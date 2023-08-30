SPORTSBIKESHOP、スクレイパーボットに対処するためにAkamaiとDefenxを選択

SPORTSBIKESHOPは、英国最大のオートバイ用ウェアおよびアクセサリー小売企業です。同社のWebサイトは、英国と欧州の250,000人を超えるオートバイ愛好会から信頼されており、英国の他のオンライン・オートバイ・ストアよりも多くの訪問者を獲得しています。同社の信念は、常に顧客の役に立ち、業界をリードする価値提案を通じて何度でも顧客を満足させることです。この革新的なブランドが、弊社のエリートパートナーであるDefenxを通じてAkamaiと協業していただく運びになったことを、非常に光栄に思います。
スクレイパーボットの阻止
スクレイパーボットは、さまざまなWebページで小さな蜘蛛のように動き回ってデータを抽出します。多くのオンライン小売企業が、競合他社のサイトからデータを収集し、厳しい市場で常に先を行く方法を考案できるようにする手段として、スクレイパーボットを使用しています。これは、SPORTSBIKESHOPでもよく見られる問題です。
こうして、SPORTSBIKESHOPはスクレイパーボットを阻止するためにAkamai Bot Managerを選びました。Bot Managerは、ユーザー体験に影響を与えることなく、ボットトラフィックを効果的に検知し、悪性のボットをエッジで緩和します。また、ユーザーがどこにいても、どのような方法でアクセスしても、顧客のアプリとアセットを守ることができます。
シームレスで安全なデリバリー
英国の他のオンライン・オートバイ・ストアよりも多くの訪問者がいるサイトでは、ユーザーにシームレスで安全な体験を提供することが不可欠です。SPORTSBIKESHOPはAkamai App & API Protectorを選択して、デジタル資産全体のトラフィックを可視化し、脆弱性をプロアクティブに明らかにし、環境的な変化を特定し、隠れた攻撃を防御することで、防御機能を強化しました。
さらに、サイトのパフォーマンスを最適化するためにもう1つのソリューションを統合しました。それが、Akamai Image & Video Managerです。これは視覚メディアを自動的に最適化し、デバイスを問わず、あらゆるユーザーに魅力的に見せるために役立ちます。また、レスポンシブデザインに適したメディアを使用し、すべてのチャネルとデバイスでブラウジングを可能にします。
AkamaiとDefenxとのコラボレーションについて、SPORTSBIKESHOPのTechnical DirectorであるMark Buckley氏はこのように述べています。「私たちのパートナーシップが極めて悪性のボットから弊社を守るための後押しになったことに、とても感激しています。両チームの尽力のおかげで、考え得る最善の方法で弊社事業が保護されていると思うと、夜はぐっすり眠れます。弊社は、AkamaiとDefenxは弊社のチームの一部であると考えており、今後も共に成功を収めることを期待しています」
詳細はSPORTSBIKESHOPをご覧ください。
Akamaiについて
Akamaiは、オンラインビジネスの力となり、守るサイバーセキュリティおよびクラウドコンピューティング企業です。当社の市場をリードするセキュリティソリューション、優れた脅威インテリジェンス、グローバル運用チームによって、あらゆる場所でエンタープライズデータとアプリケーションを保護する多層防御を利用いただけます。Akamaiのフルスタック・クラウド・コンピューティング・ソリューションは、世界で最も分散化されたプラットフォームで高いパフォーマンスとコストを実現しています。多くのグローバル企業が、ビジネスの成長に必要な業界最高レベルの信頼性、拡張性、専門知識を提供できるAkamaiに信頼を寄せています。詳細については、akamai.comおよびakamai.com/blogをご覧いただくか、XやLinkedInでAkamai Technologiesをフォローしてください。