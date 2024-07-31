Akamai 助力 Rai Play 提供安全愉悦的欧洲杯观看体验

Rai Play 是意大利公司 RAI 旗下的一项 OTT 免费注册流媒体直播和点播视频服务。该服务主要发行意大利公共广播电视公司 RAI 制作的电影和电视连续剧，该公司通过 Rai Play Sound 服务运营着 14 个电视频道和 12 个广播电台。我们非常高兴 RAI 选择 Akamai 的服务来直播今年的欧洲杯。
出色的规模和可靠的交付
足球迷期望获得卓越的流媒体体验，让他们能够像亲临现场一样沉浸在直播中。Akamai 助力 Rai Play 为意大利观众提供了精彩的体验以及更多服务。虽然意大利止步于十六强，但在欧洲杯期间，RAI 的访客流量仍然非常高。Akamai 可在任意设备上提供对视频内容即时、无中断的访问，这样无论观众使用什么网络类型，都可以获得一致的高品质观看体验。清晰的视频让球迷们仿佛亲临现场，体验每一刻的精彩对决。
业界领先的安全保障和分析功能
与此同时，必须确保流媒体传输安全可靠，以防止内容被盗版。Rai Play 使用 Akamai App & API Protector 和 Bot Manager 来保护其基础架构。这为该广播公司提供了自动安全更新，以及对流量和攻击的全面监测能力。
使用 Akamai Cloud 让 Rai Play 能够将核心云计算与边缘计算紧密结合，并赋予其行业领先的安全性 — 而这一切，均构建于全球最分散的分布式平台之上。这样，该公司便可以获得增强的分析能力和可扩展性。他们构建的流媒体能够满足速度、规模和性能方面的要求，打造出了令人难忘的欧洲杯观看体验。
在谈到与 Akamai 的合作时，RAI 网络和平台总监 Tonio di Stefano 表示：“我们对 Akamai 在欧洲杯期间提供的支持非常满意。Akamai 竭尽全力提供最优质的广播服务，确保了流媒体传输的可靠性和可扩展性，让我们的观众心满意足。他们毫不动摇的承诺和支持让我充满了信心，因为我知道球迷们不会错过精彩赛事中任何激动人心的时刻。”
Akamai 简介
Akamai 是一家致力于赋能并保护线上业务的网络安全和云计算公司。我们业界领先的安全解决方案、卓越的威胁情报和全球运营团队，可为各地企业数据和应用程序提供纵深防御。Akamai 的全栈云计算解决方案依托全球分布广泛的平台，兼具高性能与成本效益。全球众多企业坚信，Akamai 能够提供卓越的可靠性保障、规模化扩展能力及专业技术，助其从容拓展业务。如需了解有关 Akamai Technologies 的详细信息，请访问 akamai.com/zh 和 akamai.com/zh/blog，或者扫描下方二维码，关注我们的微信公众号。