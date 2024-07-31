RaiPlay bietet dank Akamai eine angenehme und sichere Übertragung der Europameisterschaft

RaiPlay ist ein Teil von RAI und ein italienischer Over-the-Top-Live-Streaming-Dienst, für den nur eine kostenlose Registrierung nötig ist, und Video-On-Demand-Dienst. Der Dienst vertreibt hauptsächlich Filme und Fernsehserien von RAI, dem italienischen öffentlichen Rundfunkanbieter, der 14 Fernsehsender und, mit dem Dienst „RaiPlay Sound“, 12 Radiosender betreibt. Wir freuen uns sehr, dass RAI sich entschieden hat, Akamai für die Live-Übertragung der diesjährigen Europameisterschaft zu beauftragen.
Unübertroffene Skalierbarkeit und zuverlässige Bereitstellung
Fußballfans erwarten ein hochwertiges Streaming-Erlebnis, mit dem sie fast so in die Übertragung eintauchen können, als wären sie beim Spiel anwesend. Mit Akamai konnte RaiPlay dies und mehr für italienische Zuschauer bereitstellen. Auch wenn Italien noch vor dem Viertelfinale aus dem Turnier ausgeschieden ist, war der Traffic für RAI für die Dauer der Europameisterschaft weiterhin extrem hoch. Akamai stellte einen sofortigen und unterbrechungsfreien Zugriff auf die Videoinhalte auf jedem Gerät bereit, sodass Zuschauer über alle Arten von Netzwerken hinweg ein einheitliches, hochwertiges Zuschauererlebnis haben. Die makellose Videoqualität brachte Fußballfans so nah wie möglich an die Action.
Branchenführende Sicherheits- und Analysefunktionen
Gleichzeitig war es wichtig, sicherzustellen, dass Streaming sicher ist, damit die Inhalte nicht raubkopiert werden konnten. RaiPlay nutzte App & API Protector und Bot Manager von Akamai, um seine Infrastruktur zu schützen. Dies bot dem Sender automatische Sicherheitsupdates und einen ganzheitlichen Einblick in Traffic und Angriffe.
Dank der Akamai Cloud konnte RaiPlay zentrales Cloud Computing, Edge Computing und branchenführende Sicherheit vereinen – alles auf der am stärksten verteilten Netzwerkplattform der Welt. Dadurch konnten sie auf verbesserte Analysen und Skalierbarkeit zugreifen. Sie konnten den Stream mit der Geschwindigkeit, der Größe und der Performance erstellen, die erforderlich waren, um für ein unvergessliches Fußballerlebnis zu sorgen.
Tonio di Stefano (Director of Networks and Platforms bei RAI) sprach über die Zusammenarbeit mit Akamai: „Wir freuen uns über die Unterstützung von Akamai bei der Bereitstellung der Europameisterschaft. Akamai ging weit über das normale Maß hinaus, um unsere Zuschauer mit der besten möglichen Übertragung zu erfreuen, und sorgte so für einen zuverlässigen und skalierbaren Stream. Durch ihr unerschütterliches Engagement und ihre unermüdliche Unterstützung konnte ich mir sicher sein, dass Fußballfans keinen Moment dieses aufregenden Events verpassen würden.“
Über Akamai
Akamai ist das Unternehmen für Cybersicherheit und Cloud Computing, das das digitale Leben unterstützt und schützt. Unsere marktführenden Sicherheitslösungen, überlegene Threat Intelligence und unser globales Betriebsteam bieten ein gestaffeltes Sicherheitskonzept, um die Daten und Anwendungen von Unternehmen überall zu schützen. Die Cloud-Computing-Lösungen von Akamai bieten als Full-Stack-Gesamtpaket Performance und erschwingliche Preise auf der weltweit am stärksten verteilten Plattform. Globale Unternehmen vertrauen auf Akamai für die branchenführende Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Expertise, die sie benötigen, um ihr Geschäft selbstbewusst auszubauen. Weitere Informationen finden Sie unter akamai.com und akamai.com/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.