Rai Play offre una visione dei campionanti europei coinvolgente e sicura con l'aiuto di Akamai

Nello stesso tempo, è stato fondamentale garantire la protezione dei contenuti in streaming per impedire eventuali atti di pirateria. Rai Play ha utilizzato le soluzioni Akamai App & API Protector e Bot Manager per salvaguardare la sua infrastruttura. Queste due soluzioni hanno fornito all'emittente televisiva italiana aggiornamenti di sicurezza automatici e una visibilità olistica sul traffico e sugli attacchi.

Utilizzando l'Akamai Cloud, Rai Play è riuscita a riunire le funzionalità fondamentali del cloud computing e dell'edge computing, insieme ad un innovativo sistema di sicurezza, sulla piattaforma più distribuita del pianeta, usufruendo così di un miglior livello di dati analitici e di scalabilità in modo da poter offrire contenuti in streaming con la velocità, la scalabilità e le performance necessarie per rendere i campionati europei uno spettacolo indimenticabile.

Parlando della collaborazione con Akamai, Tonio di Stefano (direttore Reti e piattaforme della RAI) ha affermato: "Siamo entusiasti del supporto ricevuto da Akamai durante i campionati europei. Akamai ha soddisfatto di gran lunga le nostre aspettative nell'intento di stupire i nostri spettatori con trasmissioni televisive della migliore qualità, garantendo flussi affidabili e scalabili. Il costante livello di impegno e supporto che abbiamo ricevuto da Akamai ci ha fornito la massima tranquillità nella certezza di sapere che i nostri tifosi di calcio non avrebbero perso neanche un attimo di questo straordinario evento".