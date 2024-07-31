Avec l'aide d'Akamai, Rai Play offre une expérience de visionnage agréable et sécurisée de l'Euro

Dans le même temps, il était essentiel de s'assurer que le streaming était sûr et sécurisé afin que le contenu ne puisse pas être piraté. Rai Play a utilisé Akamai App & API Protector et Bot Manager pour protéger son infrastructure. Le diffuseur a ainsi pu bénéficier de mises à jour de sécurité automatiques et d'une visibilité globale sur le trafic et les attaques.

Grâce à Akamai Cloud, Rai Play a réuni le Cloud Computing centralisé et l'Edge Computing, ainsi qu'une sécurité de pointe, le tout sur la plateforme la plus distribuée de la planète. Cela lui a permis d'accéder à des fonctions d'analyse et d'évolutivité améliorées. Il a pu créer le flux avec la vitesse, l'évolutivité et les performances nécessaires pour faire de cette expérience de visionnage de l'Euro un moment inoubliable.

Au sujet de la collaboration avec Akamai, Tonio di Stefano (directeur des réseaux et plateformes de la RAI) a déclaré : « Nous sommes ravis du soutien qu'Akamai nous a apporté pour la diffusion de l'Euro. Les équipes d'Akamai se sont surpassées pour offrir à nos utilisateurs la meilleure qualité de diffusion possible, garantissant un flux fiable et évolutif. Leur implication et leur soutien sans faille m'ont permis de rester confiant, sachant que les fans de football ne manqueraient aucun moment de cet événement passionnant. »