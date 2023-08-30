SPORTSBIKESHOP、スクレイパーボットに対処するためにAkamaiとDefenxを選択

英国の他のオンライン・オートバイ・ストアよりも多くの訪問者がいるサイトでは、ユーザーにシームレスで安全な体験を提供することが不可欠です。SPORTSBIKESHOPはAkamai App & API Protectorを選択して、デジタル資産全体のトラフィックを可視化し、脆弱性をプロアクティブに明らかにし、環境的な変化を特定し、隠れた攻撃を防御することで、防御機能を強化しました。

さらに、サイトのパフォーマンスを最適化するためにもう1つのソリューションを統合しました。それが、Akamai Image & Video Managerです。これは視覚メディアを自動的に最適化し、デバイスを問わず、あらゆるユーザーに魅力的に見せるために役立ちます。また、レスポンシブデザインに適したメディアを使用し、すべてのチャネルとデバイスでブラウジングを可能にします。

AkamaiとDefenxとのコラボレーションについて、SPORTSBIKESHOPのTechnical DirectorであるMark Buckley氏はこのように述べています。「私たちのパートナーシップが極めて悪性のボットから弊社を守るための後押しになったことに、とても感激しています。両チームの尽力のおかげで、考え得る最善の方法で弊社事業が保護されていると思うと、夜はぐっすり眠れます。弊社は、AkamaiとDefenxは弊社のチームの一部であると考えており、今後も共に成功を収めることを期待しています」

詳細はSPORTSBIKESHOPをご覧ください。