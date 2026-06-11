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A Akamai ajuda o DAZN Group em sua transformação de segurança da empresa

Sobre a DAZN Group

O DAZN Group é o líder digital em mídia esportiva global e uma das empresas de mídia esportiva que mais cresce no mundo. Com sede no Reino Unido e com quase 3.000 funcionários em mais de 30 países, nossos negócios lidam com todos os aspectos da forma como os fãs se envolvem com esportes, desde o planejamento e a produção de transmissões até a distribuição de conteúdo e comercialização.

O DAZN Group consiste de duas marcas distintas de consumidor e B2B (Business-to-business): DAZN e Perform. A divisão de consumidores é o lar do DAZN, o primeiro serviço de streaming ao vivo sob demanda do mundo, bem como de alguns dos websites esportivos mais populares, incluindo Goal, Sporting News e Spox. A DAZN é líder em dar aos fãs de esportes em todo o mundo acesso a esportes a qualquer hora, em qualquer lugar. A DAZN garante que não há contrato de longo prazo, apenas um preço acessível para acesso em TVs, smartphones, tablets, consoles de jogos e PCs. A DAZN está disponível nos EUA, Canadá, Japão, Itália, Alemanha, Áustria e Suíça, com lançamento previsto na Espanha e no Brasil, no início de 2019. Acesse https://www.dazn.com/ para obter mais informações.

Maior controle sobre a segurança

Daniel Schatz, CISO da DAZN, sabia que precisava fazer mais. Sua organização havia feito investimentos significativos em segurança baseada em rede e antivírus de ponto de extremidade, mas o sucesso dessas ferramentas dependia de estarem adequadamente instaladas e ativas em todos os pontos de extremidade e locais de rede na infraestrutura da DAZN. Além disso, a conformidade foi um desafio: havia usuários que não estavam executando versões atualizadas do antivírus em seus notebooks ou dispositivos, aumentando o risco de segurança. Daniel precisava solucionar esse problema.

A necessidade de interromper a propagação de uma infecção

As ameaças cibernéticas precisavam ser rapidamente identificadas, isoladas e removidas. Com a crescente sofisticação dos cibercriminosos, isso se tornava cada vez mais difícil. Embora muitas ameaças fossem detidas pelas medidas de segurança existentes, algumas ainda conseguiam passar. E aquelas que passavam exigiam um esforço significativo para serem remediadas. Um notebook comprometido podia infectar vários outros, cada um dos quais precisava ser rastreado, limpo e restaurado, exigindo várias horas de um profissional de segurança, sem mencionar a perda de produtividade do usuário. Os ataques de malware, ransomware e phishing nunca terminavam, gerando um desperdício de recursos. E o perigo de uma violação grave, com todas as suas repercussões negativas para as áreas financeiras, regulatórias e de relações públicas, pairava constantemente sobre a organização.

Uma vitória rápida com a Akamai

Depois de cuidadosa avaliação, Daniel selecionou o Akamai Secure Internet Access Enterprise para monitorar e bloquear as solicitações maliciosas de DNS, acrescentando uma outra camada de segurança proativa. Um aspecto-chave dessa decisão foi a alta qualidade da inteligência contra ameaças da Akamai. Essa inteligência é obtida a partir da visão sem precedentes da Akamai sobre o tráfego IP e DNS da Internet, que detecta ameaças ativas e fornece alertas de segurança falso-positivos mínimos.

Além disso, a implantação do Secure Internet Access Enterprise foi simples e direta, exigindo apenas uma mudança para encaminhar o tráfego de DNS dos servidores de DNS existentes da DAZN para a plataforma de nuvem da Akamai. Essa mudança foi concluída em apenas algumas horas.

Criação de uma melhor postura de segurança

Os benefícios foram imediatos. Utilizando o Akamai Secure Internet Access Enterprise, a equipe de segurança de Daniel agora tem acesso a um painel intuitivo para identificar os possíveis problemas de segurança. “Finalmente, podemos ver o que todos os nossos computadores estão fazendo e tomar as medidas adequadas”, observou.

Além da inteligência contra ameaças em tempo real fornecida pelo Secure Internet Access Enterprise, a equipe de segurança da DAZN pode integrar de maneira rápida e fácil a inteligência contra ameaças de outras fontes também. Isso permite que eles aproveitem os recursos existentes e bloqueiem com eficiência as ameaças na rede global da DAZN em minutos. Eles podem impedir a propagação de uma ameaça sem exigir qualquer ação por parte dos usuários finais, criando uma postura de segurança muito mais resiliente.

Daniel destaca uma descoberta interessante: a quantidade de mineração de criptomoedas anteriormente não detectada que o Secure Internet Access Enterprise expôs.

Com o Secure Internet Access Enterprise, o grupo de Daniel descobriu mais tráfego mal-intencionado em sua rede do que o previsto, mas também tem menos falsos-positivos. Como resultado, seus esforços estão mais concentrados nos perigos reais, perdendo menos tempo com informações desatualizadas ou obsoletas sobre ameaças. Isso significa que a equipe de segurança agora tem a largura de banda para examinar projetos de maior valor.

Direção futura

O roteiro da Akamai para o Secure Internet Access Enterprise é de grande interesse para o grupo de Daniel, e eles acreditam ter escolhido o parceiro certo para o futuro. A DAZN está trabalhando atualmente com a Akamai para adicionar funcionalidade extra para redirecionar e monitorar pontos de extremidade que solicitam domínios suspeitos, a fim de conseguir uma resolução de problemas ainda mais rápida.
 

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