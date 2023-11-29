Comment Akamai accompagne PrettyLittleThing en périodes de pointe

PrettyLittleThing est un détaillant implanté au Royaume-Uni qui propose une fantastique collection de looks branchés et qui fait figure d'autorité dans l'univers de la mode et de la beauté. L'entreprise aspire à donner confiance à ses clients dans leur façon de s'habiller et de se présenter face aux autres, et s'efforce de construire une communauté #EveryBODYinPLT. L'entreprise est à l'initiative d'un mouvement qui défend la positivité corporelle, l'égalité et l'inclusion. Nous sommes ravis qu'une marque aussi inspirante ait choisi Akamai pour renforcer son infrastructure lors de ses pics d'activité et pour assurer une diffusion de contenu parfaitement fluide et sécurisée 24 h/24, 7 j/7.
Une infrastructure à toute épreuve pour gérer les pics d'activité
Bénéficiant du soutien de nombreuses célébrités, parmi lesquelles Jennifer Lopez et les filles du groupe Little Mix, PrettyLittleThing a connu une croissance énorme ces dernières années. Figurant parmi les premières marques de commerce de détail à adopter TikTok, l'entreprise compte actuellement plus de 2 millions d'abonnés. La marque doit très certainement une partie de son ascension fulgurante au fait d'avoir misé sur le pouvoir des influenceurs. L'effet favorable de la pandémie de COVID-19 sur les achats en ligne a aussi largement contribué à sa réussite.
Mais une croissance aussi exceptionnelle s'accompagne immanquablement de toutes sortes de défis sur le plan créatif. L'équipe technique de PrettyLittleThing doit impérativement se préparer à gérer efficacement l'énorme augmentation de la demande sur son infrastructure en ligne dans les périodes de pointe, comme le Black Friday et le Cyber Monday. C'est là qu'Akamai entre en scène avec CloudTest. Nous aidons l'entreprise à mettre à l'épreuve son site Web et ses applications en les soumettant en temps réel à des tests de charge robustes. Les volumes de test reflètent véritablement la base de clients de PrettyLittleThing et peuvent aider ses développeurs à voir comment l'infrastructure réagira en cas de pics de trafic soudains.
Chez Akamai, nous sommes fiers du degré de rapidité, d'évolutivité et de contrôle que nous pouvons fournir avec CloudTest. Nous avons aidé l'équipe technique de PrettyLittleThing à garantir à ses clients une expérience d'achat de premier ordre, même dans les périodes les plus mouvementées.
Protéger durablement la croissance fulgurante du commerce digital
Akamai répond également aux besoins de sécurité et de diffusion de bout en bout de l'entreprise. C'est pourquoi nous sommes fiers de soutenir ses efforts globaux dans le domaine du commerce digital. Nous avons atteint des niveaux d'efficacité élevés avec Akamai Connected Cloud, la plateforme sur laquelle reposent les solutions qui alimentent l'infrastructure de PrettyLittleThing.
S'exprimant au sujet de la collaboration avec Akamai, Leanne Clancy, DSI de groupe chez Boohoo (la société mère de PrettyLittleThing), indique : « Akamai CloudTest nous a aidés à identifier très rapidement les goulots d'étranglement dans nos systèmes afin de nous préparer efficacement aux plus grands événements shopping de la saison. Dans le cadre de notre collaboration, l'équipe technique d'Akamai nous a permis de comprendre parfaitement le parcours des utilisateurs et de nous faire une idée exacte de la manière dont notre site Web traiterait la demande le jour même. Rien de tout cela ne serait possible sans l'excellent soutien que nous avons reçu des solutions et des équipes d'Akamai. »
À propos d'Akamai
Akamai est l'entreprise de cybersécurité et de Cloud Computing qui soutient et protège l'activité en ligne. Nos solutions de sécurité leaders du marché, nos informations avancées sur les menaces et notre équipe opérationnelle internationale assurent une défense en profondeur pour protéger les données et les applications des entreprises du monde entier. Les solutions de Cloud Computing complètes d'Akamai offrent des performances optimales à un coût abordable sur la plateforme la plus distribuée au monde. Les grandes entreprises du monde entier font confiance à Akamai pour bénéficier de la fiabilité, de l'évolutivité et de l'expertise de pointe nécessaires pour développer leur activité en toute sécurité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.