Comment Akamai accompagne PrettyLittleThing en périodes de pointe

Bénéficiant du soutien de nombreuses célébrités, parmi lesquelles Jennifer Lopez et les filles du groupe Little Mix, PrettyLittleThing a connu une croissance énorme ces dernières années. Figurant parmi les premières marques de commerce de détail à adopter TikTok, l'entreprise compte actuellement plus de 2 millions d'abonnés. La marque doit très certainement une partie de son ascension fulgurante au fait d'avoir misé sur le pouvoir des influenceurs. L'effet favorable de la pandémie de COVID-19 sur les achats en ligne a aussi largement contribué à sa réussite.

Mais une croissance aussi exceptionnelle s'accompagne immanquablement de toutes sortes de défis sur le plan créatif. L'équipe technique de PrettyLittleThing doit impérativement se préparer à gérer efficacement l'énorme augmentation de la demande sur son infrastructure en ligne dans les périodes de pointe, comme le Black Friday et le Cyber Monday. C'est là qu'Akamai entre en scène avec CloudTest. Nous aidons l'entreprise à mettre à l'épreuve son site Web et ses applications en les soumettant en temps réel à des tests de charge robustes. Les volumes de test reflètent véritablement la base de clients de PrettyLittleThing et peuvent aider ses développeurs à voir comment l'infrastructure réagira en cas de pics de trafic soudains.

Chez Akamai, nous sommes fiers du degré de rapidité, d'évolutivité et de contrôle que nous pouvons fournir avec CloudTest. Nous avons aidé l'équipe technique de PrettyLittleThing à garantir à ses clients une expérience d'achat de premier ordre, même dans les périodes les plus mouvementées.