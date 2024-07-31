Rai Play oferece uma experiência agradável e segura de visualização da Euro com a ajuda da Akamai

O Rai Play é um serviço italiano de streaming ao vivo e vídeo sob demanda, over-the-top e gratuito, que faz parte do canal RAI. O serviço distribui principalmente filmes e séries de televisão produzidos pela RAI, a emissora pública italiana que opera 14 canais de TV e 12 estações de rádio com o serviço Rai Play Sound. Estamos muito satisfeitos que a RAI tenha escolhido a Akamai para transmitir a Euro deste ano.
Escala incomparável e entrega confiável
Os fãs de futebol esperam a melhor experiência de streaming, que os permita se sentir imersos na transmissão como se estivessem no estádio. A Akamai possibilitou que o Rai Play entregasse isso e muito mais aos telespectadores italianos. Mesmo com a saída da Itália do torneio antes das quartas de final, o tráfego permaneceu extremamente alto para a RAI durante toda a Euro. A Akamai garantiu acesso instantâneo e ininterrupto ao conteúdo de vídeo em qualquer dispositivo, oferecendo aos espectadores uma experiência de visualização consistente e de alta qualidade em todos os tipos de rede. A qualidade impecável do vídeo manteve os fãs de futebol o mais próximo possível da ação.
Segurança e análise líderes do setor
Ao mesmo tempo, era essencial garantir que o streaming fosse seguro, evitando a pirataria do conteúdo. O Rai Play utilizou o Akamai App & API Protector e o Bot Manager para proteger sua infraestrutura. Isso proporcionou à emissora atualizações automáticas de segurança e visibilidade holística do tráfego e dos ataques.
O uso da Akamai Cloud permitiu que o Rai Play unisse a computação em nuvem e a computação em edge, além da segurança líder do setor, tudo na plataforma mais distribuída do planeta. Isso proporcionou à emissora atualizações automáticas de segurança e visibilidade abrangente sobre o tráfego e os ataques. Eles conseguiram criar a transmissão com a velocidade, a escala e o desempenho necessários para tornar esta uma experiência inesquecível de assistir à Euro.
Falando sobre a colaboração com a Akamai, Tonio di Stefano (Diretor de Redes e Plataformas da RAI) disse: "Estamos muito satisfeitos com o apoio da Akamai na transmissão da Euro. A Akamai foi além para encantar nossos telespectadores com a melhor transmissão possível, garantindo um streaming confiável e escalável. Seu compromisso inabalável e suporte constante me deram confiança de que os fãs de futebol não perderiam nenhum momento deste evento emocionante."
Sobre a Akamai
A Akamai é a empresa de cibersegurança e computação em nuvem que potencializa e protege negócios on-line. Nossas soluções de segurança líderes de mercado, inteligência avançada contra ameaças e equipe de operações globais oferecem defesa em profundidade para garantir a segurança de dados e aplicações empresariais em todos os lugares. As abrangentes soluções de computação em nuvem da Akamai oferecem desempenho e acessibilidade na plataforma mais distribuída do mundo. Empresas globais confiam na Akamai para obter a confiabilidade, a escala e a experiência necessárias para expandir seus negócios com confiança. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.