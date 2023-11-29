Akamaiがピーク時のイベントに対処できるようPrettyLittleThingをサポート

Akamaiはまた、同社のエンドツーエンドの配信とセキュリティのニーズにも応えて、デジタルコマース分野における同社の総合的な取り組みもサポートしています。Akamai Connected Cloudという、PrettyLittleThingのインフラを強化するソリューションを支えるプラットフォームを利用して、非常に高いレベルの効率を達成しています。

Akamaiとの協力関係について、Boohoo（PrettyLittleThingの親会社）のグループCIOであるLeanne Clancy氏は次のように述べています。「Akamai CloudTestのおかげで当社のシステムのボトルネックを迅速に特定することができ、シーズン最大のショッピングイベントに効果的に対応できるように準備することができました。Akamaiのテクノロジーチームは、ユーザージャーニーを十分に理解し、ピーク当日にWebサイトが需要にどのように反応するかを正確に把握できるよう当社に協力してくれました。Akamaiのソリューションとチームの優れたサポートがなければ、このようなことは、なしえなかったことです」