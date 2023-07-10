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Macmillan Cancer Support elige a Akamai como partner tecnológico estratégico

July 10, 2023 United Kingdom — London

Akamai Technologies ha sido seleccionada principal partner tecnológico estratégico de Macmillan Cancer Support, una de las mayores organizaciones benéficas británicas que proporciona asistencia sanitaria especializada, información y ayuda económica a personas afectadas por el cáncer.

La solución Guardicore Segmentation de Akamai seguirá proporcionando a Macmillan las formas más sencillas, rápidas e intuitivas de aplicar los principios Zero Trust. Se implementa de forma más rápida que los enfoques de segmentación de la infraestructura y proporciona al cliente una visibilidad y un control de su red sin precedentes.

"Antes de trabajar con Akamai, no podíamos segmentar nuestros flujos de trabajo", afirma Tim O’Neill, director de seguridad de la información de Macmillan Cancer Support. "Recibíamos mucho ruido de nuestros sistemas heredados, y la saturación de alertas era una realidad. Sin embargo, el coste de migrar estos sistemas podía ser muy elevado, al menos 1 millón de libras por proyecto. La solución Guardicore de Akamai nos ofreció un método rentable que ha revolucionado nuestra forma de trabajar, ya que nos ha proporcionado visibilidad y sencillez reales."

Este sólido enfoque de la seguridad de la información permitirá a Macmillan Cancer Support seguir cumpliendo su función crucial de proporcionar ayuda eficaz a cualquier persona afectada por el cáncer en cualquier lugar del Reino Unido. La privacidad de los datos es clave a la hora de ofrecer a los pacientes la mejor atención posible para que puedan estar seguros de que la confidencialidad se preserva en todo momento. Además, el cumplimiento de la normativa, incluidos los estándares de seguridad ISO 27001, requiere que organizaciones como Macmillan tomen las mejores precauciones de seguridad posibles frente a posibles ataques.

"Lo que realmente diferencia a Akamai Guardicore Segmentation es su increíble facilidad de uso e implementación", declara O’Neill. "Nos habría llevado años segmentar nuestra red, pero con la ayuda de Akamai, hemos podido llevarlo a cabo en cuestión de meses. Nos ha dotado de una visibilidad extraordinaria, desde el movimiento lateral más pequeño hasta la cronología de los eventos. Esto nos ha permitido protegernos de forma eficaz de las mayores amenazas. Estamos encantados de que Akamai sea ahora uno de nuestros principales partners tecnológicos estratégicos y esperamos seguir colaborando en todo lo que sea necesario para ofrecer a las personas la asistencia que necesitan."

Acerca de Akamai

Akamai es la empresa de ciberseguridad y cloud computing que potencia y protege los negocios online. Nuestras soluciones de seguridad líderes en el mercado, nuestra inteligencia contra ciberamenazas consolidada y nuestro equipo de operaciones globales proporcionan una defensa en profundidad para proteger los datos y las aplicaciones empresariales en cualquier lugar. Las soluciones integrales de cloud computing de Akamai garantizan el rendimiento y una buena relación calidad-precio en la plataforma más distribuida del mundo. Las grandes empresas confían en Akamai, ya que les ofrece una fiabilidad, una escalabilidad y una experiencia inigualables en el sector, idóneas para crecer con seguridad. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.

Acerca de Macmillan Cancer Support

En Macmillan, nos volcamos con las personas con cáncer. Si recibe este diagnóstico, sus preocupaciones se convierten en nuestras preocupaciones. Moveremos montañas para ayudarle a vivir la vida con la mayor plenitud posible. Pero no nos contentamos con esto. También ponemos todo nuestro esfuerzo por encontrar cada vez la mejor manera de ayudar a las personas con cáncer, contribuyendo a que llegue el día en que todos reciban el apoyo que transforme su vida desde el día uno. Hacemos todo lo que sea necesario. Pero sin su ayuda no podemos apoyar a todos los que nos necesitan. Para donar, ofrecerse como voluntario, recaudar fondos o hacer campaña con nosotros, llame al 0300 1000 200 o visite macmillan.org.uk.

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