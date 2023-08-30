SPORTSBIKESHOP entscheidet sich für Akamai und Defenx, um Scraper-Bots zu bekämpfen

SPORTSBIKESHOP ist der größte Händler von Motorradbekleidung und -zubehör im Vereinigten Königreich. Seine Website, der mehr als 250.000 Biker im Vereinigten Königreich und in Europa vertrauen, verzeichnet mehr Besucher als jedes andere Onlinemotorradgeschäft im Vereinigten Königreich. Oberste Priorität für das Unternehmen hat es, stets im Dienste seiner Kunden zu stehen und diese immer wieder durch ihr branchenführendes Wertversprechen zu begeistern. Wir freuen uns sehr, dass sich diese innovative Marke für die Zusammenarbeit mit Akamai über unseren Elite-Partner Defenx entschieden hat.
Scraper-Bots in Schach halten
Scraper-Bots laufen wie winzige Spinnen durch verschiedene Webseiten, um Daten zu extrahieren. Sie werden von vielen Onlinehändlern als Methode zur Datenerfassung auf Wettbewerberwebsites verwendet, damit sie sich in diesem schwierigen Markt behaupten können. Dieses Problem ist SPORTSBIKESHOP nur allzu bekannt.
Aus diesem Grund hat sich SPORTSBIKESHOP für Akamai Bot Manager entschieden, um Scraper-Bots in Schach zu halten. Bot Manager erkennt Bot-Traffic effektiv und wehrt schädliche Bots an der Edge ab, ohne das Nutzererlebnis zu beeinträchtigen. Er schützt Anwendungen und Ressourcen von Kunden, unabhängig davon, wie oder wo Nutzer damit interagieren.
Nahtlose und sichere Bereitstellung
Eine Website, die mehr Besucher als jedes andere Onlinemotorradgeschäft im Vereinigten Königreich verzeichnet, muss ihren Nutzern ein nahtloses und sicheres Erlebnis bieten. Deshalb hat sich SPORTSBIKESHOP für Akamai App & API Protector entschieden. Die Lösung verbessert den Schutz, indem sie umfassende Einblicke in den Traffic aller digitalen Ressourcen bereitstellt, Schwachstellen proaktiv aufdeckt, Umgebungsänderungen erkennt und das Unternehmen vor versteckten Angriffen schützt.
Eine weitere Lösung, die zur Performanceoptimierung der Website integriert wurde, ist Akamai Image & Video Manager. Diese Lösung unterstützt das Unternehmen bei der automatischen Optimierung und Verbesserung visueller Medien für jeden Nutzer und auf jedem Gerät. Sie ermöglicht das Browsen auf allen Kanälen und Geräten mit Medien, die für responsive Designs angepasst wurden.
Mark Buckley, Technical Director bei SPORTSBIKESHOP, zur Zusammenarbeit mit Akamai und Defenx: „Ich bin begeistert von unserer Partnerschaft, die uns vor den schädlichsten Bots schützt. Dank der harten Arbeit beider Teams kann ich nachts besser schlafen, da ich Gewissheit habe, dass unser Unternehmen auf die bestmögliche Weise geschützt ist. Wir sehen Akamai und Defenx als Erweiterung unseres eigenen Teams und freuen uns auf weitere zukünftige Erfolge.“
Erfahren Sie mehr über SPORTSBIKESHOP.
Über Akamai
Akamai ist das Unternehmen für Cybersicherheit und Cloud Computing, das das digitale Leben unterstützt und schützt. Unsere marktführenden Sicherheitslösungen, überlegene Threat Intelligence und unser globales Betriebsteam bieten ein gestaffeltes Sicherheitskonzept, um die Daten und Anwendungen von Unternehmen überall zu schützen. Die Cloud-Computing-Lösungen von Akamai bieten als Full-Stack-Gesamtpaket Performance und erschwingliche Preise auf der weltweit am stärksten verteilten Plattform. Globale Unternehmen vertrauen auf Akamai für die branchenführende Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Expertise, die sie benötigen, um ihr Geschäft selbstbewusst auszubauen. Weitere Informationen finden Sie unter akamai.com und akamai.com/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.