DAZN Group 是全球体育媒体的数字化领跑者，也是全球最具成长性的体育媒体公司之一。我们的总部位于英国，在 30 多个国家/地区拥有近 3,000 名员工，我们的业务涵盖了球迷参与体育互动的方方面面，从赛事转播规划与制作，到内容分发与商业化变现。

DAZN Group 由两个不同的消费者和 B2B 品牌组成：DAZN 和 Perform。消费端业务部门旗下拥有全球首个纯体育直播及点播流媒体服务平台 DAZN，以及一些最受欢迎的体育网站，包括 Goal、Sporting News 和 Spox。DAZN 正在引领行业潮流，让全球的体育爱好者能够随时随地获取体育内容。DAZN 保证不签订长期合同，只需支付极具性价比的统一价格，即可在电视、智能手机、平板电脑、游戏主机和电脑上随时观看。DAZN 目前在美国、加拿大、日本、意大利、德国、奥地利和瑞士提供服务，西班牙和巴西的服务也在 2019 年初推出。请访问 https://www.dazn.com/ 了解更多信息。

全面提升安全管控力

DAZN 的 CISO Daniel Schatz 深知他需要做到更多。他的团队在终端抗病毒软件和网络安全方面投入了巨资，但这些工具能否成功发挥作用，取决于它们是否已正确安装在 DAZN 整个基础设施的所有终端和网络节点上，并保持激活状态。此外，合规性也是一项挑战；有一些用户没有在他们的笔记本电脑或设备上运行更新版本的防病毒软件，从而导致安全风险增加。Daniel 需要解决这一问题。

阻止威胁扩散的紧迫需求

网络威胁需要被快速识别、隔离并清除。随着网络犯罪分子的手段越来越复杂，要做到这一点变得越来越困难。尽管许多威胁已被现有安全措施阻止，但有些威胁仍然存在。这些威胁确实需要付出巨大努力来补救。一台笔记本电脑沦陷，就可能感染其他多台设备，而每台受感染的设备都需要进行追踪、清理和重装——这不仅要耗费安全专家数小时的时间，还会导致用户生产力的中断。恶意软件、勒索软件和网络钓鱼的攻击永无休止，严重耗费资源。严重数据外泄的阴霾以及对财务、监管和公共关系的所有负面影响，始终都笼罩在整个组织之上。

凭借 Akamai 快速制胜

经过仔细评估，Daniel 选择了 Akamai 的 Secure Internet Access Enterprise 来监控和阻止恶意 DNS 请求，以增加另一层主动安全防御。这一决定的一个关键因素是 Akamai 的高质量威胁情报。这种情报来自 Akamai 卓越的互联网 IP 和 DNS 流量监测，它可以检测到主动威胁并提供更少的误报安全警报。

此外，Secure Internet Access Enterprise 的部署简单明了，只需做出更改以将 DAZN 现有 DNS 服务器的 DNS 流量转发到 Akamai 的云平台即可。这项更改在几个小时内即可完成。

创建更好的安全态势

其优势立竿见影。借助 Akamai Secure Internet Access Enterprise，Daniel 的安全团队现已拥有一个可识别潜在的安全问题的直观仪表板。“我们终于能够看清所有电脑都在进行什么操作，并采取相应措施了。”他指出。

除了 Secure Internet Access Enterprise 提供的实时威胁情报外，DAZN 的安全团队还可以快速轻松地集成来自其他来源的威胁情报。这使他们能够利用现有资源，并在几分钟内有效阻止 DAZN 全球网络中的威胁。他们可以阻止威胁的传播，而无需最终用户采取任何操作，从而创建更具弹性的安全态势。

Daniel 强调了一个有趣的发现：Secure Internet Access Enterprise 发现了大量以前没有检测到的加密货币挖掘行为。

借助 Secure Internet Access Enterprise，Daniel 的团队在其网络上发现了比预期更多的恶意流量，而且误报也减少了。因此，他们的工作集中在真正的危险上，因此无需耗费更多的时间来处理过时或陈旧威胁信息。这意味着安全团队现在拥有了资源来关注更高价值的项目。

未来的方向

Akamai 针对 Secure Internet Access Enterprise 的未来规划（产品路线图）吸引了 Daniel 团队的浓厚兴趣，他们深信自己为未来选择了一家正确的合作伙伴。DAZN 目前正与 Akamai 展开合作，致力于添加更多功能，以重定向并监控请求可疑域名的终端，从而实现更快速的故障解决。

