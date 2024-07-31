Rai Play permite ver la Eurocopa de manera segura y fluida con la ayuda de Akamai

Rai Play es un servicio italiano de streaming en directo y vídeo a la carta, gratuito con registro, que forma parte de la RAI. El servicio distribuye principalmente películas y series de televisión producidas por la RAI, la compañía pública italiana de televisión que opera 14 canales de televisión y 12 emisoras de radio con el servicio Rai Play Sound. Estamos encantados de que la RAI haya elegido a Akamai para emitir la Eurocopa de este año.
Escalabilidad inigualable y distribución fiable
Los aficionados al fútbol esperan disfrutar de una experiencia de streaming de la mejor calidad, que les permita implicarse en la emisión casi como si estuvieran en el estadio. Akamai permitió a Rai Play ofrecer esto y mucho más a los espectadores italianos. A pesar de que Italia abandonó el torneo antes de los cuartos de final, el tráfico siguió siendo muy alto para la RAI durante la Eurocopa. Akamai proporcionó acceso instantáneo e ininterrumpido al contenido de vídeo en cualquier dispositivo para que los espectadores pudieran disfrutar de una experiencia de visualización coherente y de alta calidad en todos los tipos de red. El vídeo inmaculado mantuvo a los aficionados al fútbol lo más cerca de la acción posible.
Seguridad y análisis líderes del sector
Al mismo tiempo, era esencial garantizar que el streaming fuera seguro y que el contenido no pudiera piratearse. Rai Play utilizó App & API Protector y Bot Manager de Akamai para proteger su infraestructura. Así, la cadena tuvo a su disposición actualizaciones de seguridad automáticas y una visión integral del tráfico y los ataques.
Akamai Cloud permitió a Rai Play combinar lo mejor del cloud computing y el edge computing, junto con una seguridad líder en el sector, todo ello en la plataforma más distribuida del planeta. Esto les proporcionó acceso a funciones mejoradas de análisis y escalabilidad. Fueron capaces de configurar el streaming con la velocidad, escala y rendimiento necesarios para hacer que la Eurocopa tuviera una experiencia inolvidable de visionado.
En cuanto a la colaboración con Akamai, Tonio di Stefano (director de redes y plataformas de la RAI) afirmó: "Estamos encantados con el apoyo de Akamai en la retransmisión de la Eurocopa. Akamai hizo todo lo posible para satisfacer a nuestros espectadores con la mejor emisión posible, garantizando un streaming fiable y escalable. Su compromiso y apoyo inquebrantables me dieron la tranquilidad de saber que los aficionados no se perderían ni un momento de este emocionante evento".
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de ciberseguridad y cloud computing que potencia y protege los negocios online. Nuestras soluciones de seguridad líderes en el mercado, nuestra inteligencia contra ciberamenazas consolidada y nuestro equipo de operaciones globales proporcionan una defensa en profundidad para proteger los datos y las aplicaciones empresariales en cualquier lugar. Las soluciones integrales de cloud computing de Akamai garantizan el rendimiento y una buena relación calidad-precio en la plataforma más distribuida del mundo. Las grandes empresas confían en Akamai, ya que les ofrece una fiabilidad, una escalabilidad y una experiencia inigualables en el sector, idóneas para crecer con seguridad. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.