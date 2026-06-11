- API攻撃の検知、緩和、および専門家によるガイダンスのための、24時間365日の監視とサポート
- API Security の運用化とアドバイザリーサービスで継続的なセキュリティガイダンスとカスタマイズを実現
- エスカレーション管理とスケーラブルなサポートにより、進化するセキュリティニーズに対応
- 脅威ハンティングとふるまい分析でセキュリティポスチャの弱点を明らかに
- プロフェッショナル・サービス・チームが設定とプロトコル調整をサポート
- Enhanced SLA により、迅速な検知と防御全体での優先的な対応が可能
API セキュリティ専用の MDR：API を 24 時間体制で検知、応答、保護
エキスパート主導のインシデント調査と迅速な対応で API を保護します。Akamai Managed Service for API Security を使用すると、API セキュリティを運用化して、攻撃の影響を軽減し、堅牢かつスケーラブルな防御戦略を実装できます。
予防的監視とインシデント対応により、API の脅威に先手を打つ
Managed Service for API Security の仕組み
特長
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問題解決こそが私たちの使命です。次のステップなど、不明な点がありましたらお問い合わせください。担当者がすぐに対応いたします。