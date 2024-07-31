Rai Play、Akamaiの支援でユーロ大会の視聴を快適かつ安全に提供

Rai Playは、イタリアの公共放送RAIが提供する、無料の登録制インターネット配信サービスで、ライブストリーミングおよびビデオオンデマンド機能を提供しています。RAIはRai Play Soundを通じて14のテレビチャンネルと12のラジオ局を運営しており、同サービスは主に、RAIが制作した映画やテレビシリーズを配信しています。Akamaiは、RAIによって今年のユーロ大会の配信に選ばれたことを、大変光栄に感じています。
比類なき拡張性と信頼性の高い配信
サッカーファンは、まるで試合会場にいるかのように放送に没頭できる、最高品質のストリーミング体験を期待しています。Akamaiによって、Rai Playはイタリアの視聴者にそれ以上の体験を提供することができました。イタリア代表は準々決勝前に大会を去りましたが、RAIのトラフィックはユーロ大会期間中、非常に高いままでした。Akamaiによりあらゆるデバイスで動画コンテンツに瞬時に中断なくアクセスできるようになり、視聴者はすべてのネットワーク環境で一貫して高品質な視聴体験を得られるようになりました。鮮明な映像により、サッカーファンは最大限の臨場感を味わうことができました。
業界をリードするセキュリティと分析
同時に、コンテンツの不正利用を防ぐために、ストリーミング配信の安全性とセキュリティを確保することが不可欠でした。Rai Playは、AkamaiのApp & API ProtectorおよびBot Managerを活用してインフラを保護しました。これにより、同社は自動のセキュリティ更新と、トラフィックおよび攻撃の全体的な可視化が可能になりました。
Akamai Cloudを利用することで、Rai Playはコア・クラウド・コンピューティングとエッジコンピューティングを、業界屈指のセキュリティとともに、世界で最も分散されたプラットフォーム上に統合しました。これにより、分析機能や拡張性が強化され、速度・スケール・パフォーマンスを兼ね備えた配信を行えるようになり、ユーロ大会の視聴体験をより忘れがたいものにすることができました。
Akamaiとの連携について、RAIのDirector of Networks and Platforms、Tonio di Stefano氏は次のように述べています。「Akamaiのユーロ大会の配信におけるサポートには大変満足しています。Akamaiは信頼性と拡張性の高い配信を実現し、できる限り最高の放送を提供することで、視聴者の期待を上回る成果を上げてくれました。その揺るぎないコミットメントとサポートのおかげで、サッカーファンがこのエキサイティングなイベントを一瞬も見逃すことがないと確信することができました。」
Akamaiについて
Akamaiは、オンラインビジネスの力となり、守るサイバーセキュリティおよびクラウドコンピューティング企業です。当社の市場をリードするセキュリティソリューション、優れた脅威インテリジェンス、グローバル運用チームによって、あらゆる場所でエンタープライズデータとアプリケーションを保護する多層防御を利用いただけます。Akamaiのフルスタック・クラウド・コンピューティング・ソリューションは、世界で最も分散化されたプラットフォームで高いパフォーマンスとコストを実現しています。多くのグローバル企業が、ビジネスの成長に必要な業界最高レベルの信頼性、拡張性、専門知識を提供できるAkamaiに信頼を寄せています。詳細については、akamai.comおよびakamai.com/blogをご覧いただくか、XやLinkedInでAkamai Technologiesをフォローしてください。