Managed Service for API Security

- API 공격 탐지, 완화 및 전문가 가이드를 위한 24/7 모니터링 및 지원
- 지속적인 보안 가이드 및 맞춤화를 위한 API 운영화 및 자문 서비스
- 진화하는 보안 요구사항에 맞춘 에스컬레이션 관리 및 확장 가능한 지원
- 보안 체계의 약점을 발견하기 위한 위협 헌팅 및 행동 분석
- 설정 및 프로토콜 조정을 지원하는 전문 서비스 팀
- 방어 체계 전반에서 더 빠른 탐지 및 우선순위화된 대응을 위한 고성능 SLA
API 보안 전용 MDR — 연중무휴 24시간 API 탐지, 대응, 보호
전문가 주도 인시던트 조사 및 빠른 대응으로 API를 보호하세요. 기업은 Akamai Managed Service for API Security를 사용해 API 보안을 구축해 공격의 영향을 줄이고 강력하고 확장 가능한 방어 전략을 구현할 수 있습니다.
API 위협에 선제적 모니터링과 인시던트 대응으로 앞서 나가세요
Managed Service for API Security의 작동 방식
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