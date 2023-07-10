Macmillan Cancer Support elige a Akamai como partner tecnológico estratégico

Akamai Technologies ha sido seleccionada principal partner tecnológico estratégico de Macmillan Cancer Support, una de las mayores organizaciones benéficas británicas que proporciona asistencia sanitaria especializada, información y ayuda económica a personas afectadas por el cáncer.

La solución Guardicore Segmentation de Akamai seguirá proporcionando a Macmillan las formas más sencillas, rápidas e intuitivas de aplicar los principios Zero Trust. Se implementa de forma más rápida que los enfoques de segmentación de la infraestructura y proporciona al cliente una visibilidad y un control de su red sin precedentes.

"Antes de trabajar con Akamai, no podíamos segmentar nuestros flujos de trabajo", afirma Tim O’Neill, director de seguridad de la información de Macmillan Cancer Support. "Recibíamos mucho ruido de nuestros sistemas heredados, y la saturación de alertas era una realidad. Sin embargo, el coste de migrar estos sistemas podía ser muy elevado, al menos 1 millón de libras por proyecto. La solución Guardicore de Akamai nos ofreció un método rentable que ha revolucionado nuestra forma de trabajar, ya que nos ha proporcionado visibilidad y sencillez reales."

Este sólido enfoque de la seguridad de la información permitirá a Macmillan Cancer Support seguir cumpliendo su función crucial de proporcionar ayuda eficaz a cualquier persona afectada por el cáncer en cualquier lugar del Reino Unido. La privacidad de los datos es clave a la hora de ofrecer a los pacientes la mejor atención posible para que puedan estar seguros de que la confidencialidad se preserva en todo momento. Además, el cumplimiento de la normativa, incluidos los estándares de seguridad ISO 27001, requiere que organizaciones como Macmillan tomen las mejores precauciones de seguridad posibles frente a posibles ataques.

"Lo que realmente diferencia a Akamai Guardicore Segmentation es su increíble facilidad de uso e implementación", declara O’Neill. "Nos habría llevado años segmentar nuestra red, pero con la ayuda de Akamai, hemos podido llevarlo a cabo en cuestión de meses. Nos ha dotado de una visibilidad extraordinaria, desde el movimiento lateral más pequeño hasta la cronología de los eventos. Esto nos ha permitido protegernos de forma eficaz de las mayores amenazas. Estamos encantados de que Akamai sea ahora uno de nuestros principales partners tecnológicos estratégicos y esperamos seguir colaborando en todo lo que sea necesario para ofrecer a las personas la asistencia que necesitan."