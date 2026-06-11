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Managed Service for API Security

사전 예방적 모니터링, 탐지, 대응 지원으로 연중무휴 24시간 API 보안을 구축하세요

비디오 보기(1:10)

API 보안 전용 MDR — 연중무휴 24시간 API 탐지, 대응, 보호

전문가 주도 인시던트 조사 및 빠른 대응으로 API를 보호하세요. 기업은 Akamai Managed Service for API Security를 사용해 API 보안을 구축해 공격의 영향을 줄이고 강력하고 확장 가능한 방어 전략을 구현할 수 있습니다.

제품 설명서 확인하기

API 위협에 선제적 모니터링과 인시던트 대응으로 앞서 나가세요

API 보안 보호를 강화하세요

단일 매니지드 서비스가 광범위한 보안 전략과 통합되어 시스템과 데이터에 대한 리스크 최소화

SOCC 전문성을 통해 API 위협을 방어하세요

Akamai의 글로벌 SOCC가 최신 위협 인텔리전스와 선제적 인시던트 관리 제공

연중무휴 24시간 모니터링을 통해 인시던트 대응을 가속하세요

상시가동형(always-on) 모니터링이 보안 인시던트의 탐지, 조사, 방어를 간소화합니다.

Managed Service for API Security의 작동 방식

모니터링

최신 탐지 기술이 악성적인 API 활동이나 고위험 API 활동을 식별하고 평가합니다.

방어

API 보안 분석가가 이벤트를 조사하고 공격 패턴, 취약점, 비정상을 적극적으로 탐색합니다.

보고

전문가 팀이 완화 조치 및/또는 즉시 실행 가능한 권장 사항과 근본 원인 해결책을 제공합니다.

방지

Akamai의 SOCC(Security Operations Command Center)에 연중무휴 24시간 접속해 미래 위협을 예방하기 위한 가이드를 활용하세요.

기능

  • API 공격 탐지, 완화 및 전문가 가이드를 위한 24/7 모니터링 및 지원
  • 지속적인 보안 가이드 및 맞춤화를 위한 API 운영화 및 자문 서비스
  • 진화하는 보안 요구사항에 맞춘 에스컬레이션 관리 및 확장 가능한 지원
  • 보안 체계의 약점을 발견하기 위한 위협 헌팅 및 행동 분석
  • 설정 및 프로토콜 조정을 지원하는 전문 서비스 팀
  • 방어 체계 전반에서 더 빠른 탐지 및 우선순위화된 대응을 위한 고성능 SLA

궁금한 점이 있으신가요?

문제 해결은 Akamai가 잘하는 일입니다. 어떤 단계를 밟아야 하는지 잘 모르셔도 괜찮습니다. Akamai에 문의하세요. 전문가가 곧 연락드리겠습니다.