Cómo Akamai impulsa a PrettyLittleThing en los periodos de máxima actividad

PrettyLittleThing es un retailer con sede en el Reino Unido que no solo cuenta con una fantástica colección de looks a la última moda, sino que también es una autoridad en moda y belleza por derecho propio. La empresa tiene como objetivo inspirar a sus clientes a confiar en su forma de vestir y de presentarse al mundo, y se esfuerza por crear una comunidad inclusiva con #EveryBODYinPLT. La empresa está trabajando incansablemente para fomentar un movimiento hacia la positividad corporal, la igualdad y la inclusividad. Estamos encantados de que una marca tan inspiradora haya elegido a Akamai para reforzar su infraestructura durante los días de compras masivas y para proporcionar seguridad y una distribución de contenido perfecta las 24 horas del día.
Infraestructura resistente al estrés para gestionar picos repentinos de tráfico
Como marca respaldada por numerosos famosos, como Jennifer López y las mujeres de Little Mix, PrettyLittleThing ha experimentado un crecimiento enorme en los últimos años. Fue una de las primeras marcas de retail en adoptar TikTok y, ahora, cuenta con más de dos millones de seguidores. Sin duda, aprovechar el poder de las personas influyentes ha ayudado a la marca a expandirse. Otro factor que ha contribuido a su éxito es el impacto favorable que tuvo la pandemia de COVID-19 en las compras online.
Sin embargo, un crecimiento excepcional como este conlleva retos creativos. Es esencial que el equipo técnico de PrettyLittleThing se prepare eficazmente para el enorme aumento de la demanda en su infraestructura online durante los días de compras masivas, como el Black Friday y el Cyber Monday. Aquí es donde Akamai acude al rescate con CloudTest. Ayudamos a la empresa a proteger el sitio web y las aplicaciones del estrés con pruebas de carga sólidas y en tiempo real. Los volúmenes de prueba reflejan realmente la base de clientes de PrettyLittleThing y pueden ayudar a sus desarrolladores a ver cómo responderá la infraestructura durante los picos repentinos de tráfico.
En Akamai, estamos orgullosos de la velocidad, la escalabilidad y el control que podemos ofrecer con CloudTest, y hemos ayudado al equipo técnico de PrettyLittleThing a asegurar que sus clientes tengan experiencias de compra de primera clase incluso en los momentos de mayor actividad.
Crecimiento espectacular del comercio digital con garantías de futuro
Dado que Akamai también satisface las necesidades integrales de distribución y seguridad de la empresa, estamos orgullosos de seguir apoyando sus esfuerzos en el ámbito del comercio digital. Hemos alcanzado un alto nivel de eficiencia gracias a Akamai Connected Cloud, que es la plataforma en la que se basan las soluciones que impulsan la infraestructura de PrettyLittleThing.
En cuanto a la colaboración con Akamai, Leanne Clancy, directora de Tecnologías de la Información del grupo en Boohoo (la empresa matriz de PrettyLittleThing), afirmó lo siguiente: "Akamai CloudTest nos ha ayudado a identificar rápidamente los cuellos de botella en nuestros sistemas para poder prepararnos eficazmente para los principales eventos de compras de la temporada. El equipo técnico de Akamai ha trabajado con nosotros para que podamos comprender plenamente el recorrido del usuario y hacernos una idea de cómo nuestro sitio web gestionaría exactamente la demanda ese día. Nada de esto sería posible sin el gran apoyo que hemos recibido de las soluciones y los equipos de Akamai".
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de ciberseguridad y cloud computing que potencia y protege los negocios online. Nuestras soluciones de seguridad líderes en el mercado, nuestra inteligencia contra ciberamenazas consolidada y nuestro equipo de operaciones globales proporcionan una defensa en profundidad para proteger los datos y las aplicaciones empresariales en cualquier lugar. Las soluciones integrales de cloud computing de Akamai garantizan el rendimiento y una buena relación calidad-precio en la plataforma más distribuida del mundo. Las grandes empresas confían en Akamai, ya que les ofrece una fiabilidad, una escalabilidad y una experiencia inigualables en el sector, idóneas para crecer con seguridad. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.