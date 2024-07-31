Rai Play permite ver la Eurocopa de manera segura y fluida con la ayuda de Akamai

Al mismo tiempo, era esencial garantizar que el streaming fuera seguro y que el contenido no pudiera piratearse. Rai Play utilizó App & API Protector y Bot Manager de Akamai para proteger su infraestructura. Así, la cadena tuvo a su disposición actualizaciones de seguridad automáticas y una visión integral del tráfico y los ataques.

Akamai Cloud permitió a Rai Play combinar lo mejor del cloud computing y el edge computing, junto con una seguridad líder en el sector, todo ello en la plataforma más distribuida del planeta. Esto les proporcionó acceso a funciones mejoradas de análisis y escalabilidad. Fueron capaces de configurar el streaming con la velocidad, escala y rendimiento necesarios para hacer que la Eurocopa tuviera una experiencia inolvidable de visionado.

En cuanto a la colaboración con Akamai, Tonio di Stefano (director de redes y plataformas de la RAI) afirmó: "Estamos encantados con el apoyo de Akamai en la retransmisión de la Eurocopa. Akamai hizo todo lo posible para satisfacer a nuestros espectadores con la mejor emisión posible, garantizando un streaming fiable y escalable. Su compromiso y apoyo inquebrantables me dieron la tranquilidad de saber que los aficionados no se perderían ni un momento de este emocionante evento".