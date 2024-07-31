Rai Play oferece uma experiência agradável e segura de visualização da Euro com a ajuda da Akamai

Ao mesmo tempo, era essencial garantir que o streaming fosse seguro, evitando a pirataria do conteúdo. O Rai Play utilizou o Akamai App & API Protector e o Bot Manager para proteger sua infraestrutura. Isso proporcionou à emissora atualizações automáticas de segurança e visibilidade holística do tráfego e dos ataques.

O uso da Akamai Cloud permitiu que o Rai Play unisse a computação em nuvem e a computação em edge, além da segurança líder do setor, tudo na plataforma mais distribuída do planeta. Isso proporcionou à emissora atualizações automáticas de segurança e visibilidade abrangente sobre o tráfego e os ataques. Eles conseguiram criar a transmissão com a velocidade, a escala e o desempenho necessários para tornar esta uma experiência inesquecível de assistir à Euro.

Falando sobre a colaboração com a Akamai, Tonio di Stefano (Diretor de Redes e Plataformas da RAI) disse: "Estamos muito satisfeitos com o apoio da Akamai na transmissão da Euro. A Akamai foi além para encantar nossos telespectadores com a melhor transmissão possível, garantindo um streaming confiável e escalável. Seu compromisso inabalável e suporte constante me deram confiança de que os fãs de futebol não perderiam nenhum momento deste evento emocionante."