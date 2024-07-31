Rai Play offre una visione dei campionanti europei coinvolgente e sicura con l'aiuto di Akamai

Rai Play è una piattaforma italiana che offre servizi gratuiti di streaming e video OTT (Over-The-Top) on-demand e fa parte della RAI. Questa piattaforma distribuisce principalmente serie televisive e film prodotti dalla RAI, la società concessionaria del servizio pubblico televisivo in Italia, che gestisce 14 canali televisivi e 12 stazioni radiofoniche con il servizio Rai Play Sound. Siamo lieti di annunciare che la RAI ha scelto Akamai per trasmettere i campionati europei di quest'anno.
Una scalabilità impareggiabile e una delivery affidabile
I tifosi di calcio si aspettano la migliore qualità di streaming per sentirsi immersi nelle trasmissioni televisive quasi come se assistessero alle partite dal vivo. Akamai ha consentito a Rai Play di offrire questo elevato livello di trasmissioni e molto altro al pubblico italiano. Anche se la nazionale di calcio italiana è uscita dal torneo prima dei quarti di finale, il traffico degli spettatori della RAI ha continuato a rimanere estremamente elevato per tutta la durata dei campionanti europei. Akamai ha fornito un accesso immediato e ininterrotto ai contenuti video desiderati su qualsiasi dispositivo per consentire agli spettatori di usufruire di una visione sempre eccellente su tutti i tipi di reti. I video impeccabili hanno tenuto i tifosi di calcio il più vicini possibile all'azione di gioco.
Sicurezza e dati analitici leader del settore
Nello stesso tempo, è stato fondamentale garantire la protezione dei contenuti in streaming per impedire eventuali atti di pirateria. Rai Play ha utilizzato le soluzioni Akamai App & API Protector e Bot Manager per salvaguardare la sua infrastruttura. Queste due soluzioni hanno fornito all'emittente televisiva italiana aggiornamenti di sicurezza automatici e una visibilità olistica sul traffico e sugli attacchi.
Utilizzando l'Akamai Cloud, Rai Play è riuscita a riunire le funzionalità fondamentali del cloud computing e dell'edge computing, insieme ad un innovativo sistema di sicurezza, sulla piattaforma più distribuita del pianeta, usufruendo così di un miglior livello di dati analitici e di scalabilità in modo da poter offrire contenuti in streaming con la velocità, la scalabilità e le performance necessarie per rendere i campionati europei uno spettacolo indimenticabile.
Parlando della collaborazione con Akamai, Tonio di Stefano (direttore Reti e piattaforme della RAI) ha affermato: "Siamo entusiasti del supporto ricevuto da Akamai durante i campionati europei. Akamai ha soddisfatto di gran lunga le nostre aspettative nell'intento di stupire i nostri spettatori con trasmissioni televisive della migliore qualità, garantendo flussi affidabili e scalabili. Il costante livello di impegno e supporto che abbiamo ricevuto da Akamai ci ha fornito la massima tranquillità nella certezza di sapere che i nostri tifosi di calcio non avrebbero perso neanche un attimo di questo straordinario evento".
Informazioni su Akamai
Akamai è l'azienda di cybersecurity e cloud computing che abilita e protegge il business online. Le nostre soluzioni di sicurezza leader del settore, la nostra innovativa intelligence sulle minacce e il nostro team operativo su scala globale forniscono una difesa approfondita in grado di proteggere i dati e le applicazioni aziendali ovunque. Le soluzioni complete di cloud computing offerte da Akamai assicurano performance elevate e notevoli risparmi grazie alla piattaforma più distribuita al mondo. Le maggiori aziende internazionali si affidano ad Akamai per ottenere la protezione, la scalabilità e le competenze leader del settore di cui hanno bisogno per far crescere le loro attività senza rischi. Per ulteriori informazioni, visita il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e segui Akamai Technologies su X e LinkedIn.