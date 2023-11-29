Cómo Akamai impulsa a PrettyLittleThing en los periodos de máxima actividad

Como marca respaldada por numerosos famosos, como Jennifer López y las mujeres de Little Mix, PrettyLittleThing ha experimentado un crecimiento enorme en los últimos años. Fue una de las primeras marcas de retail en adoptar TikTok y, ahora, cuenta con más de dos millones de seguidores. Sin duda, aprovechar el poder de las personas influyentes ha ayudado a la marca a expandirse. Otro factor que ha contribuido a su éxito es el impacto favorable que tuvo la pandemia de COVID-19 en las compras online.

Sin embargo, un crecimiento excepcional como este conlleva retos creativos. Es esencial que el equipo técnico de PrettyLittleThing se prepare eficazmente para el enorme aumento de la demanda en su infraestructura online durante los días de compras masivas, como el Black Friday y el Cyber Monday. Aquí es donde Akamai acude al rescate con CloudTest. Ayudamos a la empresa a proteger el sitio web y las aplicaciones del estrés con pruebas de carga sólidas y en tiempo real. Los volúmenes de prueba reflejan realmente la base de clientes de PrettyLittleThing y pueden ayudar a sus desarrolladores a ver cómo responderá la infraestructura durante los picos repentinos de tráfico.

En Akamai, estamos orgullosos de la velocidad, la escalabilidad y el control que podemos ofrecer con CloudTest, y hemos ayudado al equipo técnico de PrettyLittleThing a asegurar que sus clientes tengan experiencias de compra de primera clase incluso en los momentos de mayor actividad.