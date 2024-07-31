Akamai의 지원으로 즐겁고 안전한 Euro 대회 시청 경험을 제공한 Rai Play

동시에 스트리밍이 안전하고 보안이 유지되어 콘텐츠가 불법 복제되지 않도록 보장하는 것이 필수적이었습니다. Rai Play는 Akamai App & API Protector 및 Bot Manager를 사용해 인프라를 보호했습니다. 이 솔루션은 방송사에 자동 보안 업데이트와 트래픽 및 공격에 대한 종합적인 가시성을 제공했습니다.

Rai Play는 Akamai Cloud를활용해 핵심 클라우드 컴퓨팅과 엣지 컴퓨팅을 결합했으며, 업계 최고의 보안 기능을 지구상에서 가장 분산된 플랫폼에서 제공받을 수 있었습니다. 따라서 향상된 애널리틱스 및 확장성을 확보할 수 있었습니다. Euro 대회 시청 경험을 잊을 수 없는 것으로 만들기 위해 필요한 속도, 규모, 성능으로 스트리밍을 구축할 수 있었습니다.

Akamai와의 협업에 대해 RAI의 네트워크 및 플랫폼 담당 이사 토니오 디 스테파노(Tonio di Stefano)는 다음과 같이 언급했습니다. "Akamai의 Euro 대회 중계 지원에 매우 만족합니다. Akamai는 시청자에게 최고의 방송을 제공하기 위해 최선을 다했으며, 신뢰성 있고 확장 가능한 스트리밍을 보장했습니다. 흔들림 없는 헌신과 지원 덕분에 축구 팬들이 흥미진진한 Euro의 한 순간도 놓치지 않을 것이라는 확신을 가질 수 있었습니다."