Macmillan Cancer Support choisit Akamai comme partenaire technologique stratégique

Akamai Technologies a été choisi comme partenaire technologique stratégique principal de Macmillan Cancer Support, l'un des plus grands organismes caritatifs britanniques qui fournit des soins de santé spécialisés, des informations et une aide financière aux personnes atteintes du cancer.

La solution Akamai Guardicore Segmentation continuera de fournir à Macmillan les moyens les plus simples, les plus rapides et les plus intuitifs d'appliquer les principes Zero Trust. Plus rapide à déployer que la segmentation d'infrastructure, elle offre au client une visibilité et un contrôle accrus sur son réseau.

« Avant de collaborer avec Akamai, nous avions des difficultés à segmenter nos flux de travail », explique Tim O'Neill, Responsable de la sécurité de l'information chez Macmillan Cancer Support. « Nos anciens systèmes commençaient à saturer et les alertes étaient incessantes. Mais le coût de la migration de ces systèmes s'annonçait énorme : au moins 1 million de livres sterling par projet. La solution Guardicore d'Akamai est une méthode rentable qui a réellement révolutionné notre façon de travailler en nous apportant une véritable visibilité et une grande simplicité d'utilisation. »

Cette approche solide de la sécurité de l'information permettra à Macmillan Cancer Support de continuer de remplir sa mission capitale, qui est d'apporter une aide efficace à toute personne touchée par le cancer, partout au Royaume-Uni. La confidentialité des données est essentielle lorsqu'il s'agit de donner aux patients les meilleurs soins possibles. Ils ont ainsi le sentiment que leur vie privée est préservée à tout moment. Par ailleurs, la conformité réglementaire, notamment les normes de sécurité ISO 27001, exige que les organismes tels que Macmillan prennent les précautions les plus strictes en matière de sécurité contre d'éventuelles attaques.

« Ce qui distingue véritablement Akamai Guardicore Segmentation des produits concurrents, c'est son incroyable facilité d'utilisation et de déploiement dans nos systèmes », explique M. O'Neill. « Il nous aurait fallu des années pour segmenter notre réseau, mais avec l'aide d'Akamai, nous avons pu le faire en quelques mois. Cet outil nous offre une visibilité incroyable, du plus petit mouvement latéral à la chronologie des événements. Cette migration nous a permis de nous protéger efficacement contre les menaces les plus sérieuses. Nous sommes ravis qu'Akamai soit désormais l'un de nos principaux partenaires technologiques stratégiques, et nous sommes impatients de continuer à tout mettre en œuvre pour apporter à la population le soutien dont elle a besoin. »