DAZN Group

DAZN Group은 글로벌 스포츠 미디어의 디지털 리더로, 전 세계에서 가장 빠른 성장세를 보이는 스포츠 미디어 기업 중 하나입니다. 영국에 본사를 두고 30개가 넘는 국가에 약 3,000명의 직원을 보유하고 있는 DAZN Group의 비즈니스는 방송 기획·제작부터 콘텐츠 배포·상업화까지 팬들을 스포츠로 끌어들이는 모든 영역에 걸쳐 골고루 포진되어 있습니다.

DAZN Group은 소비자 브랜드 DAZN과 B2B 브랜드 Perform이라는 두 가지의 독특한 브랜드로 구성되어 있습니다. DAZN의 근원인 소비자 부문은 세계 최고의 순수 스포츠 라이브 및 온디맨드 스트리밍 서비스뿐만 아니라 Goal, Sporting News, Spox 등 인기 있는 스포츠 웹사이트를 제공합니다. DAZN은 전 세계 스포츠 팬들이 언제 어디서나 스포츠 경기에 접속해 즐길 수 있는 환경 조성을 주도하고 있습니다. DAZN은 장기 계약 대신 TV, 스마트폰, 태블릿, 게임 콘솔, PC에서 이용할 수 있는 합리적인 가격의 1회 결제를 제공합니다. DAZN은 미국, 캐나다, 일본, 이탈리아, 독일, 오스트리아, 스위스에 소재하고 있으며 2019년 초에는 스페인과 브라질에서도 사업을 시작했습니다. 자세한 내용을 확인하려면 https://www.dazn.com/을 방문하시기 바랍니다.

보안 관리 역량 강화

DAZN의 CISO인 대니얼 샤츠(Daniel Schatz)는 추가적인 조치가 필요하다는 점을 인지했습니다. 엔드포인트 안티바이러스와 네트워크 기반 보안에 이미 많은 비용을 투자했지만, DAZN의 인프라에 있는 모든 엔드포인트와 네트워크 위치에 툴이 제대로 설치되고 활성화 되는지에 따라 투자의 성공 여부가 결정되었습니다. 또한, 컴플라이언스에 관한 어려움이 있었고 최신 버전의 안티 바이러스를 사용하지 않는 노트북 또는 디바이스가 항상 존재했기 때문에 보안 리스크가 오히려 증가했습니다. 대니얼은 이 문제를 해결해야 했습니다.

감염 확산 방지의 필요성

사이버 위협을 빠르게 탐지하고, 격리하고, 제거해야 하지만 사이버 범죄자들이 점점 교묘해지면서 점점 더 어려워지고 있습니다. 기존의 보안 수단으로 많은 보안 위협을 차단했지만 여전히 해결되지 않은 보안 위협이 존재했고 그 결과, 복구 및 치료에는 엄청난 노력이 투여됩니다. 노트북 한 대가 감염되면 다른 여러 대의 장치가 감염될 수 있으며, 이 경우에 감염된 각 장치를 추적하고 치료한 후 다시 구축해야 합니다. 사용자의 생산성 저하는 말할 필요도 없고 보안 전문가가 몇 시간 동안 문제 해결에 매달리는 비효율적 상황이 연출되는 것입니다. 멀웨어, 랜섬웨어, 피싱 등의 무차별 공격은 그칠 줄 모르고 리소스 유출의 위협을 가중시킵니다. 그리고 경제, 규제 측면의 악영향과 부정적인 PR 파급 효과를 수반하는 심각한 유출 사고는 기업을 지속적으로 위협하고 있습니다.

Akamai로 빠르게 조성되는 보안 환경

대니얼은 면밀하게 검토한 후 악성 DNS 요청을 모니터링하고 차단할 수 있는 선제적 보안 레이어를 추가하기 위해 Akamai의 Secure Internet Access Enterprise를 선택했습니다. Akamai를 선택한 이유 중 하나는 바로 Akamai의 우수한 위협 인텔리전스 때문이었습니다. 이 위협 인텔리전스는 현재 활동 중인 위협에 집중하고 오탐 보안 경고를 최소화하는 Akamai의 인터넷 IP와 DNS 트래픽에 대한 높은 가시성을 기반으로 작동합니다.

또한 DNS 트래픽이 DAZN의 기존 DNS 서버에서 Akamai의 클라우드 플랫폼으로 전달되도록 변경만 하면 되기 때문에 Secure Internet Access Enterprise를 배포하는 과정 역시 간편하게 이루어졌습니다. 이 변경 작업은 몇 시간만에 완료되었습니다.

보안 체제의 강화

Perform은 즉각적으로 혜택을 얻었습니다. 대니얼의 보안팀은 Akamai Secure Internet Access Enterprise를 사용하면서 직관적인 대시보드를 통해 잠재적인 보안 문제를 탐지할 수 있게 되었습니다. 대니얼은 “드디어 모든 컴퓨터를 살펴보고 적절한 조치를 취할 수 있게 되었습니다”라고 말했습니다.

DAZN의 보안팀은 Secure Internet Access Enterprise가 제공하는 실시간 위협 인텔리전스에 다른 소스에서 탐지한 위협 인텔리전스를 빠르고 쉽게 통합할 수 있습니다. 이를 통해 기존 리소스를 활용해 몇 분만에 DAZN의 글로벌 네트워크에서 위협을 효율적으로 차단할 수 있습니다. DAZN은 최종 사용자가 아무런 조치를 취하지 않아도 위협이 확산되는 것을 막을 수 있기 때문에 보안 체계의 안정성이 크게 강화되었습니다.

대니얼은 Secure Internet Access Enterprise가 발견한 탐지되지 않은 암호화폐 채굴의 규모 또한 흥미로운 결과 중 하나라고 강조합니다.

DAZN 그룹은 Secure Internet Access Enterprise를 사용해 예상했던 것보다 더 많은 악성 트래픽을 발견했고 오탐률도 낮출 수 있었습니다. 결과적으로 오래된 보안 정보 때문에 소요되는 시간이 줄어들고 보다 실질적인 위협에 노력을 집중할 수 있게 되었습니다. 또한, 보안팀은 보다 중요한 프로젝트에 역량을 투입할 수 있었습니다.

향후 방향

Akamai의 Secure Internet Access Enterprise 로드맵은 DAZN 그룹의 주요 관심사이며, 회사의 모든 임직원은 미래를 위한 최고의 파트너를 선택했다고 믿고 있습니다. DAZN은 문제를 더 신속하게 해결하기 위해 의심스러운 도메인을 요청하는 엔드포인트를 리디렉션하고 모니터링하는 기능을 추가하기 위해 Akamai와 협력하고 있습니다.

