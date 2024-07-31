Rai Play、Akamaiの支援でユーロ大会の視聴を快適かつ安全に提供

同時に、コンテンツの不正利用を防ぐために、ストリーミング配信の安全性とセキュリティを確保することが不可欠でした。Rai Playは、AkamaiのApp & API ProtectorおよびBot Managerを活用してインフラを保護しました。これにより、同社は自動のセキュリティ更新と、トラフィックおよび攻撃の全体的な可視化が可能になりました。

Akamai Cloudを利用することで、Rai Playはコア・クラウド・コンピューティングとエッジコンピューティングを、業界屈指のセキュリティとともに、世界で最も分散されたプラットフォーム上に統合しました。これにより、分析機能や拡張性が強化され、速度・スケール・パフォーマンスを兼ね備えた配信を行えるようになり、ユーロ大会の視聴体験をより忘れがたいものにすることができました。

Akamaiとの連携について、RAIのDirector of Networks and Platforms、Tonio di Stefano氏は次のように述べています。「Akamaiのユーロ大会の配信におけるサポートには大変満足しています。Akamaiは信頼性と拡張性の高い配信を実現し、できる限り最高の放送を提供することで、視聴者の期待を上回る成果を上げてくれました。その揺るぎないコミットメントとサポートのおかげで、サッカーファンがこのエキサイティングなイベントを一瞬も見逃すことがないと確信することができました。」