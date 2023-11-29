Wie Akamai PrettyLittleThing bei Events mit Spitzenauslastung unterstützt

PrettyLittleThing wird von zahlreichen Prominenten unterstützt, darunter Jennifer Lopez und die Girlgroup Little Mix – kein Wunder also, dass die Marke in den letzten Jahren ein enormes Wachstum verzeichnen konnte. Zudem setzte die Marke als eine der ersten aus dem Retail-Sektor voll auf TikTok und hat dort inzwischen mehr als 2 Millionen Follower. Das Einbeziehen von reichweitestarken Influencern hat definitiv auch zum Wachsen der Marke beigetragen. Ein weiterer Faktor für den Erfolg war sicherlich der Schub, den das Onlineshopping im Zuge der COVID-19-Pandemie erfahren hat.

Doch ein außergewöhnliches Wachstum wie dieses bringt kreative Herausforderungen mit sich. Für das IT-Team von PrettyLittleThing war es wichtig, gut auf die Spitzenauslastung vorbereitet zu sein, die die Onlineinfrastruktur während Shopping-Events wie Black Friday und Cyber Monday bewältigen muss. Genau für dieses Problem bietet Akamai die richtige Lösung: mit CloudTest. Wir unterstützen das Unternehmen dabei, seine Website und Apps mit zuverlässigen Lasttests in Echtzeit stressresistent zu machen. Die Testvolumina spiegeln den Kundenstamm von PrettyLittleThing wider und bieten den Entwicklern so Erkenntnisse darüber, wie die Infrastruktur bei plötzlichen Trafficspitzen reagieren wird.

Wir bei Akamai sind stolz auf die Geschwindigkeit, Skalierung und Kontrolle, die wir mit CloudTest bieten können, und darauf, dass wir dem IT‑Team von PrettyLittleThing helfen konnten, selbst in Zeiten mit besonders intensivem Traffic ein erstklassiges Einkaufserlebnis zu gewährleisten.