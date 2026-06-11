DAZN Group est le leader digital des médias sportifs à l'échelle mondiale. La croissance de cette entreprise est l'une des plus rapides dans le monde dans son secteur. L'entreprise est basée au Royaume-Uni et compte près de 3 000 employés répartis dans plus de 30 pays. Ses activités touchent tous les aspects liés à l'engagement des supporters envers le sport en général, de la planification et la production des émissions jusqu'à la distribution et à la commercialisation du contenu.

Le groupe DAZN se compose de deux marques distinctes, une marque destinée aux internautes et une marque B2B : DAZN et Perform. Le service consacré aux internautes abrite DAZN, premier service au monde de streaming en live et à la demande entièrement dédié au sport. Il gère également certains des sites Web sportifs les plus populaires, notamment Goal, Sporting News et Spox. DAZN mène le bal pour permettre aux supporters du monde entier d'accéder au sport à tout moment, où qu'ils soient. DAZN ne garantit pas de contrat à long terme, mais simplement un prix abordable pour un accès au sport sur télévision, smartphone, tablette, console de jeu et ordinateur. DAZN est disponible aux États-Unis, au Canada, au Japon, en Italie, en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Il sera lancé en Espagne et au Brésil début 2019. Visitez le site https://www.dazn.com/ pour en savoir plus.

Acquérir un maximum de contrôle en matière de sécurité

Daniel Schatz, CISO DAZN, savait qu'il devait faire plus. Son entreprise a réalisé d'importants investissements dans la sécurité antivirus des points de terminaison et sur le réseau. Mais, pour que ces outils fonctionnent de façon véritablement efficace, il était indispensable qu'ils soient correctement installés et actifs sur tous les points de terminaison et emplacements de réseau au sein de l'infrastructure de DAZN. En outre, la conformité représentait un défi : certains des utilisateurs n'exécutaient pas les versions à jour de l'antivirus sur leurs ordinateurs portables ou terminaux, ce qui ne faisait qu'accroître le risque de sécurité. Daniel Schatz devait combler cette lacune.

Le besoin de stopper la propagation de l'infection

Les cybermenaces doivent être rapidement identifiées, isolées et supprimées. La sophistication croissante dont font preuve les cybercriminels ne fait que rendre les choses plus difficiles. Même si de nombreuses menaces étaient stoppées par les mesures de sécurité existantes, certaines passaient au travers. Et pour ces dernières, il a fallu déployer des efforts considérables afin de résoudre le problème. Un ordinateur portable compromis peut infecter plusieurs autres ordinateurs. Ils doivent donc être tous suivis, nettoyés et reconstruits, ce qui prend plusieurs heures pour un professionnel de la sécurité, sans parler de la perte de productivité de l'utilisateur. L'assaut contre les logiciels malveillants, les ransomwares et l'hameçonnage n'a jamais cessé, créant un épuisement des ressources. Aussi, le spectre d'une violation grave, avec toutes ses répercussions financières, réglementaires et de relations publiques négatives, plane depuis toujours sur l'organisation.

Des résultats rapides avec Akamai

Après une évaluation minutieuse, Daniel Schatz a choisi Secure Internet Access Enterprise d'Akamai pour surveiller et bloquer les requêtes DNS malveillantes afin d'ajouter une autre couche de sécurité proactive. Un aspect clé de cette décision était la grande qualité des informations sur les menaces d'Akamai. Ces informations proviennent de la vision sans précédent d'Akamai sur le trafic IP et DNS sur Internet, qui détecte les menaces actives en réduisant au minimum les fausses alertes de sécurité positives.

En outre, le déploiement de Secure Internet Access Enterprise était simple et ne nécessitait qu'un seul changement pour transférer le trafic DNS des serveurs DNS existants de DAZN vers la plateforme cloud d'Akamai. Ce changement a été effectué en quelques heures.

Création d'une meilleure stratégie de sécurité

Les avantages ont été immédiats. En utilisant Secure Internet Access Enterprise d'Akamai, l'équipe de sécurité de Daniel Schatz dispose désormais d'un tableau de bord intuitif lui permettant d'identifier les problèmes de sécurité potentiels. « Nous pouvons enfin voir ce que font tous nos ordinateurs et sommes en mesure de prendre des mesures appropriées », observe-t-il.

Outre les informations sur les menaces en temps réel fournies par Secure Internet Access Enterprise, l'équipe de sécurité de DAZN peut également intégrer rapidement et facilement des informations sur les menaces provenant d'autres sources. Cela lui permet d'exploiter les ressources existantes et de bloquer efficacement les menaces dans l'ensemble du réseau de DAZN en quelques minutes. Elle peut arrêter la propagation d'une menace sans nécessiter d'action de la part des utilisateurs finaux, créant une stratégie de sécurité beaucoup plus résiliente.

Daniel Schatz met en évidence une découverte intéressante : la quantité de cryptomonnaies non détectées auparavant révélée par Secure Internet Access Enterprise.

Avec Secure Internet Access Enterprise, l'équipe de Daniel Schatz a mis en évidence plus de trafic malveillant sur son réseau que prévu, mais elle a également obtenu moins de faux positifs. Par conséquent, ses efforts sont axés sur des dangers réels. Ainsi, il perd moins de temps sur des informations obsolètes. Cela signifie que l'équipe de sécurité dispose ainsi de la bande passante adaptée pour se pencher sur des projets à plus haute valeur ajoutée.

Orientation future

La feuille de route d'Akamai pour Secure Internet Access Enterprise est d'un grand intérêt pour l'équipe de Daniel Schatz, qui pense avoir choisi le bon partenaire. DAZN collabore actuellement avec Akamai pour ajouter des fonctionnalités supplémentaires afin de rediriger et surveiller les points de terminaison qui demandent des domaines suspects, pour une résolution encore plus rapide des problèmes.

