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Macmillan Cancer Support choisit Akamai comme partenaire technologique stratégique

July 10, 2023 United Kingdom — London

Akamai Technologies a été choisi comme partenaire technologique stratégique principal de Macmillan Cancer Support, l'un des plus grands organismes caritatifs britanniques qui fournit des soins de santé spécialisés, des informations et une aide financière aux personnes atteintes du cancer.

La solution Akamai Guardicore Segmentation continuera de fournir à Macmillan les moyens les plus simples, les plus rapides et les plus intuitifs d'appliquer les principes Zero Trust. Plus rapide à déployer que la segmentation d'infrastructure, elle offre au client une visibilité et un contrôle accrus sur son réseau.

« Avant de collaborer avec Akamai, nous avions des difficultés à segmenter nos flux de travail », explique Tim O'Neill, Responsable de la sécurité de l'information chez Macmillan Cancer Support. « Nos anciens systèmes commençaient à saturer et les alertes étaient incessantes. Mais le coût de la migration de ces systèmes s'annonçait énorme : au moins 1 million de livres sterling par projet. La solution Guardicore d'Akamai est une méthode rentable qui a réellement révolutionné notre façon de travailler en nous apportant une véritable visibilité et une grande simplicité d'utilisation. »

Cette approche solide de la sécurité de l'information permettra à Macmillan Cancer Support de continuer de remplir sa mission capitale, qui est d'apporter une aide efficace à toute personne touchée par le cancer, partout au Royaume-Uni. La confidentialité des données est essentielle lorsqu'il s'agit de donner aux patients les meilleurs soins possibles. Ils ont ainsi le sentiment que leur vie privée est préservée à tout moment. Par ailleurs, la conformité réglementaire, notamment les normes de sécurité ISO 27001, exige que les organismes tels que Macmillan prennent les précautions les plus strictes en matière de sécurité contre d'éventuelles attaques.

« Ce qui distingue véritablement Akamai Guardicore Segmentation des produits concurrents, c'est son incroyable facilité d'utilisation et de déploiement dans nos systèmes », explique M. O'Neill. « Il nous aurait fallu des années pour segmenter notre réseau, mais avec l'aide d'Akamai, nous avons pu le faire en quelques mois. Cet outil nous offre une visibilité incroyable, du plus petit mouvement latéral à la chronologie des événements. Cette migration nous a permis de nous protéger efficacement contre les menaces les plus sérieuses. Nous sommes ravis qu'Akamai soit désormais l'un de nos principaux partenaires technologiques stratégiques, et nous sommes impatients de continuer à tout mettre en œuvre pour apporter à la population le soutien dont elle a besoin. »

À propos d'Akamai

Akamai est l'entreprise de cybersécurité et de Cloud Computing qui soutient et protège l'activité en ligne. Nos solutions de sécurité leaders du marché, nos informations avancées sur les menaces et notre équipe opérationnelle internationale assurent une défense en profondeur pour protéger les données et les applications des entreprises du monde entier. Les solutions de Cloud Computing complètes d'Akamai offrent des performances optimales à un coût abordable sur la plateforme la plus distribuée au monde. Les grandes entreprises du monde entier font confiance à Akamai pour bénéficier de la fiabilité, de l'évolutivité et de l'expertise de pointe nécessaires pour développer leur activité en toute sécurité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.

À propos de Macmillan Cancer Support

Chez Macmillan, nous dédions toutes nos actions aux personnes atteintes d'un cancer. Si vous êtes diagnostiqué(e), vos inquiétudes sont les nôtres. Nous déplaçons des montagnes pour vous aider à profiter pleinement de votre vie quotidienne. Et ce n'est pas tout. Nous mettons tout en œuvre pour trouver des moyens toujours plus efficaces d'aider les personnes atteintes d'un cancer, et nous espérons qu'un jour, tout le monde bénéficiera d'un soutien qui transformera sa vie dès le premier jour de diagnostic. Nous ne ménageons aucun effort. Mais sans votre aide, nous ne pouvons pas soutenir tous ceux qui ont besoin de nous. Pour faire un don, devenir bénévole, lever des fonds ou faire campagne à nos côtés, composez le 0300 1000 200 ou consultez le site Web macmillan.org.uk.

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