Caractéristiques
Dedicated CPU
Shared CPU
High Memory
|Déployez des plans de calcul dans plus de 25 régions stratégiques à travers le monde.
|Les instances Dedicated CPU assurent un calcul cohérent et ininterrompu des charges de travail hautes performances gourmandes en ressources.
|Les instances Shared CPU permettent d'accéder à des ressources de calcul partagées à moindre coût, à partir de 5 $ par mois.
|Les plans High Memory prennent en charge des applications gourmandes en mémoire sur des CPU dédiés avec plus de RAM et sans stockage ou processeurs virtuels supplémentaires.
|Configurez Backups pour conserver les données avec des snapshots automatisés quotidiens, hebdomadaires et bihebdomadaires
|Évitez le partage des ressources avec d'autres utilisateurs et tirez parti de ressources dédiées pour les applications gourmandes en calcul et sensibles aux performances.
|Déployez des environnements de développement et des charges de travail générales avec des exigences de performances moins élevées.
|Stockez davantage de données dans la mémoire système pour améliorer les performances des applications, ce qui facilite la mise en cache et la récupération rapide des données.
|Ajoutez des nœuds de calcul aux clusters Kubernetes gérés avec LKE
|Allocation de ressources CPU : dédiée
|Allocation de ressources CPU : partagée
|Allocation de ressources CPU : dédiée
|Adaptez facilement la capacité de votre application en fonction de ses besoins en ressources de calcul
|Cœurs de CPU : 2 à 64 cœurs
|Cœurs de CPU : 1 à 32 cœurs
|Cœurs de CPU : 2 à 16 cœurs
|Gérez l'infrastructure à votre façon grâce à nos intégrations d'interface utilisateur, d'API, de CLI et d'outils de développement
|Mémoire : 4 à 512 Go
|Mémoire : 1 à 192 Go
|Mémoire : 24 à 300 Go
|Réalisez encore plus d'économies sur les coûts de sortie grâce au système de transfert réseau regroupé d'Akamai Cloud
|Transfert groupé : 4 à 12 To
|Transfert groupé : 1 à 20 To
|Transfert groupé : 5 à 9 To
|Accès à une assistance téléphonique et par e-mail 24 h/24, 7 j/7, 365 jours par an pour tous les clients
|Prix de départ : 36 $ par mois
|Prix de départ : 5 $ par mois
|Prix de départ : 60 $ par mois