Akamai의 지원으로 즐겁고 안전한 Euro 대회 시청 경험을 제공한 Rai Play

Rai Play는 RAI의 계열사로 이탈리아의 등록 후 무료 시청이 가능한 라이브 스트리밍 서비스 및 비디오 온디맨드 서비스를 제공합니다. 이탈리아 공영 방송사인 RAI가 운영하는 14개 TV 채널과 12개 라디오 방송국을 통해 제작된 영화와 TV 시리즈를 주로 배포하며 Rai Play Sound 서비스를 통해 오디오 콘텐츠도 제공합니다. 올해 Euro 대회의 방송 파트너로 Akamai를 선택해 주신 RAI에 감사드립니다.
타의 추종을 불허하는 확장성과 신뢰할 수 있는 전송 품질
축구 팬들은 마치 경기장에 있는 것처럼 몰입할 수 있는 최고 품질의 스트리밍 경험을 기대합니다. Akamai는 Rai Play가 이탈리아 시청자들에게 최고 품질의 스트리밍 경험을 제공할 수 있도록 지원했습니다. 이탈리아 대표팀이 8강 진출 전에 탈락했음에도, Euro 대회 기간 내내 RAI의 트래픽은 매우 높은 수준을 유지했습니다. Akamai는 모든 디바이스에서 비디오 콘텐츠에 즉각적이고 끊김 없는 접속을 유지해, 시청자들이 어떤 네트워크 환경에서도 일관되고 고품질의 시청 경험을 누릴 수 있도록 했습니다. 선명한 화질 덕분에 축구 팬들은 경기를 보다 생생하게 즐길 수 있었습니다.
업계 선도적인 보안 및 애널리틱스
동시에 스트리밍이 안전하고 보안이 유지되어 콘텐츠가 불법 복제되지 않도록 보장하는 것이 필수적이었습니다. Rai Play는 Akamai App & API Protector 및 Bot Manager를 사용해 인프라를 보호했습니다. 이 솔루션은 방송사에 자동 보안 업데이트와 트래픽 및 공격에 대한 종합적인 가시성을 제공했습니다.
Rai Play는 Akamai Cloud를활용해 핵심 클라우드 컴퓨팅과 엣지 컴퓨팅을 결합했으며, 업계 최고의 보안 기능을 지구상에서 가장 분산된 플랫폼에서 제공받을 수 있었습니다. 따라서 향상된 애널리틱스 및 확장성을 확보할 수 있었습니다. Euro 대회 시청 경험을 잊을 수 없는 것으로 만들기 위해 필요한 속도, 규모, 성능으로 스트리밍을 구축할 수 있었습니다.
Akamai와의 협업에 대해 RAI의 네트워크 및 플랫폼 담당 이사 토니오 디 스테파노(Tonio di Stefano)는 다음과 같이 언급했습니다. "Akamai의 Euro 대회 중계 지원에 매우 만족합니다. Akamai는 시청자에게 최고의 방송을 제공하기 위해 최선을 다했으며, 신뢰성 있고 확장 가능한 스트리밍을 보장했습니다. 흔들림 없는 헌신과 지원 덕분에 축구 팬들이 흥미진진한 Euro의 한 순간도 놓치지 않을 것이라는 확신을 가질 수 있었습니다."
Akamai 소개
Akamai는 온라인 비즈니스를 지원하고 보호하는 사이버 보안 및 클라우드 컴퓨팅 기업으로, 시장을 대표하는 보안 솔루션, 탁월한 위협 인텔리전스, 글로벌 운영팀이 어디서나 기업 데이터와 애플리케이션을 보호하기 위한 심층적 방어 기능을 제공합니다. Akamai의 풀스택 클라우드 컴퓨팅 솔루션은 세계에서 가장 분산된 플랫폼을 통해 성능과 경제성을 제공합니다. 글로벌 기업들은 비즈니스 성장에 필요한 업계 최고의 안정성, 확장성, 전문성을 제공하는 Akamai를 믿고 신뢰합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.