Além disso, a conformidade regulamentar, incluindo os padrões de segurança ISO 27001, exige que organizações como a Macmillan tomem as melhores precauções de segurança possíveis contra possíveis ataques.

"O que realmente diferencia a Akamai Guardicore Segmentation é a incrível facilidade de uso e implementação", diz O'Neill. "Levaríamos anos para segmentar nossa rede, mas com a ajuda da Akamai, conseguimos fazer isso em questão de meses. Temos uma visibilidade incrível, desde o menor movimento lateral até a cronologia dos eventos. Isso fez com que pudéssemos nos proteger de forma eficaz contra as maiores ameaças. Estamos muito satisfeitos com o fato de a Akamai ser agora uma de nossas principais parceiras tecnológicas estratégicas e esperamos continuar fazendo o que for necessário para, juntos, oferecer às pessoas o suporte de que precisam."