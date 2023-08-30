스크레이퍼 봇 대응을 위해 Akamai와 Defenx를 선택한 SPORTSBIKESHOP

SPORTSBIKESHOP은 영국 최대 모터사이클 의류 및 액세서리 리테일 기업입니다. 영국과 유럽 전역의 25만 명 이상의 바이커가 신뢰하는 SPORTSBIKESHOP의 웹 사이트는 영국에서 가장 많은 방문자 수를 자랑하는 온라인 모터사이클 스토어입니다. SPORTSBIKESHOP은 고객에게 상시 서비스를 제공하고 업계를 선도하는 가치 제안을 통해 지속적으로 고객을 만족시키고자 합니다. 이 혁신적인 브랜드가 Akamai의 엘리트 파트너인 Defenx를 통해 Akamai와 협력하기로 했습니다.
스크레이퍼 봇 차단
다양한 웹 페이지를 작은 거미처럼 누비며 데이터를 추출하는 스크레이퍼 봇은 많은 온라인 리테일 기업이 치열한 시장에서 앞서 나갈 방법을 고안하기 위해 경쟁사 사이트에서 데이터를 수집하는 데 사용됩니다. SPORTSBIKESHOP도 이러한 문제를 잘 알고 있습니다.
그래서 SPORTSBIKESHOP은 스크레이퍼 봇을 차단하기 위해 Akamai Bot Manager를 선택했습니다. Bot Manager는 사용자 경험에 영향을 주지 않고 봇 트래픽을 효과적으로 탐지하며 엣지에서 악성 봇을 방어합니다. 사용자가 상호 작용하는 방식이나 위치에 관계없이 고객의 앱과 자산을 보호합니다.
원활하고 안전한 전송
영국 최고의 방문자 수를 자랑하는 이 온라인 모터사이클 스토어는 사용자에게 원활하고 안전한 경험을 제공하는 것이 중요하다고 생각합니다. 그래서 SPORTSBIKESHOP은 Akamai App & API Protector를 도입해 자사의 디지털 자산에서 발생하는 트래픽에 대한 가시성을 제공하고, 취약점을 선제적으로 파악하며, 환경 변경 사항을 탐지하고, 은밀한 공격으로부터 보호함으로써 보안 수준을 높였습니다.
이와 더불어 사이트 성능 최적화를 위해 Akamai Image & Video Manager를 도입했습니다. 이 솔루션은 다양한 사용자와 디바이스에 맞춰 시각적 미디어를 자동으로 최적화하고 개선하는 데 도움을 줍니다. 또한 모든 채널과 디바이스에서 반응형 디자인에 맞게 조정된 미디어를 탐색할 수 있게 해줍니다.
SPORTSBIKESHOP의 기술 이사 마크 버클리(Mark Buckley)는 Akamai 및 Defenx와의 협업에 대해 "이번 파트너십을 통해 가장 악명 높은 봇으로부터 SPORTSBIKESHOP을 보호할 수 있게 되어 매우 기쁩니다. 두 팀의 노력 덕분에 비즈니스를 최상의 방식으로 보호할 수 있게 되어 이제 한결 안심할 수 있게 됐습니다. Akamai와 Defenx는 하나의 팀이나 마찬가지입니다. 앞으로도 함께 성공을 이어가길 기대합니다."라고 말했습니다.
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Akamai 소개
Akamai는 온라인 비즈니스를 지원하고 보호하는 사이버 보안 및 클라우드 컴퓨팅 기업으로, 시장을 대표하는 보안 솔루션, 탁월한 위협 인텔리전스, 글로벌 운영팀이 어디서나 기업 데이터와 애플리케이션을 보호하기 위한 심층적 방어 기능을 제공합니다. Akamai의 풀스택 클라우드 컴퓨팅 솔루션은 세계에서 가장 분산된 플랫폼을 통해 성능과 경제성을 제공합니다. 글로벌 기업들은 비즈니스 성장에 필요한 업계 최고의 안정성, 확장성, 전문성을 제공하는 Akamai를 믿고 신뢰합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.