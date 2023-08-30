스크레이퍼 봇 대응을 위해 Akamai와 Defenx를 선택한 SPORTSBIKESHOP

영국 최고의 방문자 수를 자랑하는 이 온라인 모터사이클 스토어는 사용자에게 원활하고 안전한 경험을 제공하는 것이 중요하다고 생각합니다. 그래서 SPORTSBIKESHOP은 Akamai App & API Protector를 도입해 자사의 디지털 자산에서 발생하는 트래픽에 대한 가시성을 제공하고, 취약점을 선제적으로 파악하며, 환경 변경 사항을 탐지하고, 은밀한 공격으로부터 보호함으로써 보안 수준을 높였습니다.

이와 더불어 사이트 성능 최적화를 위해 Akamai Image & Video Manager를 도입했습니다. 이 솔루션은 다양한 사용자와 디바이스에 맞춰 시각적 미디어를 자동으로 최적화하고 개선하는 데 도움을 줍니다. 또한 모든 채널과 디바이스에서 반응형 디자인에 맞게 조정된 미디어를 탐색할 수 있게 해줍니다.

SPORTSBIKESHOP의 기술 이사 마크 버클리(Mark Buckley)는 Akamai 및 Defenx와의 협업에 대해 "이번 파트너십을 통해 가장 악명 높은 봇으로부터 SPORTSBIKESHOP을 보호할 수 있게 되어 매우 기쁩니다. 두 팀의 노력 덕분에 비즈니스를 최상의 방식으로 보호할 수 있게 되어 이제 한결 안심할 수 있게 됐습니다. Akamai와 Defenx는 하나의 팀이나 마찬가지입니다. 앞으로도 함께 성공을 이어가길 기대합니다."라고 말했습니다.

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