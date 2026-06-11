DAZN Group es el líder digital en medios deportivos globales y una de las compañías de este sector de más rápido crecimiento del mundo. Con sede en el Reino Unido y casi 3000 empleados en más de 30 países, abordamos todos los aspectos de la interacción de los telespectadores con los deportes, desde la planificación de la transmisión y la producción hasta la distribución del contenido y la comercialización.

DAZN Group está formada por dos marcas distintas, dirigidas al consumidor y al comercio B2B: DAZN y Perform. En la división de consumo se incluye DAZN, el primer servicio de streaming a la carta y en directo completamente dedicado a los deportes, así como algunos de los sitios web de deportes más populares, como Goal, Sporting News y Spox. DAZN está a la cabeza a la hora de dar a los aficionados a los deportes de todo el mundo acceso este tipo de contenido en cualquier momento y lugar. No exige ningún contrato a largo plazo, solo un precio asequible, por el que los espectadores pueden disfrutar del deporte en televisores, smartphones, tablets, videoconsolas y ordenadores. DAZN tiene presencia en Estados Unidos, Canadá, Japón, Italia, Alemania, Austria y Suiza, y planea expandirse a España y Brasil a principios de 2019. Visite https://www.dazn.com/ para más información.

Mayor control sobre la seguridad

El director de seguridad Daniel Schatz sabía que tenía que hacer algo más. La organización había invertido sumas considerables en antivirus para terminales y seguridad basada en la red, pero el buen funcionamiento de estas herramientas dependía de una instalación correcta y de si se activaban en todos los terminales y ubicaciones de red de la infraestructura de DAZN. Además, el cumplimiento era todo un desafío, ya que parte de los usuarios no ejecutaban versiones actualizadas del antivirus en sus ordenadores portátiles o dispositivos, lo que incrementaba el riesgo de seguridad. Daniel necesitaba solucionar este problema.

La necesidad de detener la propagación de infecciones

Era fundamental identificar de forma inmediata las ciberamenazas, aislarlas y eliminarlas. Con ciberdelincuentes cada vez más sofisticados, conseguir este objetivo resultaba cada vez más difícil. Aunque las medidas de seguridad disponibles permitían detener muchas amenazas, otras lograban su objetivo, y contrarrestarlas requería un esfuerzo importante. Un ordenador portátil infectado podía infectar a otros, que había que rastrear, limpiar y restaurar, tarea que podía llevar varias horas a los profesionales de seguridad, además de la pérdida de productividad del usuario asociada. Los ataques de malware, ransomware y phishing eran continuos y causaban importantes costes. Y la amenaza de una filtración grave, con sus negativas consecuencias financieras, reglamentarias y para la reputación, era un temor constante para la empresa.

Una victoria rápida gracias a Akamai

Tras una evaluación minuciosa, Daniel escogió Akamai Secure Internet Access Enterprise para supervisar y bloquear solicitudes DNS maliciosas e incorporar, de este modo, una capa adicional de seguridad proactiva. Un aspecto clave de esta decisión fue la elevada calidad de la inteligencia contra ciberamenazas de Akamai. Esta se basa en su visión innovadora del tráfico de IP y DNS de Internet. Así, detecta las amenazas activas y se reducen al mínimo las alertas de seguridad provocadas por falsos positivos.

Además, la implantación de Secure Internet Access Enterprise resultó muy sencilla, ya que solo fue necesario cambiar el tráfico de DNS de los servidores de DAZN existentes a la plataforma en la nube de Akamai. Este cambio se realizó en solo unas horas.

Una estrategia de seguridad mejorada

Los beneficios fueron inmediatos. Gracias a Akamai Secure Internet Access Enterprise, el equipo de seguridad de Daniel cuenta ahora con un panel intuitivo que les permite identificar los problemas de seguridad potenciales. "Por fin podemos ver qué hacen todos nuestros equipos y tomar las medidas oportunas", señaló.

Además de la inteligencia contra amenazas en tiempo real que ofrece Secure Internet Access Enterprise, el equipo de seguridad de DAZN también puede integrar rápida y fácilmente la inteligencia contra ciberamenazas de otras fuentes. Esta funcionalidad permite aprovechar los recursos existentes y bloquear las amenazas que afectan a toda la red de DAZN en cuestión de minutos. Ahora, puede detener la propagación de una amenaza sin intervención por parte de los usuarios finales, lo que da lugar a una estrategia de seguridad mucho más resiliente.

Daniel destaca un descubrimiento interesante: la cantidad de minería de criptomonedas no detectada que expuso Secure Internet Access Enterprise.

Gracias a Secure Internet Access Enterprise, el equipo de Daniel ha detectado más tráfico malicioso en su red del previsto, pero también se ha reducido el número de falsos positivos, lo que le permite centrar sus esfuerzos en peligros reales y olvidarse de la información sobre amenazas obsoleta o desfasada. Ahora dispone del ancho de banda necesario para desarrollar proyectos de mayor valor.

Evolución futura

Los planes de Akamai para Secure Internet Access Enterprise son de sumo interés para el equipo de Daniel, y creen que han elegido el partner idóneo para el futuro. En la actualidad, DAZN colabora con Akamai para agregar funcionalidad adicional destinada a redirigir y supervisar los terminales que solicitan dominios sospechosos y agilizar aún más, si cabe, la resolución de problemas.

