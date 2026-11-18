이 서비스는 기업 API를 보호하고 보안운영센터(SOC) 팀의 역량을 강화하기 위해 전문가가 주도하는 연중무휴 24시간 인시던트 조사와 신속한 대응을 제공하는 관리형 서비스입니다.
핵심 내용
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API 도입이 확대되면서 보안팀의 업무 부담이 가중되고 있습니다.
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공격 표면이 확대되고 전문 인력이 부족해지면서 기업 API가 위협에 노출되고 있습니다. 위협을 완화하기 위해 전문가가 주도하는 관리형 SOC 역량 보강이 필요합니다.
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해결되지 않은 API 취약점으로 인해 기업 데이터가 위험에 노출됩니다.
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전문 지식 부족으로 핵심 데이터가 위험해질 수 있으므로, 철저한 사고 조사를 통해 근본 원인을 해결해야 합니다.
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통제되지 않는 보안 지연은 공격의 피해를 가중합니다.
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위협 대응이 지연되면 기업의 취약성이 커지므로, 신속한 대응을 위해 Akamai SOCC 분석가의 연중무휴 24시간 모니터링이 필수적입니다.
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사후 대응 방식의 보안 조치는 장기적인 보호를 제공하지 못합니다.
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운영 방어 체계가 미흡하면 위협에 대한 노출이 커지므로, 강력한 보안 체계를 구축하기 위해 선제적인 위협 헌팅 및 자문 서비스가 필요합니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
자주 묻는 질문(FAQ)
API 도입의 급격한 확산으로 인한 공격 표면 확대, 사이버 보안 인력의 부족, API 보안 기술 격차, 주요 API 발견 사항에 대한 조사 및 근본 원인 해결에 따르는 어려움을 해결합니다.
주요 구성 요소는 고급 이상 징후 탐지 기능을 갖춘 선제적 모니터링, 실행 가능한 권장 사항과 근본 원인 해결 방안을 제공하는 철저한 인시던트 조사, Akamai 보안운영관제센터(SOCC)의 24시간 상시 지원을 통한 확장 가능한 보호 체계입니다.
주요 기능으로는 연중무휴 24시간 모니터링 및 지원, 위협 헌팅, API 운영화 및 자문 서비스, 지속적인 전문 서비스, 고객 지원 제공, 제품 고장 및 수리를 위한 향상된 SLA가 포함됩니다.
이 솔루션은 런타임 동작을 상시 모니터링하고 보안 이벤트를 조사하며 런타임 사고에 대응하는 API 보안 전문 분석가를 지원하여 SOC 팀의 역량을 강화합니다.
포괄적 API 보안, Akamai의 글로벌 SOCC를 통한 전문가 주도의 보안 관리, 신속한 인시던트 해결, 확장 가능한 보안 운영 등의 이점을 제공합니다.