Wie Akamai PrettyLittleThing bei Events mit Spitzenauslastung unterstützt

PrettyLittleThing ist ein Einzelhandelsunternehmen mit Sitz im Vereinigten Königreich, das nicht nur eine fantastische Kollektion an angesagten Looks bietet, sondern auch stilprägend ist in den Bereichen Mode und Beauty. Das Unternehmen möchte seine Kunden dazu inspirieren, sich selbstbewusst zu kleiden und zu ihrem Aussehen zu stehen. Unter dem Motto #EveryBODYinPLT will PrettyLittleThing eine inklusive Community aufbauen und setzt sich daher dafür ein, eine Bewegung hin zu Body Positivity, Gleichheit und Inklusivität zu fördern. Wir freuen uns, dass eine so inspirierende Marke auf Akamai setzt , um die Infrastruktur während großer Shopping-Events zu stärken und unterbrechungsfreie Sicherheit und nahtlose Inhaltsbereitstellung zu gewährleisten.
Stressresistente Infrastruktur für plötzliche Trafficspitzen
PrettyLittleThing wird von zahlreichen Prominenten unterstützt, darunter Jennifer Lopez und die Girlgroup Little Mix – kein Wunder also, dass die Marke in den letzten Jahren ein enormes Wachstum verzeichnen konnte. Zudem setzte die Marke als eine der ersten aus dem Retail-Sektor voll auf TikTok und hat dort inzwischen mehr als 2 Millionen Follower. Das Einbeziehen von reichweitestarken Influencern hat definitiv auch zum Wachsen der Marke beigetragen. Ein weiterer Faktor für den Erfolg war sicherlich der Schub, den das Onlineshopping im Zuge der COVID-19-Pandemie erfahren hat.
Doch ein außergewöhnliches Wachstum wie dieses bringt kreative Herausforderungen mit sich. Für das IT-Team von PrettyLittleThing war es wichtig, gut auf die Spitzenauslastung vorbereitet zu sein, die die Onlineinfrastruktur während Shopping-Events wie Black Friday und Cyber Monday bewältigen muss. Genau für dieses Problem bietet Akamai die richtige Lösung: mit CloudTest. Wir unterstützen das Unternehmen dabei, seine Website und Apps mit zuverlässigen Lasttests in Echtzeit stressresistent zu machen. Die Testvolumina spiegeln den Kundenstamm von PrettyLittleThing wider und bieten den Entwicklern so Erkenntnisse darüber, wie die Infrastruktur bei plötzlichen Trafficspitzen reagieren wird.
Wir bei Akamai sind stolz auf die Geschwindigkeit, Skalierung und Kontrolle, die wir mit CloudTest bieten können, und darauf, dass wir dem IT‑Team von PrettyLittleThing helfen konnten, selbst in Zeiten mit besonders intensivem Traffic ein erstklassiges Einkaufserlebnis zu gewährleisten.
Zukunftssicheres Wachstum im digitalen Handel
Akamai erfüllt auch die Anforderungen des Unternehmens in den Bereichen End-to-End-Bereitstellung und Sicherheit und wir sind stolz darauf, sein Engagement im Bereich des digitalen Handels weiter zu unterstützen. Mit Akamai Connected Cloud, der Plattform, die die Lösungen für die Infrastruktur von PrettyLittleThing möglich macht, haben wir ein hohes Maß an Effizienz erreicht.
Leanne Clancy, Group CIO von Boohoo, der Muttergesellschaft von PrettyLittleThing, sagt über die Zusammenarbeit mit Akamai: „Akamai CloudTest hat uns dabei geholfen, schnell Engpässe in unseren Systemen zu identifizieren, sodass wir ideal auf die größten Shopping-Events der Saison vorbereiten sind. Das technische Team von Akamai hat eng mit uns zusammengearbeitet, um uns ein umfassendes Bild der Nutzererfahrung machen zu können und genau zu prognostizieren, wie unsere Website auf die Nachfrage an diesen Tagen reagieren würde. Ohne die großartige Unterstützung durch die Lösungen und Teams von Akamai wäre dies nicht möglich gewesen.“
Über Akamai
Akamai ist das Unternehmen für Cybersicherheit und Cloud Computing, das das digitale Leben unterstützt und schützt. Unsere marktführenden Sicherheitslösungen, überlegene Threat Intelligence und unser globales Betriebsteam bieten ein gestaffeltes Sicherheitskonzept, um die Daten und Anwendungen von Unternehmen überall zu schützen. Die Cloud-Computing-Lösungen von Akamai bieten als Full-Stack-Gesamtpaket Performance und erschwingliche Preise auf der weltweit am stärksten verteilten Plattform. Globale Unternehmen vertrauen auf Akamai für die branchenführende Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Expertise, die sie benötigen, um ihr Geschäft selbstbewusst auszubauen. Weitere Informationen finden Sie unter akamai.com und akamai.com/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.