Avec l'aide d'Akamai, Rai Play offre une expérience de visionnage agréable et sécurisée de l'Euro

Rai Play est un service italien de diffusion live OTT (over-the-top) gratuit sur inscription et un service de vidéo à la demande appartenant à la RAI. Ce service distribue principalement des films et des séries télévisées produits par la RAI, société de télévision publique italienne qui exploite 14 chaînes de télévision et 12 stations de radio avec le service Rai Play Sound. Nous sommes ravis que la RAI ait choisi Akamai pour diffuser l'Euro cette année.
Évolutivité inégalée et diffusion fiable
Les fans de football s'attendent à une expérience de streaming de qualité optimale qui leur offre une immersion dans l'ambiance du match, comme s'ils étaient au stade. Akamai a permis à Rai Play de proposer cette expérience et bien plus encore aux utilisateurs italiens. Même si l'Italie a quitté le tournoi avant les quarts de finale, le trafic est resté très élevé pour la RAI pendant toute la durée de l'Euro. Akamai a fourni un accès instantané et ininterrompu au contenu vidéo sur n'importe quel terminal pour offrir une expérience de visionnage cohérente et de haute qualité sur tous les types de réseau. La qualité vidéo irréprochable a permis aux fans de football de rester au plus près de l'action.
Sécurité et analyse de pointe
Dans le même temps, il était essentiel de s'assurer que le streaming était sûr et sécurisé afin que le contenu ne puisse pas être piraté. Rai Play a utilisé Akamai App & API Protector et Bot Manager pour protéger son infrastructure. Le diffuseur a ainsi pu bénéficier de mises à jour de sécurité automatiques et d'une visibilité globale sur le trafic et les attaques.
Grâce à Akamai Cloud, Rai Play a réuni le Cloud Computing centralisé et l'Edge Computing, ainsi qu'une sécurité de pointe, le tout sur la plateforme la plus distribuée de la planète. Cela lui a permis d'accéder à des fonctions d'analyse et d'évolutivité améliorées. Il a pu créer le flux avec la vitesse, l'évolutivité et les performances nécessaires pour faire de cette expérience de visionnage de l'Euro un moment inoubliable.
Au sujet de la collaboration avec Akamai, Tonio di Stefano (directeur des réseaux et plateformes de la RAI) a déclaré : « Nous sommes ravis du soutien qu'Akamai nous a apporté pour la diffusion de l'Euro. Les équipes d'Akamai se sont surpassées pour offrir à nos utilisateurs la meilleure qualité de diffusion possible, garantissant un flux fiable et évolutif. Leur implication et leur soutien sans faille m'ont permis de rester confiant, sachant que les fans de football ne manqueraient aucun moment de cet événement passionnant. »
À propos d'Akamai
Akamai est l'entreprise de cybersécurité et de Cloud Computing qui soutient et protège l'activité en ligne. Nos solutions de sécurité leaders du marché, nos informations avancées sur les menaces et notre équipe opérationnelle internationale assurent une défense en profondeur pour protéger les données et les applications des entreprises du monde entier. Les solutions de Cloud Computing complètes d'Akamai offrent des performances optimales à un coût abordable sur la plateforme la plus distribuée au monde. Les grandes entreprises du monde entier font confiance à Akamai pour bénéficier de la fiabilité, de l'évolutivité et de l'expertise de pointe nécessaires pour développer leur activité en toute sécurité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.