SPORTSBIKESHOP 选择与 Akamai 和 Defenx 携手应对抓取类爬虫程序

抓取类爬虫程序的运行方式与小型网络蜘蛛一样，都是在各种网页中运行以提取数据。很多线上零售商会使用抓取类爬虫程序从竞争对手的网站上收集数据来制定各种方法，让自己在充满挑战的市场上保持卓越地位。对于 SPORTSBIKESHOP 来说，这是再熟悉不过的问题了。

因此，SPORTSBIKESHOP 选择 Akamai Bot Manager，以阻止爬虫机器人。Bot Manager 能够有效地检测爬虫程序流量并在边缘抵御恶意爬虫程序，完全不会影响用户体验。该产品始终能保护客户的应用程序和资产，而与用户选择在何地、以何种方式和它们互动无关。