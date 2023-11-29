Come Akamai supporta PrettyLittleThing nei periodi di picco

PrettyLittleThing è un retailer del Regno Unito che non vanta solo una fantastica collezione di articoli alla moda, ma è anche un'autorità nei settori del fashion e del beauty in modo indipendente. L'azienda si propone di ispirare i suoi clienti a sentirsi a proprio agio con ciò che indossano e nel modo con cui si presentano al mondo nell'intento di creare una community di #EveryBODYinPLT. L'azienda è fortemente impegnata a favorire un movimento volto a promuovere l'accettazione del proprio aspetto fisico, l'uguaglianza di genere e l'inclusività. Siamo lieti di annunciare che un brand di questo rilievo abbia scelto Akamai per rafforzare la sua infrastruttura durante i periodi di maggiore concentrazione degli acquisti e per fornire una sicurezza ininterrotta e una delivery dei contenuti eccellente.
Infrastruttura progettata per gestire i picchi improvvisi
In quanto brand supportato da varie celebrità, tra cui Jennifer Lopez e le Little Mix, PrettyLittleThing ha registrato un'enorme espansione negli scorsi anni. È stato uno dei primi brand del settore retail a passare a TikTok e ora l'azienda viene seguita da 2 milioni di follower. Rafforzare il potere degli influencer ha indubbiamente favorito l'espansione del brand. Un altro fattore che ha favorito il suo successo è stato l'impatto positivo esercitato dalla pandemia di COVID-19 sullo shopping online.
Tuttavia, una crescita eccezionale di questo tipo comporta sfide esclusive. È essenziale per il team tecnico di PrettyLittleThing prepararsi in modo efficace per l'enorme picco di domanda che interesserà la sua infrastruttura online nei giorni di maggiore concentrazione degli acquisti, come il Black Friday e il Cyber Monday. È qui che viene in aiuto Akamai con CloudTest. Aiutiamo l'azienda a garantire la capacità di gestire i picchi improvvisi da parte del suo sito web e delle sue app tramite l'esecuzione di test di carico affidabili e in tempo reale. I volumi dei test riflettono pienamente i clienti di PrettyLittleThing e possono aiutare i suoi sviluppatori a verificare come l'infrastruttura risponderà nei picchi improvvisi di traffico.
Akamai è orgogliosa di fornire la velocità, la scalabilità e il controllo richiesti con CloudTest, aiutando il team tecnico di PrettyLittleThing a garantire ai suoi clienti experience di acquisto ottimali anche nei periodi di maggiore affluenza.
La straordinaria espansione del commercio digitale a prova di futuro
Akamai è orgogliosa di soddisfare anche le esigenze dell'azienda in termini di sicurezza e delivery end-to-end per supportare ulteriormente il suo impegno complessivo nel settore del commercio digitale. Abbiamo raggiunto eccellenti livelli di efficienza con Akamai Connected Cloud, la piattaforma su cui si basano le soluzioni implementate nell'infrastruttura di PrettyLittleThing.
A proposito della collaborazione con Akamai, Leanne Clancy, CIO del gruppo per Boohoo (l'azienda capogruppo di PrettyLittleThing), ha affermato: "Akamai CloudTest ci ha aiutato a individuare cosa rallentava i nostri sistemi molto rapidamente per consentirci di prepararci in modo efficace a gestire i giorni di maggiore concentrazione degli acquisti della stagione. Il team tecnico di Akamai ha collaborato con noi per comprendere pienamente le esigenze degli utenti e per ottenere un quadro chiaro di come il nostro sito web avrebbe gestito il picco di domanda nello stesso giorno. Non avremmo potuto realizzare niente di tutto questo senza l'eccezionale assistenza ricevuta dai team e dalle soluzioni di Akamai".
Informazioni su Akamai
Akamai è l'azienda di cybersecurity e cloud computing che abilita e protegge il business online. Le nostre soluzioni di sicurezza leader del settore, la nostra innovativa intelligence sulle minacce e il nostro team operativo su scala globale forniscono una difesa approfondita in grado di proteggere i dati e le applicazioni aziendali ovunque. Le soluzioni complete di cloud computing offerte da Akamai assicurano performance elevate e notevoli risparmi grazie alla piattaforma più distribuita al mondo. Le maggiori aziende internazionali si affidano ad Akamai per ottenere la protezione, la scalabilità e le competenze leader del settore di cui hanno bisogno per far crescere le loro attività senza rischi. Per ulteriori informazioni, visita il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e segui Akamai Technologies su X e LinkedIn.