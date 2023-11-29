Akamaiがピーク時のイベントに対処できるようPrettyLittleThingをサポート

PrettyLittleThingはイギリスを拠点とした小売企業で、外観が非常に優れたコレクションを誇るだけでなく、自らの力で築き上げたファッションと美容の権威でもあります。同社は、顧客が自信を持って着こなし、そして世界に向けて自らをアピールできるようサポートすることを目的としており、また、#EveryBODYinPLTのコミュニティーの構築にも力を注いでいます。さらに積極性、平等性、包括性へのムーブメントを促進しようと精力的に取り組んでいます。ピーク時のショッピングイベントに対応できるようインフラを強化し、24時間体制のセキュリティとシームレスなコンテンツ配信を提供するために、このように刺激を与えてくれるブランドにAkamaiを選んでいただいたことは非常に光栄です。
急激なトラフィックの増加にも対応できる、高負荷に強いインフラ
ジェニファー・ロペスやリトル・ミックスのような女性など、数多くの有名人が支持するブランドとして、PrettyLittleThingはここ数年で大きな成長を遂げました。TikTokを採用した最初の小売ブランドの1つであり、現在では200万人以上のフォロワーを抱えています。インフルエンサーの力を活用することは、ブランドの拡大に確実に役立っています。この成功のもう1つの要因は、COVID-19（新型コロナウイルス）の感染拡大が、オンラインショッピングに好影響を与えたことです。
しかし、このような例外的な成長は、新しい課題を生み出します。ブラックフライデーやサイバーマンデーというように、ショッピングイベントがピークを迎え、オンラインインフラに対する需要が急増しても効果的に対処できることがPrettyLittleThingのテクノロジーチームに求められます。そこでAkamaiのCloudTestが役立ちます。Akamaiは、堅牢なリアルタイムの負荷テストにより、同社のWebサイトやアプリケーションが負荷に耐えられるようサポートしています。テストするトラフィックの量は、PrettyLittleThingの顧客ベースを正確に反映したもので、突発的なトラフィックの急増時にインフラがどのように反応するかを開発者が確認するうえでの参考になります。
Akamaiは、CloudTestで提供できるスピード、拡張性、コントロールに自信を持っており、最もビジーな時間帯でもお客様のショッピング体験が最高になるようにPrettyLittleThingのテクノロジーチームをサポートしています。
デジタルコマースの成長を見据えた対応
Akamaiはまた、同社のエンドツーエンドの配信とセキュリティのニーズにも応えて、デジタルコマース分野における同社の総合的な取り組みもサポートしています。Akamai Connected Cloudという、PrettyLittleThingのインフラを強化するソリューションを支えるプラットフォームを利用して、非常に高いレベルの効率を達成しています。
Akamaiとの協力関係について、Boohoo（PrettyLittleThingの親会社）のグループCIOであるLeanne Clancy氏は次のように述べています。「Akamai CloudTestのおかげで当社のシステムのボトルネックを迅速に特定することができ、シーズン最大のショッピングイベントに効果的に対応できるように準備することができました。Akamaiのテクノロジーチームは、ユーザージャーニーを十分に理解し、ピーク当日にWebサイトが需要にどのように反応するかを正確に把握できるよう当社に協力してくれました。Akamaiのソリューションとチームの優れたサポートがなければ、このようなことは、なしえなかったことです」
Akamaiについて
Akamaiは、オンラインビジネスの力となり、守るサイバーセキュリティおよびクラウドコンピューティング企業です。当社の市場をリードするセキュリティソリューション、優れた脅威インテリジェンス、グローバル運用チームによって、あらゆる場所でエンタープライズデータとアプリケーションを保護する多層防御を利用いただけます。Akamaiのフルスタック・クラウド・コンピューティング・ソリューションは、世界で最も分散化されたプラットフォームで高いパフォーマンスとコストを実現しています。多くのグローバル企業が、ビジネスの成長に必要な業界最高レベルの信頼性、拡張性、専門知識を提供できるAkamaiに信頼を寄せています。詳細については、akamai.comおよびakamai.com/blogをご覧いただくか、XやLinkedInでAkamai Technologiesをフォローしてください。