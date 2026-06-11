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Managed Service for API Security

予防的監視、検知、対応サポートによる、24 時間体制の API セキュリティを実現

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API セキュリティ専用の MDR：API を 24 時間体制で検知、応答、保護

エキスパート主導のインシデント調査と迅速な対応で API を保護します。Akamai Managed Service for API Security を使用すると、API セキュリティを運用化して、攻撃の影響を軽減し、堅牢かつスケーラブルな防御戦略を実装できます。

製品概要を読む

予防的監視とインシデント対応により、API の脅威に先手を打つ

API セキュリティ保護の強化

単一のマネージドサービスがより広範なセキュリティ戦略と統合され、システムやデータへのリスクを最小限に抑制。

SOCC の専門知識で API の脅威を緩和

Akamai のグローバル SOCC が高度な脅威インテリジェンスとプロアクティブなインシデント管理を提供。

24 時間体制の監視でインシデント対応を迅速化

24 時間体制の監視により、セキュリティインシデントの検知、調査、および緩和を合理化。

Managed Service for API Security の仕組み

監視

高度な検知機能により、悪性またはハイリスクの API アクティビティを特定、評価。

緩和

API セキュリティアナリストがイベントを調査し、攻撃パターン、脆弱性、異常を積極的に検索。

レポート

専門家チームが、攻撃の緩和措置、および/または即座に実行可能な推奨策と根本原因の解決策を提供します。

防御

24 時間いつでもアクセスできる Akamai の Security Operations Command Center（SOCC）が将来の脅威を防止するためのガイダンスを提供。

特長

  • API攻撃の検知、緩和、および専門家によるガイダンスのための、24時間365日の監視とサポート
  • API Security の運用化とアドバイザリーサービスで継続的なセキュリティガイダンスとカスタマイズを実現
  • エスカレーション管理とスケーラブルなサポートにより、進化するセキュリティニーズに対応
  • 脅威ハンティングとふるまい分析でセキュリティポスチャの弱点を明らかに
  • プロフェッショナル・サービス・チームが設定とプロトコル調整をサポート
  • Enhanced SLA により、迅速な検知と防御全体での優先的な対応が可能

質問はございますか？

問題解決こそが私たちの使命です。次のステップなど、不明な点がありましたらお問い合わせください。担当者がすぐに対応いたします。