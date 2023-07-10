Macmillan Cancer Support sceglie Akamai come partner tecnologico strategico

Akamai Technologies è stata selezionata come principale partner tecnologico strategico per Macmillan Cancer Support, uno dei più grandi enti di beneficenza britannici che fornisce assistenza sanitaria specialistica, informazioni e supporto finanziario alle persone affette da cancro.

La soluzione Akamai Guardicore Segmentation continuerà a fornire a Macmillan i modi più semplici, rapidi e intuitivi per applicare i principi del modello Zero Trust. È più facile da distribuire rispetto agli approcci di segmentazione dell'infrastruttura e offre ai clienti una visibilità e un controllo impareggiabili sulle proprie reti.

"Prima di lavorare con Akamai, non eravamo davvero in grado di segmentare i nostri workflow", afferma Tim O'Neill, direttore del reparto Information Security presso Macmillan Cancer Support. "Stavamo ricevendo una raffica di avvisi dai nostri sistemi legacy e i falsi allarmi erano davvero eccessivi. Ma il costo della migrazione di questi sistemi sarebbe stato enorme, almeno 1 milione di sterline a progetto. La soluzione Guardicore di Akamai ha fornito un metodo conveniente che ha davvero rivoluzionato il modo in cui lavoriamo, offrendoci visibilità e semplicità reali".

Questo solido approccio alla sicurezza delle informazioni consentirà a Macmillan Cancer Support di continuare a svolgere il suo ruolo cruciale per fornire un aiuto efficace a chiunque sia affetto da cancro, ovunque nel Regno Unito. La privacy dei dati è fondamentale quando si tratta di fornire ai pazienti la migliore assistenza possibile in modo che percepiscano che la loro riservatezza viene costantemente mantenuta. Inoltre, la conformità alle normative, inclusi gli standard di sicurezza ISO 27001, richiede alle organizzazioni come Macmillan di adottare le migliori precauzioni di sicurezza possibili contro possibili attacchi.

"Ciò che distingue davvero Akamai Guardicore Segmentation è l'incredibile facilità di utilizzo e implementazione", afferma O'Neill. "Ci sarebbero voluti anni per segmentare la nostra rete, ma con l'aiuto di Akamai siamo riusciti a farlo in pochi mesi. Ci viene offerta una visibilità incredibile dal più piccolo movimento laterale alla cronologia degli eventi. Questo ci ha permesso di proteggerci efficacemente dalle maggiori minacce. Siamo lieti che Akamai sia ora uno dei nostri principali partner tecnologici strategici e non vediamo l'ora di continuare a fare tutto il necessario per offrire insieme alle persone il supporto di cui hanno bisogno".