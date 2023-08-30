SPORTSBIKESHOP 选择与 Akamai 和 Defenx 携手应对抓取类爬虫程序

SPORTSBIKESHOP 是英国大型摩托车骑行服和配件零售商。他们的网站深受英国和欧洲超过 25 万摩托车骑士的信赖，其访客数量超过了英国所有其他的线上摩托车商店。该公司的宗旨是时刻为客户提供服务，始终凭借其行业卓越的价值主张让客户满意。我们非常高兴，这一创新品牌选择通过我们的顶级合作伙伴 Defenx 与 Akamai 合作。
抵御抓取类爬虫程序
抓取类爬虫程序的运行方式与小型网络蜘蛛一样，都是在各种网页中运行以提取数据。很多线上零售商会使用抓取类爬虫程序从竞争对手的网站上收集数据来制定各种方法，让自己在充满挑战的市场上保持卓越地位。对于 SPORTSBIKESHOP 来说，这是再熟悉不过的问题了。
因此，SPORTSBIKESHOP 选择 Akamai Bot Manager，以阻止爬虫机器人。Bot Manager 能够有效地检测爬虫程序流量并在边缘抵御恶意爬虫程序，完全不会影响用户体验。该产品始终能保护客户的应用程序和资产，而与用户选择在何地、以何种方式和它们互动无关。
无缝的安全交付
对于访客数量超过英国所有其他线上摩托车商店的网站来说，为其用户提供无缝、安全的体验至关重要。因此，SPORTSBIKESHOP 选择 Akamai App & API Protector，通过提供整个数字资产环境的流量可见性，主动发现漏洞、识别环境变化，并防御隐蔽攻击，从而进一步提升安全防护能力。
他们整合的另一项用于优化网站性能的解决方案是 Image & Video Manager.该解决方案有助于他们为使用各种不同设备的每位用户自动优化和增强视觉媒体。它使用适合响应式设计的媒体，支持在所有渠道、所有设备上进行浏览。
谈到与 Akamai 和 Defenx 的合作时，SPORTSBIKESHOP 的技术总监 Mark Buckley 表示：“我对我们的合作感到非常高兴，这有助于我们抵御各种恶意爬虫程序。正是由于两个团队的辛勤工作，我晚上才能高枕无忧，因为我知道我们已经尽全力采用最佳方式来保护我们的业务。我们真心将 Akamai 和 Defenx 视为我们团队不可或缺的一部分，期待我们继续携手取得成功。”
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Akamai 简介
Akamai 是一家致力于赋能并保护线上业务的网络安全和云计算公司。我们业界领先的安全解决方案、卓越的威胁情报和全球运营团队，可为各地企业数据和应用程序提供纵深防御。Akamai 的全栈云计算解决方案依托全球分布广泛的平台，兼具高性能与成本效益。全球众多企业坚信，Akamai 能够提供卓越的可靠性保障、规模化扩展能力及专业技术，助其从容拓展业务。如需了解有关 Akamai Technologies 的详细信息，请访问 akamai.com/zh 和 akamai.com/zh/blog，或者扫描下方二维码，关注我们的微信公众号。