Akamai 助力 Rai Play 提供安全愉悦的欧洲杯观看体验

与此同时，必须确保流媒体传输安全可靠，以防止内容被盗版。Rai Play 使用 Akamai App & API Protector 和 Bot Manager 来保护其基础架构。这为该广播公司提供了自动安全更新，以及对流量和攻击的全面监测能力。

使用 Akamai Cloud 让 Rai Play 能够将核心云计算与边缘计算紧密结合，并赋予其行业领先的安全性 — 而这一切，均构建于全球最分散的分布式平台之上。这样，该公司便可以获得增强的分析能力和可扩展性。他们构建的流媒体能够满足速度、规模和性能方面的要求，打造出了令人难忘的欧洲杯观看体验。

在谈到与 Akamai 的合作时，RAI 网络和平台总监 Tonio di Stefano 表示：“我们对 Akamai 在欧洲杯期间提供的支持非常满意。Akamai 竭尽全力提供最优质的广播服务，确保了流媒体传输的可靠性和可扩展性，让我们的观众心满意足。他们毫不动摇的承诺和支持让我充满了信心，因为我知道球迷们不会错过精彩赛事中任何激动人心的时刻。”