Come Akamai supporta PrettyLittleThing nei periodi di picco

In quanto brand supportato da varie celebrità, tra cui Jennifer Lopez e le Little Mix, PrettyLittleThing ha registrato un'enorme espansione negli scorsi anni. È stato uno dei primi brand del settore retail a passare a TikTok e ora l'azienda viene seguita da 2 milioni di follower. Rafforzare il potere degli influencer ha indubbiamente favorito l'espansione del brand. Un altro fattore che ha favorito il suo successo è stato l'impatto positivo esercitato dalla pandemia di COVID-19 sullo shopping online.

Tuttavia, una crescita eccezionale di questo tipo comporta sfide esclusive. È essenziale per il team tecnico di PrettyLittleThing prepararsi in modo efficace per l'enorme picco di domanda che interesserà la sua infrastruttura online nei giorni di maggiore concentrazione degli acquisti, come il Black Friday e il Cyber Monday. È qui che viene in aiuto Akamai con CloudTest. Aiutiamo l'azienda a garantire la capacità di gestire i picchi improvvisi da parte del suo sito web e delle sue app tramite l'esecuzione di test di carico affidabili e in tempo reale. I volumi dei test riflettono pienamente i clienti di PrettyLittleThing e possono aiutare i suoi sviluppatori a verificare come l'infrastruttura risponderà nei picchi improvvisi di traffico.

Akamai è orgogliosa di fornire la velocità, la scalabilità e il controllo richiesti con CloudTest, aiutando il team tecnico di PrettyLittleThing a garantire ai suoi clienti experience di acquisto ottimali anche nei periodi di maggiore affluenza.