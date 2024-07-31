RaiPlay bietet dank Akamai eine angenehme und sichere Übertragung der Europameisterschaft

Gleichzeitig war es wichtig, sicherzustellen, dass Streaming sicher ist, damit die Inhalte nicht raubkopiert werden konnten. RaiPlay nutzte App & API Protector und Bot Manager von Akamai, um seine Infrastruktur zu schützen. Dies bot dem Sender automatische Sicherheitsupdates und einen ganzheitlichen Einblick in Traffic und Angriffe.

Dank der Akamai Cloud konnte RaiPlay zentrales Cloud Computing, Edge Computing und branchenführende Sicherheit vereinen – alles auf der am stärksten verteilten Netzwerkplattform der Welt. Dadurch konnten sie auf verbesserte Analysen und Skalierbarkeit zugreifen. Sie konnten den Stream mit der Geschwindigkeit, der Größe und der Performance erstellen, die erforderlich waren, um für ein unvergessliches Fußballerlebnis zu sorgen.

Tonio di Stefano (Director of Networks and Platforms bei RAI) sprach über die Zusammenarbeit mit Akamai: „Wir freuen uns über die Unterstützung von Akamai bei der Bereitstellung der Europameisterschaft. Akamai ging weit über das normale Maß hinaus, um unsere Zuschauer mit der besten möglichen Übertragung zu erfreuen, und sorgte so für einen zuverlässigen und skalierbaren Stream. Durch ihr unerschütterliches Engagement und ihre unermüdliche Unterstützung konnte ich mir sicher sein, dass Fußballfans keinen Moment dieses aufregenden Events verpassen würden.“