SPORTSBIKESHOP entscheidet sich für Akamai und Defenx, um Scraper-Bots zu bekämpfen

Eine Website, die mehr Besucher als jedes andere Onlinemotorradgeschäft im Vereinigten Königreich verzeichnet, muss ihren Nutzern ein nahtloses und sicheres Erlebnis bieten. Deshalb hat sich SPORTSBIKESHOP für Akamai App & API Protector entschieden. Die Lösung verbessert den Schutz, indem sie umfassende Einblicke in den Traffic aller digitalen Ressourcen bereitstellt, Schwachstellen proaktiv aufdeckt, Umgebungsänderungen erkennt und das Unternehmen vor versteckten Angriffen schützt.

Eine weitere Lösung, die zur Performanceoptimierung der Website integriert wurde, ist Akamai Image & Video Manager. Diese Lösung unterstützt das Unternehmen bei der automatischen Optimierung und Verbesserung visueller Medien für jeden Nutzer und auf jedem Gerät. Sie ermöglicht das Browsen auf allen Kanälen und Geräten mit Medien, die für responsive Designs angepasst wurden.

Mark Buckley, Technical Director bei SPORTSBIKESHOP, zur Zusammenarbeit mit Akamai und Defenx: „Ich bin begeistert von unserer Partnerschaft, die uns vor den schädlichsten Bots schützt. Dank der harten Arbeit beider Teams kann ich nachts besser schlafen, da ich Gewissheit habe, dass unser Unternehmen auf die bestmögliche Weise geschützt ist. Wir sehen Akamai und Defenx als Erweiterung unseres eigenen Teams und freuen uns auf weitere zukünftige Erfolge.“

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