Macmillan Cancer Support wählt Akamai als strategischen technischen Partner

Akamai Technologies wurde als wichtigster strategischer technischer Partner für Macmillan Cancer Support ausgewählt – eine der größten britischen Wohltätigkeitsorganisationen, die Menschen, die an Krebs erkrankt sind, fachärztliche Betreuung, Informationen und finanzielle Unterstützung bietet.

Mit Guardicore Segmentation stellt Akamai für Macmillan weiterhin die einfachste, schnellste und intuitivste Methode zur Durchsetzung von Zero-Trust-Prinzipien bereit. Sie lässt sich schneller implementieren als Ansätze zur Infrastruktursegmentierung und bietet dem Kunden unvergleichliche Transparenz und Kontrolle über sein Netzwerk.

„Vor unserer Zusammenarbeit mit Akamai waren wir nicht in der Lage, unsere Workflows zu segmentieren“, so Tim O'Neill, Head of Information Security bei Macmillan Cancer Support. „Unsere Altsysteme haben uns mit einer Flut von Informationen überschüttet, was natürlich zu Ermüdungserscheinungen geführt hat. Aber die Kosten für die Migration dieser Systeme wären enorm gewesen, mindestens 1 Million Pfund pro Projekt. Die Guardicore-Lösung von Akamai bot eine kosteneffiziente Methode, die unsere Arbeitsweise revolutioniert hat, da sie echte Transparenz und Einfachheit gewährleistet.“

Dank dieses zuverlässigen Konzepts für die Informationssicherheit kann Macmillan Cancer Support weiterhin seine wichtige Aufgabe erfüllen, allen von Krebs betroffenen Menschen überall im Vereinigten Königreich wirksame Hilfe zu bieten. Datenschutz ist der Schlüssel, wenn es darum geht, Patienten die bestmögliche Versorgung zukommen zu lassen und jederzeit die Vertraulichkeit zu wahren. Darüber hinaus müssen Organisationen wie Macmillan zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, einschließlich der Sicherheitsstandards nach ISO 27001, die bestmöglichen Sicherheitsvorkehrungen gegen mögliche Angriffe treffen.

„Was Akamai Guardicore Segmentation wirklich auszeichnet, ist die unglaublich einfache Anwendung und Implementierung“, sagt O’Neill. „Wir hätten Jahre gebraucht, um unser Netzwerk zu segmentieren, aber mit der Hilfe von Akamai haben wir es innerhalb weniger Monate geschafft. Wir erhalten eine unglaubliche Transparenz von der kleinsten lateralen Netzwerkbewegung bis hin zur Chronologie der Ereignisse. Dies hat uns in die Lage versetzt, uns wirksam vor den größten Bedrohungen zu schützen. Wir freuen uns, dass Akamai nun einer unserer wichtigsten strategischen Technologiepartner ist, und wir freuen uns darauf, weiterhin alles zu tun, um den Menschen gemeinsam die Unterstützung zu geben, die sie brauchen.”