DAZN Group è la società leader globale di media sportivi e una delle prime aziende del settore a livello mondiale in termini di rapidità di espansione. Con sede nel Regno Unito e quasi 3000 dipendenti in più di 30 paesi, le attività dell'azienda comprendono ogni aspetto inerente alle modalità di interazione tra appassionati e sport, dai palinsesti alla produzione fino alla distribuzione e alla commercializzazione dei contenuti.

DAZN Group è costituito da due distinti brand consumer e B2B: DAZN e Perform. La divisione consumer ospita DAZN, il primo servizio di streaming sportivo live e on-demand al mondo, nonché alcuni dei siti web sportivi più popolari, tra cui Goal, Sporting News e Spox. DAZN guida il settore nell'intento di fornire agli appassionati di sport di tutto il mondo l'accesso ai loro programmi preferiti ovunque e in qualsiasi momento. DAZN non prevede un contratto a lungo termine, ma solo un'unica tariffa conveniente per l'accesso da TV, smartphone, tablet, console per videogiochi e PC. DAZN trasmette in diretta negli Stati Uniti, in Canada, Giappone, Italia, Germania, Austria e Svizzera, mentre verrà lanciato in Spagna e Brasile agli inizi del 2019. Per maggiori informazioni, visitate https://www.dazn.com/.

Un maggior controllo sulla sicurezza

Daniel Schatz, CISO di DAZN, sapeva di dover fare di più. La sua organizzazione aveva investito ingenti somme nell'installazione di programmi antivirus sugli endpoint e di sistemi di sicurezza basati sulla rete. Tuttavia, il successo di questi strumenti dipendeva da una loro corretta installazione e attivazione su tutti gli endpoint e i necessari punti sulla rete nell'infrastruttura di DAZN. Inoltre, la conformità era una sfida: si verificava sempre che alcuni utenti non eseguivano le versioni aggiornate dei programmi antivirus sui propri laptop o dispositivi, il che non faceva che aumentare i rischi correlati alla sicurezza. Daniel doveva risolvere questi limiti.

La necessità di fermare il diffondersi dell'infezione

Le minacce informatiche dovevano essere identificate, isolate e rimosse rapidamente, ma ciò diventava sempre più difficile da realizzare vista la crescente sofisticatezza dei cybercriminali. Benché molte minacce siano state fermate dalle misure di sicurezza esistenti, alcune sono riuscite ad avere successo, richiedendo uno sforzo significativo per porvi rimedio. Un laptop compromesso poteva infettare molti altri computer, ognuno dei quali doveva essere monitorato, pulito e ricostruito con processi che richiedevano interventi di varie ore da parte di un addetto alla sicurezza, per non parlare della perdita di produttività degli utenti. Gli attacchi sferrati da parte di malware, ransomware e phishing sono stati infiniti, arrivando a prosciugare le risorse disponibili. Inoltre, lo spettro di una seria violazione, con tutte le sue ripercussioni negative a livello finanziario, normativo e delle relazioni pubbliche, aleggiava costantemente sull'organizzazione.

Una rapida vittoria con Akamai

Dopo un'accurata valutazione, Daniel ha scelto Secure Internet Access Enterprise di Akamai per monitorare e bloccare le richieste DNS dannose, aggiungendo un altro livello di sicurezza proattiva. Un aspetto chiave alla base di questa decisione è stato rappresentato dall'elevata qualità dell'intelligence sulle minacce di Akamai, che, basata sull'impareggiabile visione Akamai del traffico DNS e IP di Internet, rileva le minacce attive e consente di minimizzare i falsi positivi negli avvisi relativi alla sicurezza.

Inoltre, la distribuzione di Secure Internet Access Enterprise è stata semplice e diretta poiché ha richiesto un solo cambiamento per inoltrare il traffico DNS dai server DNS esistenti di DAZN alla piattaforma cloud di Akamai. Tale modifica è stato completata in pochissime ore.

Creazione di una migliore strategia di sicurezza

I vantaggi sono stati immediati. Tramite Akamai Secure Internet Access Enterprise, il team addetto alla sicurezza di Daniel ora dispone di un dashboard intuitivo grazie al quale può identificare i potenziali problemi di sicurezza. "Finalmente, possiamo vedere tutto ciò che viene eseguito dai nostri computer e intervenire con le azioni più appropriate", ha sottolineato.

Oltre all'intelligence sulle minacce in tempo reale fornita da Secure Internet Access Enterprise, il team addetto alla sicurezza di DAZN può incorporare rapidamente e facilmente anche l'intelligence sulle minacce proveniente da altre fonti. In tal modo, il team può sfruttare le risorse esistenti, bloccando in modo efficiente le minacce sulla rete globale di DAZN in pochi minuti. Inoltre, è in grado di fermare la diffusione di una minaccia senza richiedere alcun intervento da parte degli utenti finali, creando, in tal modo, una strategia di sicurezza molto più resiliente.

Daniel evidenzia un'interessante scoperta: la quantità di mining di criptovalute precedentemente sconosciuta che è stata rilevata da Secure Internet Access Enterprise.

Con Secure Internet Access Enterprise, il gruppo di Daniel ha scoperto una maggior quantità di traffico dannoso sulla rete rispetto a quanto previsto, ma ha anche ridotto i falsi positivi. Di conseguenza, i suoi sforzi sono incentrati sui reali pericoli, il che implica una minore perdita di tempo a causa di informazioni sulle minacce obsolete o datate. Ciò implica che il team addetto alla sicurezza dispone ora della larghezza di banda necessaria per concentrarsi su progetti di valore più elevato.

Verso il futuro

La roadmap di Akamai per Secure Internet Access Enterprise manifesta un notevole interesse nei confronti del gruppo di Daniel, che ritiene di aver scelto il partner ideale per il futuro. DAZN sta attualmente lavorando con Akamai per aggiungere ulteriori funzionalità al fine di reindirizzare e monitorare gli endpoint che richiedono domini dannosi, per una risoluzione dei problemi ancora più rapida.

