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Macmillan Cancer Support 选择 Akamai 作为战略技术合作伙伴

July 10, 2023 United Kingdom — London

Akamai Technologies 成为 Macmillan Cancer Support 的主要战略技术合作伙伴，该机构是英国规模最大的慈善机构之一，向癌症患者提供专业医疗保健、信息和经济支持。

借助 Akamai Guardicore Segmentation 解决方案，Macmillan 可持续以快速且简单直观的方式实施 Zero Trust 原则。它不但部署速度比基础架构分段方法更快，还能为客户提供出色的网络监测和控制能力。

Macmillan Cancer Support 信息安全主管 Tim O'Neill 表示：“在与 Akamai 合作之前，我们无法真正地对工作流进行分段。我们的传统系统产生了大量的误报，这导致我们疲于应对各种告警。但是迁移这些系统的成本高昂，每个项目至少需花费 100 万英镑。Akamai 的 Guardicore 解决方案提供了一种经济高效的方法，让我们具备了真正的监测能力，同时使用起来简单方便，彻底改变了我们的工作方式。”

通过这种实现信息安全的稳健方法，Macmillan Cancer Support 能够继续发挥自己的关键作用，为英国各地任何癌症患者提供有效的帮助。谈到为患者提供尽可能好的护理，保护患者的数据隐私才是关键，这样他们才能随时感受到自己的私密性得到了保证。此外，包括 ISO 27001 安全标准在内的法规合规性要求 Macmillan 等机构针对可能的攻击采取更有效的安全保护措施。

O'Neill 说道：“Akamai Guardicore Segmentation 真正与众不同的地方在于它非常易于使用和实施。"原本我们可能需要数年时间才能完成网络分段，但在 Akamai 的帮助下，我们在短短几个月内就实现了这一目标。从最细微的横向移动到完整的事件时间线，Akamai 赋予了我们卓越的全局可视性。这使我们能够有效地防御最严重的网络安全威胁。我们非常高兴 Akamai 现已成为我们最核心的战略技术合作伙伴之一，并期待未来继续携手共进，全力为用户提供所需的强力支持。”

Akamai 简介

Akamai 是一家致力于赋能并保护线上业务的网络安全和云计算公司。我们业界领先的安全解决方案、卓越的威胁情报和全球运营团队，可为各地企业数据和应用程序提供纵深防御。Akamai 的全栈云计算解决方案依托全球分布广泛的平台，兼具高性能与成本效益。全球众多企业坚信，Akamai 能够提供卓越的可靠性保障、规模化扩展能力及专业技术，助其从容拓展业务。如需了解有关 Akamai Technologies 的详细信息，请访问 akamai.com/zhakamai.com/zh/blog，或者扫描下方二维码，关注我们的微信公众号。

关于 Macmillan Cancer Support

在 Macmillan，我们会竭尽所能为癌症患者提供帮助。如果您已确诊患上癌症，我们对您的担忧感同身受。我们将为您排忧解难，帮您尽可能过上充实的生活。此外，我们的服务远不止于此。我们将全力以赴寻找更好的方法来帮助癌症患者，从确诊的第一天起帮助每位患者提前获得改变生活的支持。我们将竭尽所能。但是，如果没有您的支持，我们便无法为每个需要我们的人提供帮助。如需捐款、参与志愿服务、筹集资金或加入我们的宣传活动，请致电 0300 1000 200 或访问 macmillan.org.uk

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