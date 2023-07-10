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Macmillan Cancer Support sceglie Akamai come partner tecnologico strategico

July 10, 2023 United Kingdom — London

Akamai Technologies è stata selezionata come principale partner tecnologico strategico per Macmillan Cancer Support, uno dei più grandi enti di beneficenza britannici che fornisce assistenza sanitaria specialistica, informazioni e supporto finanziario alle persone affette da cancro.

La soluzione Akamai Guardicore Segmentation continuerà a fornire a Macmillan i modi più semplici, rapidi e intuitivi per applicare i principi del modello Zero Trust. È più facile da distribuire rispetto agli approcci di segmentazione dell'infrastruttura e offre ai clienti una visibilità e un controllo impareggiabili sulle proprie reti.

"Prima di lavorare con Akamai, non eravamo davvero in grado di segmentare i nostri workflow", afferma Tim O'Neill, direttore del reparto Information Security presso Macmillan Cancer Support. "Stavamo ricevendo una raffica di avvisi dai nostri sistemi legacy e i falsi allarmi erano davvero eccessivi. Ma il costo della migrazione di questi sistemi sarebbe stato enorme, almeno 1 milione di sterline a progetto. La soluzione Guardicore di Akamai ha fornito un metodo conveniente che ha davvero rivoluzionato il modo in cui lavoriamo, offrendoci visibilità e semplicità reali".

Questo solido approccio alla sicurezza delle informazioni consentirà a Macmillan Cancer Support di continuare a svolgere il suo ruolo cruciale per fornire un aiuto efficace a chiunque sia affetto da cancro, ovunque nel Regno Unito. La privacy dei dati è fondamentale quando si tratta di fornire ai pazienti la migliore assistenza possibile in modo che percepiscano che la loro riservatezza viene costantemente mantenuta. Inoltre, la conformità alle normative, inclusi gli standard di sicurezza ISO 27001, richiede alle organizzazioni come Macmillan di adottare le migliori precauzioni di sicurezza possibili contro possibili attacchi.

"Ciò che distingue davvero Akamai Guardicore Segmentation è l'incredibile facilità di utilizzo e implementazione", afferma O'Neill. "Ci sarebbero voluti anni per segmentare la nostra rete, ma con l'aiuto di Akamai siamo riusciti a farlo in pochi mesi. Ci viene offerta una visibilità incredibile dal più piccolo movimento laterale alla cronologia degli eventi. Questo ci ha permesso di proteggerci efficacemente dalle maggiori minacce. Siamo lieti che Akamai sia ora uno dei nostri principali partner tecnologici strategici e non vediamo l'ora di continuare a fare tutto il necessario per offrire insieme alle persone il supporto di cui hanno bisogno".

Informazioni su Akamai

Akamai è l'azienda di cybersecurity e cloud computing che abilita e protegge il business online. Le nostre soluzioni di sicurezza leader del settore, la nostra innovativa intelligence sulle minacce e il nostro team operativo su scala globale forniscono una difesa approfondita in grado di proteggere i dati e le applicazioni aziendali ovunque. Le soluzioni complete di cloud computing offerte da Akamai assicurano performance elevate e notevoli risparmi grazie alla piattaforma più distribuita al mondo. Le maggiori aziende internazionali si affidano ad Akamai per ottenere la protezione, la scalabilità e le competenze leader del settore di cui hanno bisogno per far crescere le loro attività senza rischi. Per ulteriori informazioni, visita il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e segui Akamai Technologies su X e LinkedIn.

Informazioni su Macmillan Cancer Support

In Macmillan, diamo alle persone malate di cancro tutto ciò che abbiamo. Se ti viene diagnosticato il cancro, le tue preoccupazioni sono le nostre preoccupazioni. Faremo ogni possibile sforzo per aiutarti a vivere la vita nel modo più completo possibile. E non ci fermiamo qui. Stiamo facendo di tutto per trovare modi sempre migliori per aiutare le persone malate di cancro, contribuendo all'arrivo del giorno in cui tutti riceveranno un supporto in grado di trasformare la vita fin dal primo giorno. Stiamo facendo tutto il necessario. Ma senza il tuo aiuto non possiamo supportare tutti coloro che hanno bisogno di noi. Per donare, fare volontariato, raccogliere fondi o partecipare alla nostra campagna, chiama il numero 0300 1000 200 o visita il sito macmillan.org.uk.

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